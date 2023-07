FOTOGALERIE: HolKa se otevírá světu. Jak vypadá lávka mezi Holešovicemi a Karlínem za stovky milionů?

Pěší a cyklisté si mohou nově zkrátit cestu z Holešovic do Karlína přes Štvanici. Dnes v poledne se pro ně otevře nová zhruba 300 metrů dlouhá lávka, která obě části propojí. Lávka za necelých 300 milionů korun měla být původně otevřena letos v únoru. Termín se však zpozdil kvůli stavebním potížím, protože dělníci narazili v plavebním kanále na složitější geologické podmínky, než se čekalo. Autorem stavby je architekt Petr Tej. Podívejte se ve fotogalerii, jak moderní lávka vypadá.

Na holešovickém břehu Vltavy začíná lávka na Bubenském nábřeží před branou do Holešovické tržnice. V Karlíně na Rohanském nábřeží navazuje na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře.

Podívejte se ve fotogalerii, jak lávka vznikala a jak vypadá:

Lávka překlene 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi, dalších zhruba 70 metrů vede nad ostrovem Štvanice.

Příběh lávky začal před 14 lety

Soutěž na lávku spojující Karlín a Holešovice poprvé vyhlásila Praha 7 v roce 1999. Vítězný návrh se ale stal nerealizovatelným kvůli změně protipovodňových opatření po ničivých záplavách v roce 2002.

Nynější lávka je na hrozbu velké vody připravena, má proto zdvihací poslední pole u nábřeží v Holešovicích. Zvednout ji lze až o tři metry, což je výš, než kam dosáhla voda v roce 2002.

Štvanická lávka je dvacátým pražským přemostěním přes Vltavu v celé její šíři. Naposledy hlavní město otevřelo v říjnu 2020 Trojskou lávku spojující Císařský ostrov a Troju. Konstrukce nahradila tu původní, která se zřítila v prosinci 2017. V současné době město rovněž buduje Dvorecký most, který spojí od Lihovaru Smíchov a Podolí. Nový most nebude pro auta, ale pouze pro pěší, cyklisty a MHD a projet po něm budou moci záchranáři.

