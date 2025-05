Na Floridě postavíte bytový projekt do roka, říká český podnikatel Ondřej David

Ondřej David je zakladatelem a majitelem významné pražské právní kanceláře DBK. V nedávných dnech měl nakvap, jeho firma například řešila právní stranu odchodu společnosti ČEZ z Brumlovky na Smíchov. Od Passera k Sekyrovy.

David přenechal řízení právní firmy výkonné ředitelce Vladimíře Knoblochové, a ponořil se do developmentu. Staví byty na Floridě. Kromě toho, že jako milovník golfu si tam našel druhý domov, tak tam také staví bytové projekty.

Spolupracuje s municipalitou. Nabízí část bytů veřejným zaměstnancům, dvacet nebo třicet procent postavených bytů, a mnohem rychleji se tím dostane ke stavebním povolením. „Je to vyvážený vztah. Ale když městu nabídnete byty, povolovací proces je oproti Česku mnohem rychlejší,“ říká David.

Povolovací procesy ve výstavbě jsou podle něj v Česku a ve Spojených státech neporovnatelné. Zatímco třeba v Praze se na stavební povolení bytového projektu čeká sedm až deset let, v Americe je hotovo do roka. „V této lhůtě už máte dané, co na daném místě budete stavět. Povolovací řízení projektů, které jsme měli možnost stavět, netrvalo dohromady déle než šest měsíců,“ říká David.

Uspět v Americe, na Floridě, ovšem nejde bez lokálního partnera. „Bez lokálního partnera, který dokáže získávat off-market nabídky, bychom neměli šanci být tak úspěšní.“ Propojení investiční a organizační je podle něj s místním partnerem nezbytné.

Po covidu se ceny pozemků na Floridě extrémně zvýšily, a pořád nedošlo ke korekci. Takže při výstavbě je nutné spolupracovat s municipalitou. „Na pozemku, který jsme nyní získali, budeme stavět i školu a kostel,“ dodává David, který byl hostem nejúspěšnějšího realtiního podcastu.

Pro to, aby mohl Čech začít podnikat v Americe v developmentu, je klíčové získat příslušné vízum. A podle Davida je situace ve Spojených státech poněkud odlišná od Česka. Zatímco tady právní kanceláře dokáží dát podnikatelům podporu, tak v USA, jak říká David, „…na co se nezeptáte, tak nedostanete odpověď.“

Ondřej David byl hostem podcastu Realitní Club, který moderují Dalibor Martínek a Petra Nehasilová z Newstreamu. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Audioverzi najdete také na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream Podcasty je na Spotify i Apple Podcasts.

