Dalibor Martínek: Jak je to s metropolitním plánem? Ani jeho autor si není jistý
Petr Hlaváček je váženým architektem a politikem. Už druhé volební období, které se na podzim chýlí ke konci, má z pozice náměstka pro rozvoj hlavního města na starost tvorbu nového územního plánu. Jak to s ním vypadá? Sám autor si není jistý.
Územní plán není žádný cár papíru. Je to dokument, který určuje, co se na kterém území města může stavět. Je to politický dokument. Vyjadřuje vůli města k rozvoji. Má bránit házení klacků do nové výstavby, má dát jasný plán výstavby. Tady byty, tady park. Nový územní plán, v Praze se mu nadneseně říká metropolitní plán, vzniká už víc než čtvrt století. Politici si dávají na čas.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Ideální prostředí pro korupci
Poslední platný územní plán vznikl za primátorování Jana Kasla v roce 1999, před téměř třiceti lety. Už tehdy to mělo být jen provizorium, aby vůbec nějaký plán existoval. Od té doby se rozvoj města musí flikovat změnami územního plánu, ideální prostředí pro korupci.
Developeři čekají s čepicí v ruce na rozhodnutí úřadů, jak to tedy s konkrétními územími bude. Územní plán je pro ně klíčový dokument. Jestliže najdou v Praze nějaký pozemek, na kterém by se daly stavět byty, a už to je poměrně složité, potřebují razítko, že na tomto území se skutečně může stavět. Banka neslyší na příslib, že se dané území možná někdy v budoucnu stane stavební parcelou. Chce hned a na místě potvrzení, že jde o stavební pozemek. Jinak žádné peníze.
Developeři jsou v kleštích. Hlaváček sedí na magistrátu už druhé volební období, a pořád slibuje nový územní plán. Je to prý hodně práce, desítky tisíc připomínek, s kterými je potřeba se vypořádat. Na začátku svého druhého volebního období Hlaváček sliboval, že do konce volebního období nový územní plán bude.
Nyní, koncem března, se modlí. Jeho funkční období se chýlí ke konci. V květnu územní plán předloží ke schválení vedení města. A po nespočtu konzultací s koaličními i opozičními partnery si není jistý, zda generální změna plánování rozvoje města projde přes současné vedení města. Prý, pokud by to nešlo v květnu, je ještě červen. Potom jsou prázdniny a na podzim volby. Hlaváček se modlí, developeři s ním.