Praha má poslední šanci odblokovat byty. Metropolitní plán může otevřít cestu až ke 350 tisícům nových bytů
Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek rozhodovat o novém Metropolitním plánu, který má nahradit zastaralý územní plán z roku 1999. Hospodářská komora jeho schválení označuje za klíčový krok k řešení bytové krize v hlavním městě. Kritici naopak varují před nedostatečnou ochranou zeleně, slabou veřejnou vybaveností a uspěchaným schvalováním.
Praha stojí před jedním z nejdůležitějších rozhodnutí posledních let. Nový Metropolitní plán, který mají zastupitelé schvalovat na čtvrtečním jednání, má podle Hospodářské komory zásadně pomoci s rozvojem bytové výstavby. Pokud dokument projde, platit začne od 1. září.
Podle komory současný územní plán z roku 1999 už neodpovídá potřebám rostoucí metropole. Jeho zastaralost podle podnikatelské organizace komplikuje nejen výstavbu bytů, ale i plánování škol, dopravní infrastruktury a dalších veřejných staveb.
Bez nových bytů ceny neklesnou, tvrdí komora
Předseda Hospodářské komory Zdeněk Zajíček uvedl, že Praha dlouhodobě staví výrazně méně bytů, než potřebuje. Podle něj je právě nedostatečná nabídka hlavní příčinou drahého bydlení.
„Dokud se to nezmění, budou ceny bydlení dál utíkat lidem i firmám. Žádná další regulace ten problém sama nevyřeší. Praha potřebuje hlavně stavět,“ uvedl Zajíček.
V pražském Karlíně vyrostl nový bytový komplex. Developerská skupina Horizon tam nyní zkolaudovala první etapu rezidenčního projektu Blízká. V první fázi přináší na pražský trh 135 bytů, druhá etapa s 93 byty směřuje k dokončení na konec roku.
Módní pražský Karlín se dál zahušťuje, vyrostly tam nové byty
Reality
V pražském Karlíně vyrostl nový bytový komplex. Developerská skupina Horizon tam nyní zkolaudovala první etapu rezidenčního projektu Blízká. V první fázi přináší na pražský trh 135 bytů, druhá etapa s 93 byty směřuje k dokončení na konec roku.
Komora tvrdí, že nový plán sice bytovou krizi sám o sobě nevyřeší, ale bez něj se město podle ní neposune. Za další nutné kroky označuje rychlejší stavební řízení, stabilní legislativu a větší podporu dostupného nájemního bydlení.
Brownfieldy a vyšší domy jako cesta k rozvoji
Jednou z hlavních výhod Metropolitního plánu je podle komory důraz na využití brownfieldů uvnitř města. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy uvádí, že dokument obsahuje kapacitu až pro 350 tisíc nových bytů.
Podle Hospodářské komory je pro Prahu výhodnější stavět uvnitř města než rozšiřovat zástavbu za jeho hranice. Takový přístup má být efektivnější z hlediska veřejných investic, dopravy i kvality života. Komora podporuje také větší využití výškové výstavby, s níž nový plán rovněž počítá.
Kritici žádají odklad
Metropolitní plán má ale i řadu odpůrců. Občanské sdružení Arnika tvrdí, že dokument nebyl připravován dostatečně transparentně a má nedostatky v ochraně zeleně i v zajištění veřejné vybavenosti.
Praha 9 koupí od společnosti Finep rozestavěný bytový dům v Čakovické ulici na Proseku. Za nemovitost zaplatí 356,9 milionu korun bez DPH.
Praha 9 koupí bytový dům od Finepu. Dostupné nájmy nabídne učitelům i zdravotníkům
Reality
Praha 9 koupí od společnosti Finep rozestavěný bytový dům v Čakovické ulici na Proseku. Za nemovitost zaplatí 356,9 milionu korun bez DPH.
Arnika minulý týden vyzvala zastupitele, aby schvalování odložili na červen nebo září. Podle sdružení nebyl dostatek času na prostudování finální verze dokumentu. Kritiku přidávají také místní občanské spolky, kterým vadí, že město nevyhovělo tisícům připomínek obyvatel.
Plán vzniká už od roku 2012
Přípravu nového územního plánu schválilo pražské zastupitelstvo už v roce 2012. O rok později zastupitelé odsouhlasili jeho zadání a v roce 2018 Institut plánování a rozvoje zveřejnil první návrh. Následovala tři kola připomínkování — v letech 2018, 2022 a 2025.
Současný územní plán může bez změny zákona platit nejdéle do konce roku 2028. Pokud by Praha do té doby nový plán neschválila, městu by podle komory hrozilo zablokování výstavby. Schválení Metropolitního plánu v úterý jednohlasně doporučil výbor územního rozvoje pražského zastupitelstva.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.