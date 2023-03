FOTOGALERIE: Smíchovské nádraží vypadá spíš jako brownfield. To se ale brzy změní

Projekt rekonstrukce Smíchovského nádraží je opět o krok blíž k začátku realizace. Začne se letos odstraněním lávky do Radlic. Hotovo by mohlo být do čtyř let.

Smíchovské nádraží, druhé největší v Praze a velmi důležitý dopravní uzel, který využívají cestující přijíždějící do Prahy z jihu a západu k přestupu na linky MHD, působí aktuálně spíš jako brownfield.

Přestupy mezi metrem, autobusy a tramvajemi jsou nelogické. A neutěšený je i přilehlý veřejný prostor, 70 procent jeho plochy funguje jako autobusové parkoviště a nepřehledná je i Nádražní ulice. A to vše by se mělo už brzy změnit, i protože nádraží, které se má stát součástí dopravního terminálu, je poblíž nově vznikající čtvrti Smíchov City.

Jak bude vypadat Smíchovské nádraží po rekonstrukci se můžete podívat do následující galerie

Historická nádražní hala zůstane

Studii na proměnu na základě poptávky vedení Prahy a vyhrané soutěže zpracovala architektonické studio A69. To společně s projektantem, kterým je sdružením firem Sudop Praha, Sudop EU a Metroprojekt, vypracovává kompletní projekt budoucího dopravního uzlu.

Odhadované náklady na celou stavbu, která proběhne v několika etapách, jsou 4,1 miliardy korun.

Přípravné práce budou zahájeny již letos. Zruší se severní nástupiště, na podzim pak pěší lávka do Radlic. „Zmiňované práce představují první část rekonstrukce celé stanice. Tendr na navazující etapu, která bude zahrnovat hlavní objem stavebních prací, plánuje Správa železnic vyhlásit už v příštím měsíci. Samotné práce by měly odstartovat na začátku příštího roku,“ přibližuje bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr s tím, že kompletně hotovo by mohlo být v roce 2028.

Co konkrétně se změní? Příměstské a dálkové autobusy v současné době končí jízdu v ulici Na Knížecí a před nádražím Smíchov, návrh je přesouvá do nového terminálu nad nástupišti železniční stanice.

Díky novému uspořádání zastávek se významně promění i veřejný prostor. Studie počítá i se zachováním původní nádražní haly z 50. let.

Smíchovské nádraží bylo otevřeno jako druhá velká stanice v Praze v roce 1862. Nynější budova stanice byla postavena v 50. letech minulého století, původní budovy se totiž i kvůli poškození za druhé světové války nezachovaly. Smíchovské nádraží patří k nejvytíženějším železničním uzlům v Praze, spolu s nádražím hlavním - na které bylo napojeno deset let po svém vzniku - a Masarykovým.

