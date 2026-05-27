Praha má poslední šanci odblokovat byty. Metropolitní plán může otevřít cestu až ke 350 tisícům nových bytů

Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek rozhodovat o novém Metropolitním plánu, který má nahradit zastaralý územní plán z roku 1999. Hospodářská komora jeho schválení označuje za klíčový krok k řešení bytové krize v hlavním městě. Kritici naopak varují před nedostatečnou ochranou zeleně, slabou veřejnou vybaveností a uspěchaným schvalováním.

Praha stojí před jedním z nejdůležitějších rozhodnutí posledních let. Nový Metropolitní plán, který mají zastupitelé schvalovat na čtvrtečním jednání, má podle Hospodářské komory zásadně pomoci s rozvojem bytové výstavby. Pokud dokument projde, platit začne od 1. září.

Podle komory současný územní plán z roku 1999 už neodpovídá potřebám rostoucí metropole. Jeho zastaralost podle podnikatelské organizace komplikuje nejen výstavbu bytů, ale i plánování škol, dopravní infrastruktury a dalších veřejných staveb.

Bez nových bytů ceny neklesnou, tvrdí komora

Předseda Hospodářské komory Zdeněk Zajíček uvedl, že Praha dlouhodobě staví výrazně méně bytů, než potřebuje. Podle něj je právě nedostatečná nabídka hlavní příčinou drahého bydlení.

Dokud se to nezmění, budou ceny bydlení dál utíkat lidem i firmám. Žádná další regulace ten problém sama nevyřeší. Praha potřebuje hlavně stavět,“ uvedl Zajíček.

Komora tvrdí, že nový plán sice bytovou krizi sám o sobě nevyřeší, ale bez něj se město podle ní neposune. Za další nutné kroky označuje rychlejší stavební řízení, stabilní legislativu a větší podporu dostupného nájemního bydlení.

Brownfieldy a vyšší domy jako cesta k rozvoji

Jednou z hlavních výhod Metropolitního plánu je podle komory důraz na využití brownfieldů uvnitř města. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy uvádí, že dokument obsahuje kapacitu až pro 350 tisíc nových bytů.

Podle Hospodářské komory je pro Prahu výhodnější stavět uvnitř města než rozšiřovat zástavbu za jeho hranice. Takový přístup má být efektivnější z hlediska veřejných investic, dopravy i kvality života. Komora podporuje také větší využití výškové výstavby, s níž nový plán rovněž počítá.

Kritici žádají odklad

Metropolitní plán má ale i řadu odpůrců. Občanské sdružení Arnika tvrdí, že dokument nebyl připravován dostatečně transparentně a má nedostatky v ochraně zeleně i v zajištění veřejné vybavenosti.

Arnika minulý týden vyzvala zastupitele, aby schvalování odložili na červen nebo září. Podle sdružení nebyl dostatek času na prostudování finální verze dokumentu. Kritiku přidávají také místní občanské spolky, kterým vadí, že město nevyhovělo tisícům připomínek obyvatel.

Plán vzniká už od roku 2012

Přípravu nového územního plánu schválilo pražské zastupitelstvo už v roce 2012. O rok později zastupitelé odsouhlasili jeho zadání a v roce 2018 Institut plánování a rozvoje zveřejnil první návrh. Následovala tři kola připomínkování — v letech 2018, 2022 a 2025.

Současný územní plán může bez změny zákona platit nejdéle do konce roku 2028. Pokud by Praha do té doby nový plán neschválila, městu by podle komory hrozilo zablokování výstavby. Schválení Metropolitního plánu v úterý jednohlasně doporučil výbor územního rozvoje pražského zastupitelstva.

Levnější než Praha, levné už ne. Pozemky u Poděbrad ukazují nový realitní normál

Pozemky v Choťánkách u Kutné Hory
Geosan, užito se svolení
nst
nst

Sen o rodinném domě za Prahou se prodražuje. Zasíťované parcely v dobrém dojezdu od metropole už běžně stojí miliony korun a samotný pozemek je jen začátek celkového rozpočtu. V Choťánkách u Poděbrad teď míří do prodeje poslední etapa parcel, které ukazují, kam se posunuly ceny bydlení ve středních Čechách.

Stavební pozemek v dojezdu od Prahy už dávno není levnou vstupenkou k rodinnému domu. V atraktivnějších lokalitách Středočeského kraje se ceny zasíťovaných parcel běžně dostávají na několik milionů korun, a pokud mají dobrou dopravní dostupnost, občanskou vybavenost v okolí a hotovou infrastrukturu, drží si silnou poptávku.

Ukazuje to i trh v okolí Poděbrad. V Choťánkách se aktuálně objevují stavební pozemky zhruba v pásmu 5,5 až 7,6 tisíce korun za metr čtvereční. Například nabídka na Sreality ukazuje parcelu o velikosti 739 metrů čtverečních za 4,11 milionu korun, tedy 5566 korun za metr, zatímco ve Velkém Zboží u Poděbrad je pozemek o výměře 1034 metrů čtverečních nabízen za 7,86 milionu korun, tedy 7602 korun za metr.

