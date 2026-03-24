Dalibor Martínek: Jak je to s metropolitním plánem? Ani jeho autor si není jistý

Dalibor Martínek
Petr Hlaváček je váženým architektem a politikem. Už druhé volební období, které se na podzim chýlí ke konci, má z pozice náměstka pro rozvoj hlavního města na starost tvorbu nového územního plánu. Jak to s ním vypadá? Sám autor si není jistý.

Územní plán není žádný cár papíru. Je to dokument, který určuje, co se na kterém území města může stavět. Je to politický dokument. Vyjadřuje vůli města k rozvoji. Má bránit házení klacků do nové výstavby, má dát jasný plán výstavby. Tady byty, tady park. Nový územní plán, v Praze se mu nadneseně říká metropolitní plán, vzniká už víc než čtvrt století. Politici si dávají na čas.

Ideální prostředí pro korupci

Poslední platný územní plán vznikl za primátorování Jana Kasla v roce 1999, před téměř třiceti lety. Už tehdy to mělo být jen provizorium, aby vůbec nějaký plán existoval. Od té doby se rozvoj města musí flikovat změnami územního plánu, ideální prostředí pro korupci.

Developeři čekají s čepicí v ruce na rozhodnutí úřadů, jak to tedy s konkrétními územími bude. Územní plán je pro ně klíčový dokument. Jestliže najdou v Praze nějaký pozemek, na kterém by se daly stavět byty, a už to je poměrně složité, potřebují razítko, že na tomto území se skutečně může stavět. Banka neslyší na příslib, že se dané území možná někdy v budoucnu stane stavební parcelou. Chce hned a na místě potvrzení, že jde o stavební pozemek. Jinak žádné peníze.

Natland kupuje projekt u metra. Na Zličíně plánuje stovky bytů

Reality

Investiční skupina Natland dál rozšiřuje své realitní portfolio. Nově koupila rezidenční projekt Zličín Gate v Praze, jehož hodnota se pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. V lokalitě u metra plánuje výstavbu několika stovek bytů a doprovodné infrastruktury. Jde už o třetí významnou realitní akvizici skupiny v posledních měsících.

nst

Přečíst článek

Developeři jsou v kleštích. Hlaváček sedí na magistrátu už druhé volební období, a pořád slibuje nový územní plán. Je to prý hodně práce, desítky tisíc připomínek, s kterými je potřeba se vypořádat. Na začátku svého druhého volebního období Hlaváček sliboval, že do konce volebního období nový územní plán bude.

Nyní, koncem března, se modlí. Jeho funkční období se chýlí ke konci. V květnu územní plán předloží ke schválení vedení města. A po nespočtu konzultací s koaličními i opozičními partnery si není jistý, zda generální změna plánování rozvoje města projde přes současné vedení města. Prý, pokud by to nešlo v květnu, je ještě červen. Potom jsou prázdniny a na podzim volby. Hlaváček se modlí, developeři s ním.

Dalibor Martínek: Voliči chtějí plnokrevnou ODS, opozici k Babišovi. Zatím mají slabý vývar

Dalibor Martínek
Poslanci ODS navrhli zrušení zákona, který zakazuje prodej v maloobchodě o vybraných svátcích. Blíží se Velikonoce, krámy budou opět zavřené. V ODS se to zdálo být jako dobré téma ke zviditelnění se. Měla to být podpora podnikatelů. Ale ouha.

Kupkova strana narazila. V připomínkovém řízení Babišovo ministerstvo průmyslu lenivým mávnutím levé ruky uvedlo, že lidé jsou zvyklí nakoupit si potraviny den předem, a není proto potřeba měnit osvědčenou normu o zavírání obchodů. Asi má Havlíček pravdu, skutečně to není téma. Co hůř pro lídra opozice, ani odbory se za jeho návrh nepostavily. V jiných zemích Evropy je v neděli prostě zavřeno. Lidé s tím mají počítat.

Občanští demokraté svým návrhem chtěli ukázat, že jsou pořád na scéně, že bojují za zájmy podnikatelů. V tomto případě obchodníků. Po pravdě, obchodníkům je zcela jedno, zda se bude o vybraných státních svátcích prodávat nebo ne. Své marže si ohlídají bez ohledu na vrtochy politiků.

Na demonstraci dorazili lidé z celé republiky

Michal Nosek: Letná ukázala sílu i slepotu české politiky

Názory

Statisíce lidí v ulicích jsou varováním. Ale ani dav na Letné není hlas národa. Stejně jako vláda nemůže protest smést jako hysterii. Česko zůstává rozdělené. Všichni to vědí, ale nikdo s tím nechce nic dělat. Znepřátelené strany situace zjevně baví.

Michal Nosek

Přečíst článek

Poslanci ODS v důvodové zprávě píšou, že zákonné zavření obchodů o některých svátcích zasahuje do práva na podnikání i do svobody podnikání. To je velmi vyhraněné tvrzení, jde přece jenom o pár dní otvírací doby obchodů. Ano, lidé často nevědí, kdy jsou obchody otevřené a kdy zavřené. Život ani ekonomika na tom nestojí.

