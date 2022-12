Architekt Bogle: Norman Foster mě naučil dívat se na věci jinak

Začínal u světově proslulého architekta Normana Fostera. V Česku projektoval budovu ELI Beamlines a v Singapuru největší školku na světě. Teď Ian Bogle pro českého developera navrhuje novou čtvrť do bělehradského brownfieldu Duga. „Nové ‚plíce‘ města, které zelení propojí celé centrum s okolím, jsou skutečně velkým přínosem nejen pro Dugu, ale i pro širší kontext města,“ říká Bogle v rozhovoru pro Newstream.

Pracoval jste ve studiu známého architekta Normana Fostera. Jakých zkušeností, jež jste u něj nabyl, si nejvíce vážíte?

Schopnost využít normální myšlení – dívat se na projekty z jiné perspektivy, než jaká by byla konvenční odpověď.

Vaše studio se podepsalo i pod několik projektů v Česku. Jak se tady díváte na rychlost povolování stavby?

Každá země má své vlastní procesy a politiku. Dokonce i každé město má v těchto systémech nuance. Pokud Česko srovnám se Srbskem, tak v Bělehradu nám povolovací proces velmi usnadňuje spolupráce s místními architekty z ateliéru ZAP.

Liší se Česko a Srbsko z pohledu těchto procesů?

Mezi oběma zeměmi existují podobnosti, pokud jde o postupy, a dokonce i jazyk je podobný. Některé stavební normy a předpisy se mírně liší, ale to je tak na celém světě.

Stavba největší školky na světě trvala tři roky

V Singapuru jste navrhli největší školku na světě. Jak moc se tam lišily požadavky investora od těch, které běžně znáte z Evropy?

V Singapuru je viditelná snaha dělat ambiciózní projekty na vládní úrovni. Povolování projektů tam obecně probíhá mnohem rychleji než v Evropě. V našem případě Early Learning Village s 56 tisíci metry čtverečními plochy byla navržena a postavena za něco málo přes tři roky. Pro Evropu něco nemyslitelného.

V Bělehradu se podílíte na přeměně původní industriální zóny Duga. Váš návrh zaujal i výjimečně řešeným urbanismem. Z čeho jste při návrhu vycházeli?

Uvědomili jsme si, že tuto lokalitu se severním výhledem na Dunaj a jižním výhledem na nový městský liniový park by bylo lépe řešit samostatnými budovami než tradičním městským blokem. Využili jsme proto právě možnost výhledů, a to v co nejširším možném měřítku. Věříme, že právě to je klíčem k maximalizaci hodnoty a architektonické čistoty v této lokalitě.

Jak pozemek s parkem propojíte?

Park je pro nás velkou inspirací. Vytvořili jsme jednoblokové budovy právě proto, abychom maximalizovali výhledy a městskou integraci s nově vznikajícím městským lineárním parkem. Tyto nové „plíce“ města, které zelení propojí celé centrum s okolím, jsou skutečně velkým přínosem nejen pro Dugu, ale i pro širší kontext města.

I v Bělehradu vysadíme stromy

Jak přistupujete v projektu k udržitelnosti?

Udržitelnost je v našem hledáčku při navrhování designu po celá desetiletí. V minulosti jsem například navrhoval obytnou budovu v Londýně v souladu s pokyny úřadu Greater London Authority s integrovanými větrnými turbínami pro výrobu čisté elektřiny. I když je to inovativní přístup, funguje na určitých místech, ale samozřejmě že ne na všech. V projektu Duga jsme zvolili co nejpasivnější přístup a zaměřili jsme se hlavně na orientaci budov, která sama o sobě vede ke snížení spotřeby energie tzv. „fabric first“ designovým přístupem, kdy udržitelnost je základním principem projektu od samého začátku. Důraz jsme proto kladli na správně izolovanou obálku budovy pro zajištění nízkých nákladů na energie. Zvažujeme využití tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení, které je velmi efektivní.

A stejně tak jako v jiných projektech i v Bělehradu budou hrát důležitou roli stromy?

Ano. Stromy vždy používáme jako zeleň, ale také jako stavební materiál ve všech našich návrzích. Duga v tomto ohledu nebude jiná.

Máte v Bělehradu již nějaké zkušenosti?

Projekty máme ve 27 zemích, Srbsko bude 28. Je to pro nás nová zkušenost. Mám řadu srbských přátel, kteří mi vždy líčili přednosti Bělehradu, a nyní mohu díky zkušenosti z trhu říci, že s nimi souhlasím. Je to rozhodně zajímavý trh a rozsah developmentu v poslední době může pro budoucnost Bělehradu znamenat jen dobré věci. Rádi bychom v tomto krásném městě realizovali v budoucnu i další projekty.

Jaké stavby Bělehradu tedy chybí?

Musím říct, že jsou to nové současné budovy. A panoráma, třeba právě v oblasti Duga. Rádi bychom v Bělehradu navrhli také třeba kulturní budovu – nové muzeum nebo něco podobného.

V Bělehradu bychom chtěli postavit muzeum

Na projektu spolupracujete se srbskými architekti a českým investorem. Není to až příliš náročné pro zajištění hladkého průběhu přípravy a stavby?

Máme obrovské zkušenosti se spoluprací s architekty z celého světa od Bogoty po Singapur a na mnoha místech po celém světě a spolupráce s našimi místními partnery je vždy přínosem. Jsme také zvyklí úzce spolupracovat s českými investory, od roku 2007 máme své studio i v Praze. Jde jen o pochopení místních designových a politických nuancí, a v tom je pro nás zkušenost a odbornost našich místních partnerů vždy vodítkem.

A proč jste se tehdy rozhodl v Praze otevřít kancelář?

Vyhráli jsme designovou soutěž na velký projekt regenerace města. Nezní vám to povědomě? A pokračovali jsme – možná se totéž stane v Bělehradu.

Ian Bogle

Začínal jako ředitel projektů v architektonickém ateliéru špičky světové architektury Normana Fostera. Vlastní ateliér Bogle Architects založil v roce 2012. Oceňované studio nyní působí v 28 zemích v Asii, Africe, Evropě, na Středním východě a v Jižní Americe. Věnuje se mnoha různým typologiím budov a sektorů. Navrhl například budovu ELI Beamlines v Praze, ve které jsou umístěny nejvýkonnější lasery na světě, největší mateřskou školu na světě The Early Learning Village v Singapuru pro více než 2100 dětí předškolního věku, nebo obytnou budovu v Londýně s integrovanými větrnými turbínami pro výrobu čisté elektřiny.