Pozemek za miliony je teprve začátek

Do tohoto trhu teď vstupuje poslední etapa projektu Pozemky u Poděbrad od Geosan Development. Developer uvádí do prodeje 30 parcel v Choťánkách o výměře 640 až 982 metrů čtverečních. Zasíťování má být dokončeno v závěru letošního roku a pozemky mají být napojené na vodovod, kanalizaci, elektřinu a veřejné osvětlení. Přístup zajistí nové komunikace s chodníky.

Cenově se nová etapa pohybuje v řádu vyšších jednotek milionů. Aktuální ceník Geosanu ukazuje například pozemek o velikosti 652 metrů čtverečních za 4,39 milionu korun, parcelu o výměře 795 metrů čtverečních za 5,24 milionu korun nebo pozemek o výměře 826 metrů čtverečních za 5,44 milionu korun. Největší parcela o velikosti 982 metrů čtverečních je v inzerci nabízena za 6,18 milionu korun.

Druhá vlna za Prahou dál láká rodiny

Atraktivita Choťánek stojí hlavně na poloze. Obec leží zhruba tři kilometry od Poděbrad, kam se dá autem dojet přibližně za pět minut. Na pražský Černý Most má cesta autem trvat kolem půl hodiny, přímé vlakové nebo autobusové spojení do Prahy zhruba hodinu.

Podle Geosanu byl o předchozí etapu zájem: z původních třiceti parcel zůstávaly volné už jen dva pozemky. Nově nabízené parcely jsou podle firmy o něco větší než v předchozí etapě.

Lukáš Kovanda: Živnostníkům zůstane víc peněz. Může to omezit šedou ekonomiku

Lukáš Kovanda

Snížení odvodů může podpořit domácí spotřebu a omezit šedou ekonomiku. Zároveň ale znamená další výpadek příjmů důchodového systému.

Poslanecká sněmovna včera schválila zpětné snížení minimálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění OSVČ z původně uplatňovaných 40 procent na 35 procent průměrné mzdy. Pro statisíce českých živnostníků jde o vítanou úlevu. V měsíčním rozpočtu jim díky tomu zůstane o 715 korun více, než s čím počítal scénář konsolidačního balíčku minulé vlády. Stát živnostníkům nyní dokonce vrátí přeplatky za začátek letošního roku. Když však porovnáme realitu dneška s rokem 2023, tedy s dobou před konsolidačním balíčkem, OSVČ si stále citelně pohoršují. Nyní tedy jen o něco méně.

Proti roku 2023 platí živnostníci výrazně víc

V roce 2023 činily celkové minimální odvody živnostníka na hlavní činnost 5 666 korun měsíčně. V letošním roce 2026, i po aktuálním snížení, musí titíž živnostníci posílat státu každý měsíc minimálně 8 311 korun. To je nárůst o výrazných 2 645 korun měsíčně. V ročním vyjádření to znamená, že z rodinných rozpočtů drobných řemeslníků, kadeřnic či nezávislých konzultantů stát vybere o citelných 31 740 korun více než před třemi lety.

Paušální daň podražila ještě víc

Ještě zásadnější nárůst zažívají ti, kteří vsadili na dříve populární paušální daň v prvním pásmu. Ta v roce 2023 stála 6 208 korun měsíčně. Letos po úpravách činí 9 984 korun. Roční účet za klid od papírování tak živnostníkům podražil o znatelných 45 312 korun.

Většinu nárůstu způsobila změna pravidel

Zčásti jsou za nárůstem objektivní ekonomické faktory, zejména vzestup průměrné mzdy, ze které se odvody počítají. Větší podíl na nárůstu než samotná inflace a růst platů však stále má vládní zásah v podobě konsolidačního balíčku, který tedy nynější vláda jen mírně oslabuje.

Z celkového měsíčního navýšení o 2 645 korun jde 1 430 korun, tedy 54 procent, čistě na vrub vládního konsolidačního balíčku a jeho nové přísnější metodiky. Přirozený růst průměrné mzdy v ekonomice, která se posunula z necelých 40 500 korun v roce 2023 na letošních 48 967 korun, má na svědomí „jen“ 1 215 korun, tedy 46 procent. Bez balíčku by dnes minimální odvody činily mírnějších 6 881 korun.

Úleva může pomoci spotřebě

Z makroekonomického pohledu je nynější redukce ze 40 na 35 procent krokem, který může omezit přesun živnostníků do šedé ekonomiky či do švarcsystému. Pro státní rozpočet snížení znamená více než čtyřmiliardový výpadek příjmů a další prohloubení deficitu důchodového účtu. Pro ekonomiku taženou domácí spotřebou však jde o pozitivní impulz. Peníze, které lidem zůstanou, by totiž měly povzbudit útraty v tuzemské ekonomice.