Je tady přece spousta jiných témat. Daně, budoucnost energetiky, podpora podnikání, bydlení, zdravotnictví, obrana. Cokoliv. Všechno, co se týká života lidí. Má snad někdo radit politické straně, co má uchopit, a jak to propagovat? Pokud nemá strana jasně definovány priority a cesty, jak jich dosáhnout, je zbytečná.

Nenasytný vlčák? Zatím jen unavené štěně

Martin Kupka, když byl zvolen lídrem ODS, prohlašoval, že jeho strana jako nenasytný vlčák půjde Babišově koalici po krku, že několikrát objede celou zem. No, zatím hlavní opoziční partaj působí jako unavené štěně. Snaha o otevření obchodů o svátcích je slabé kafíčko, o které vlastně nikdo nestojí. Navíc, návrh bez šance na úspěch. To nevypadá na ostrou opozici, která bude řezat do živého.

Občanští demokraté ztrácejí v předvolebních modelech, už je předbíhají Starostové. Andrej Babiš dál všechny válcuje v předvolebních průzkumech. Má na Instagramu přes dvě stě tisíc sledujících. Martin Kupka ani desetinu. I o marketingu to je. Je však potřeba mít obsah, který se bude komunikovat. V ODS to už možná pochopili, ale zatím nic neudělali. Voliči demokratických stran jsou skeptičtí. Ani nová stínová vláda ODS s esy jako je poslanecký matador Petr Bendl nebo akademický ekonom Jan Skopeček nevzbuzují nadšený hýkot.

Martin Kuba

Dalibor Martínek: Kuba chce být druhým Babišem. Sorry, obsazeno

Názory

Jihočeský hejtman Martin Kuba po týdnech napětí, které v prosinci vyvolal po svém demonstrativním vystoupení z ODS, oznámil značku svého nového politického hnutí. Bude to Naše Česko.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ODS se pořád neprobrala z komatu, žije z minulosti, nenabízí budoucnost. Propadá se, není ostrá, nemá téma. Její voliči se smutně rozhlížejí po politickém spektru. Oportunisté již utekli k Babišovi, extrémisté k Macinkovi. Zbytek jede na setrvačník nebo rezignuje na svou občanskou volební povinnost.

Ve společnosti je přetlak. Dvě stě tisíc lidí na Letné je toho důkazem. Čeká se na nového spasitele před oligarchizací a hulvátstvím. Největší opoziční strana zatím spí. Otevírací doba obchodů není tématem, které by probudilo společnost z rezignace nad postupným ovládáním státu vypočítavým pragmatikem. Rukavice je hozená, ODS ji nezvedá.

Szijjártó: Ano, Lavrova informuji o dění na jednáních EU

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó potvrdil, že je v pravidelném kontaktu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem o dění na jednáních EU. Informoval o tom server Euronews. V pondělí na předvolebním setkání Szijjártó také uvedl, že komunikace s partnery je podstatou diplomacie.

Deník The Washington Post o víkendu s odvoláním na své zdroje informoval, že šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó o přestávkách schůzek se svými evropskými kolegy pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních představitelů členských zemí unie. Evropská komise označila tyto zprávy za znepokojivé a vyzvala maďarskou vládu k objasnění těchto obvinění.

Kabinet premiéra Viktora Orbána již o víkendu označil obvinění listu The Washington Post za „lživé zprávy“.

Demonstrace na Letné

„My to děláme dobře.“ Babiš se vyjádřil k víkendové demonstraci

Politika

Premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje víkendovou protivládní demonstraci spolku Milion chvilek, na kterou podle organizátorů dorazilo na pražskou Letnou minimálně čtvrt milionu lidí. V rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že vláda kvůli protestu žádné změny nechystá, protože je přesvědčená, že postupuje správně. Odmítl také komentovat účast manželky prezidenta Evy Pavlové.

nst

Přečíst článek

V pondělí večer ale Szijjártó na předvolební akci v maďarském Keszthely své kontakty s Lavrovem podle Euronews potvrdil a argumentoval, že rozhodnutí EU v oblasti energetiky, automobilového průmyslu a bezpečnosti přímo ovlivňují vztahy Maďarska s partnery mimo Evropskou unii.

„Ano, o těchto otázkách je třeba diskutovat s našimi partnery mimo Evropskou unii. Před zasedáními Rady EU a po nich mluvím nejen s ruským ministrem zahraničí, ale také s americkým, tureckým, izraelským, srbským a dalšími,“ řekl Szijjártó. „To, co říkám, může znít drsně, ale diplomacie je o rozhovorech s lídry jiných zemí,“ dodal

Maďarsko je zemí EU, která má s Ruskem stále velmi blízké vztahy. Od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 navštívil Szijjártó Moskvu šestnáctkrát. Jeho poslední cesta se uskutečnila 4. března, kdy se v Kremlu setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

