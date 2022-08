Ceny bytů a domů zpomalují růst, meziročně jsou ale dražší o pětinu

Vysoké úrokové sazby a snížený zájem o hypotéky prozatím ve druhém letošním čtvrtletí neměly větší dopad na ceny nemovitostí. Snížení tempa růstu cen bytů a domů se podle expertů na nemovitostní trh dostaví ve větší míře až ve druhé polovině roku.

Reklama

Tempo růstu cen nemovitostí měřené HB Indexem, který je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí pořízených klienty Hypoteční banky, ve druhém čtvrtletí mírně zpomalilo. I přesto ale růst cen bytů zůstává nadprůměrný a mezikvartálně přesahuje čtyři procenta.

Kupující začínají mít převahu

Byty meziročně podražily o 21 procent, rodinné domy o 19,9 procenta. A tempo růstu cen pozemků dokonce zrychlilo, mezičtvrtletně na 5,7 procenta. V meziročním srovnání se pozemky prodávaly o 23,9 procenta dráž.

Zdražování hypoték v srpnu ustalo. Možná ne na dlouho Money Úroky u hypoték začínají podle Fincentrum Hypoindexu stagnovat. Průměrná nabídková sazba v srpnu vzrostla pouze o 0,04 procentního bodu na 6,28 procenta. Některé hypoteční úvěry dokonce zlevnily. Už v září ale může být vše jinak. Záleží, zda bankovní rada České národní banky (ČNB) zvedne sazby. Vyloučené to není. Tuto možnost již připouští i Aleš Michl, nový guvernér ČNB a vrchní odpůrce zvyšování sazeb. vku Přečíst článek

„Ke konci čtvrtletí jsme již zaznamenali dostavující se negativní faktory, které začínají pomalu brzdit další růst cen bytů. Zdá se, že trh začíná být po dlouhé době ovládán kupujícími, nikoliv prodávajícími,“ vysvětluje Jiří Feix, předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Růst cen bytů táhly především kraje, naopak nemovitosti v Praze podle HB Indexu vykázaly nejmenší pohyb cen. „Pražský trh s novostavbami zaznamenal stagnaci cen a třetinový propad prodejů. Vzhledem k rostoucím úrokovým sazbám hypoték převažovali u novostaveb kupující s vlastními finančními prostředky,“ doplnil Feix.

Reklama

Energetický štítek ve centru pozornosti

Na trhu podle něj přetrvává zájem o menší rodinné domy v dobrém technickém stavu. Naopak je viditelný propad poptávky po starších, energeticky náročných domech a těch, které jsou ve větší vzdálenosti od velkých měst.

„Důvodem jsou rostoucí ceny energií a pohonných hmot. Ceny materiálu a energií mají i dopad na stavební trh jako celek, a i z toho důvodu se individuální výstavba rodinných domů prakticky zastavila,“ dodal Feix.

Dalibor Martínek: Krize bydlení je tu. Byty se neprodávají, nájemné je drahé. Bojí se už i developeři Názory Byty v Praze podle aktuálních údajů přestaly zdražovat. Metr čtvereční nového bytu se nyní prodává za 143 tisíc korun. To je samo o sobě šílené číslo. Podstatné však je, že se ceny od prvního čtvrtletí nezvýšily. To je situace na trhu s bydlením nevídaná. Za posledních deset let šly ceny vždycky vzhůru. Dalibor Martínek Přečíst článek

Pouze kategorie pozemků si ve druhém čtvrtletí udržela rostoucí pozici. A dokonce dosáhla na historicky nejvyšší, téměř 24procentní meziroční růst. Může za to dlouhodobý převis poptávky nad nabídkou, na kterou prozatím nedopadl vliv rostoucích úrokových sazeb.

„Pozemky se stále potýkají s limity trhů, které jsou spojené s problematikou zastaralých územních plánů a nedostatečné kapacity inženýrských sítí pro výstavbu. V této kategorii prozatím stále roste zájem o pozemky vzdálené od měst, především díky jejich cenové dostupnosti,“ uzavřel Feix.

Katolická církev razantně vstupuje na trh nájemního bydlení. Chce mít v Praze přes tisíc bytů Reality Arcibiskupství pražské, vrcholný orgán katolické církve v Česku, již několik měsíců potajmu nakupuje v Praze části developerských projektů. Jde o stovky bytů, celkem jich má být přes tisíc. Investuje do nákupů miliardy korun. Byty chce pronajímat. Dalibor Martínek Přečíst článek

Průměrná cena starších bytů v Česku po třech letech klesla. Výjimkou je Brno Reality Průměrná cena staršího bytu v Česku poprvé od zimy roku 2019 mírně klesla. Na začátku léta se starší byt prodával za 88 756 korun na metr čtvereční, což je o dvě procenta levněji než na jaře. Jen v Brně cena mezičtvrtletně stoupla o tři procenta na 95 215 korun za metr čtvereční. Vyplývá to ze studie realitní skupiny European Housing Services (EHS), která využívá data svých zakládajících členů - realitních služeb Bezrealitky a Maxima Reality. ČTK Přečíst článek

Ekonom Sobíšek: České rodiny v zimě neumrznou. Ale recesí si projdeme, o tom není pochyb Money Fakt, že ČNB nezvýšila sazby, je podle Pavla Sobíška, hlavního ekonoma Unicredit Bank, v pořádku. Sazby jsou již tak dost vysoké, je dobré si nechat čas a zhodnotit, jak se výše sazeb promítne do ekonomiky, míní Sobíšek. Není podle něj vyloučené, že k nějakému zvýšení sazeb na podzim ještě dojde. Česká ekonomika se podle něj recesi přesto asi nevyhne. Je prý otázkou, jak bude hluboká, a jak dlouhá. Dalibor Martínek Přečíst článek