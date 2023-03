Nastane konečně klid? Bývalý golfový areál v Praze-Klánovicích vzbuzující protesty koupilo hlavní město

Bývalý golfový areál s budovou někdejší klubovny v Praze-Klánovicích, který v minulosti vzbudil protesty místních kvůli plánům na obnovu hřiště, koupilo za vyvolávací cenu 46,4 milionu korun Hlavní město Praha. Nikdo další na budovu s pozemky o rozloze 26 tisíc čtverečních metrů nepřihazoval, uvedl Petr Stejskal ze společnosti Gaute, která veřejnou dražbu pořádala.

„Areál byl prodán za vyvolávací cenu 46,4 milionu korun, kupcem bylo Hlavní město Praha," uvedl Stejskal. Jde o bývalý prvorepublikový golfový resort s klubovnou, ubytovací kapacitou, restaurací a dalším zázemím uprostřed Klánovického lesa. Budova s celkovou užitnou plochou 782 čtverečních metrů se nachází v lese asi 140 metrů od souvislé zástavby rodinných domů. Soudní znalec před dražbou hodnotil stavebně technický stav budovy jako velmi dobrý.

Hlavní město mělo o budovu s pozemky dlouhodobě zájem, řekl již dříve tehdejší radní Jan Chabr (TOP 09).

Historie hřiště sahá do třicátých let

Golfové hřiště se šesti jamkami bylo na pozemcích vybudováno v roce 1937, další tři jamky a budova klubovny přibyly v roce 1938. Za protektorátu pak hřiště sloužilo jako polní lazaret a v 50. letech minulého století zaniklo, komunistický režim nechal jeho území zalesnit.

V roce 1991 byly klubovna a tříhektarový pozemek vráceny obnovenému Golf Clubu Praha, který usiloval o obnovení golfového hřiště, získal i stavební povolení na výstavbu 18 jamek, ale kvůli nedostatku peněz se stavba neuskutečnila.

Celý areál tak Golf Club Praha prodal společnosti Forest Golf Resort Praha (FGRP). Firma v areálu provozovala cvičné jamky a cvičné odpaliště, takzvaný driving range. V roce 2008 prošla kompletní rekonstrukcí budova klubovny. I nový majitel usiloval o obnovení golfového hřiště, obyvatelé Klánovic se ale v referendu z roku 2009 postavili proti tomuto záměru. Hlavním argumentem proti jeho vybudování byla nutnost rozsáhlého kácení v Klánovickém lese.

Bývalý golfový areál v Praze-Klánovicích a plány majitelů na jeho obnovu vyvolaly v roce 2008 protesty místních obyvatel. zdroj: profimedia.cz

Společnost FGRP záměr na vybudování devíti jamek v roce 2012 předložila k posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Proces byl ale přerušen a hlavní město Praha v roce 2014 zabránilo vzniku hřiště vydáním změny územního plánu.

V roce 2021 areál změnil majitele, stala se jím firma Perseus Health Resort, nově přejmenovaná na akciovou společnost Drbalovo. Ta je od minulého roku v konkurzu, což je i důvod prodeje.

