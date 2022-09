Překvapení: Ceny amerických nemovitostí klesají. Poprvé po deseti letech. Češi si ještě počkají

Deset let. Tak dlouho trvala růstová fáze amerického nemovitostního trhu. Ta je však nyní u konce, ukazují data agentury Bloomberg, podle nichž index cen amerických nemovitostí v červenci poprvé od března roku 2012 poklesl. Sice mírně, ale jde o zásadní novinku, která může značit změnu trendu ve vyspělém světě.

Dopady zvyšování cen americké centrální banky jsou drtivější, než se na první pohled může zdát. Obětí nejsou jen růstové akcie a většina hlavních akciových indexů. V důsledku rostoucích sazeb a z nich plynoucích prodražujících se úvěrů ale v Americe zamrznul rostoucí trh s nemovitostmi.

„Červencová data z nemovitostního trhu ukazují první propad po dekádě neustálého růstu. Index S&P CoreLogic Case-Shiller zohledňující pohyb cen ve dvacítce největších amerických měst poklesl meziměsíčně o 0,44 procenta. K propadu došlo poprvé od března roku 2012, býčí trh je tak u konce,“ uvedl Prashant Gopal z Bloombergu. „Největší propady přitom zažilo západní pobřeží, konkrétně San Francisco (minus 3,6 procenta), Seattle (pokles o 2,5 procenta) a San Diego (propad o dvě procenta),“ dodal Gopal.

„Ochlazení přišlo náhle a razantně,“ komentoval situaci hlavní ekonom Amherst Pierpoint Stephen Stanley. Ochlazení totiž nastalo po dvou letech hysterického skupování nemovitostí, k němuž došlo během pandemie. Opačná situace pak panuje na americkém jihu, kde se prodává až o 30 procent více nemovitostí než před rokem.

Poptávka po nemovitostech zkolabovala

Ceny amerických nemovitostí však zůstávají vysoké. Meziroční srovnání indexu S&P CoreLogic Case-Shiller za červenec ukazuje, že reality v USA podražily v průměru o 15 procent. Nicméně i to již naznačuje ochlazování poptávky, protože ještě dubnová data naznačují růst o více než 18 procent, uvádí Bloomberg.

Na dynamickém americkém nemovitostním trhu se tak rychle projevily dopady růstu sazeb Fedu. Ten své základní sazby zvyšuje od jara a minulý týden je opět zvýšil o 0,75 procentního bodu. V důsledku toho poptávka po zvláště dražších nemovitostech takřka zkolabovala.

„Oproti šílenému skupování nemovitostí během pandemie, kdy se na trhu neohřálo nic téměř ani hodinu, jsou nyní lhůty na prodej výrazně dlouhé. Nicméně možná i to se změní – na trh totiž bude přicházet stále méně a méně nových nemovitostí,“ dodává Gopal z Bloombergu.

Situace jako v Česku?

Podobná situace přitom v současnosti panuje na tuzemském realitním trhu. Podle developerů, kteří vystoupili v podcastu Realitní Club, se v Česku v současnosti sice staví nedostatek nových nemovitostí, ale zároveň výrazně ubylo kupujících.

„Před růstem úrokových sazeb představovali hypotékáři zhruba polovinu všech kupujících. Zbytek byli dílem investoři kupující byty na pronájem a lidé, kteří nemovitosti vnímají jako uchování hodnoty majetku. V současnosti hypotékáři na trhu takřka nejsou. Ale protože je bytů málo, i tak se prodá vlastně vše, co se na trhu objeví,“ uvádí například Dušan Kunovský, majitel Central Groupu.

I proto se většina odborníků na tuzemský realitní trh shoduje, že ceny nemovitostí výrazněji neklesnou. A když, půjde spíše o druhořadé nemovitosti v horších lokalitách. I u nich to ale bude pokles maximálně v řádu jednotek procent.

