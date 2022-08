Prestižní adresa Wall Street 1 se mění na byty. Stojí o fous víc než v Praze

Ikonická budova na adrese Wall Street 1, New York se proměňuje v luxusní rezidenční dům. Nabídne výhledy na New York Stock Exchange, Sochu svobody, obří bazén, fitness a wellness i unikátní soukromý klub. Ceny bytů startují na 1,3 milionu dolarů.

Jde o splněný sen většiny bankéřů a investorů z celého světa. Bydlet u newyorské burzy, doslova jí koukat do oken. Tuto možnost nyní nabízí legendární americký developer Harry Macklowe, který se pustil do přestavby budovy na adrese Wall Street 1. Přeměna ikonické artdecové budovy z počátku třicátých let z kancelářské na rezidenční je největší developerskou akcí svého druhu v New Yorku.

„Během devadesátileté historie této budovy ji nikdo nemohl označit za svůj domov. Až nyní,“ prohlásil Macklowe. Ten budovu koupil již v roce 2014 za 585 milionů dolarů a o čtyři roky později si u Deutsche Bank sjednal úvěr na rekonstrukci ve výši 750 milionů dolarů. I díky aktuální situaci na trhu s nemovitostmi může jeho společnost Macklowe Properties počítat s výrazným ziskem podobně jako v případě jeho předchozích slavných obchodů.

Milionové byty

Nejdražší byt, rozsáhlý penthouse v nejvyšší části budovy, měl nabídkovou cenu 55 milionů dolarů. A je už pryč. A podobný zájem byl i o další byty. Z původních 566 položek v současnosti zbývá v nabídce již jen dvacítka bytů, z těch nejluxusnějších v nejvyšších patrech ani jeden.

Z aktuální nabídky vyjde nejlevněji zhruba šedesátimetrová garsonka (v americké terminologii „studio“), která stojí 1,3 milionu dolarů. Naopak nejdražší nabízený byt má 255 metrů čtverečních a terasa dalších téměř 80 metrů, navíc je umístěn v horní části budovy, tudíž nabídne také fascinující výhled na New York. Za to ale zájemce zaplatí 10,5 milionu korun. To přitom odpovídá nejdražším nemovitostem v Praze.

The One Club

Součástí rezidence je však celá řada výhod. V budově jsou coworkingové prostory, bazén, wellness, svou největší pobočku zde otevře luxusní fitness Life Time. Mimochodem to za prostory zaplatilo 40 milionů dolarů. I kvůli tomu si případní zájemci zaplatí za měsíční členství 249 dolarů (a to jde o zaváděcí ceny u příležitosti otevření).

Součástí služeb pro rezidenty pak bude The One Club, který po vzoru luxusních klubů z meziválečného období nabídne uzavřené prostory pro zvané, v nichž bude možné pořádat schůzky na nejvyšší úrovni.

1 Wall Street

Dnes již ikonická budova na adrese Wall Street 1, která přímo sousedí s Newyorskou burzou, byla postavena v roce 1931 legendárním americkým architektem Ralphem Walkerem a stala se jednou z nejvýznamnějších budov amerického art deca podobně jako Empire State Building. Původně fungovala jako ústředí Irwing Trust.

Součástí budovy je takzvaná Rudá místnost s obří mozaikou od proslulé americké designérky Hildreth Meière, která se podílela na řadě artdecových interiérech na Manhattanu.

