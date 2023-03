Čekání a zase čekání. Proč se rekonstrukce Domu Radost protahuje

První pražský mrakodrap je stále v očekávání. Bývalý Dům odborových svazů na pražském Žižkově, dnes nazývaný Dům Radost, v tuto chvíli stále čeká na územní rozhodnutí. Už čtrnáct měsíců. Ještě se bude následně čekat na stavební povolení a pak se zase bude čekat až proběhne celá rekonstrukce. Teprve poté, se budou moci do 600 zrekonstruovaných bytů stěhovat noví nájemníci a uživatelé dalších kulturních a sportovních prostor. Podle odhadu leadera projektu Tomáše Kašpara se to vše protáhne až ke konci tohoto desetiletí. Uvedl v rozhovoru pro Newstream.cz.

Praha trpí nedostatkem bytů, a ještě více než těch, které jsou k prodeji, tak těch nájemních. Stále jich není dost a po všech těch dobrých je obrovská sháňka. A není divu, když se jakýkoliv projekt táhne skoro věčnost a trvá kvůli zdlouhavé administrativě i desítku a více let než se nové či staronové byty objeví na trhu. Takový osud pravděpodobně čeká i funkcionalistickou dominantu pražského Žižkova, bývalý Dům odborových svazů, dnes Dům Radost. Tým pod vedením Tomáše Kašpara podal žádost o územní rozhodnutí už před čtrnácti měsíci. Rekonstrukce prvního pražského mrakodrapu na šest set nájemních bytů je tak zatím stále v nedohlednu.

Už nic nebrání, ale…

Loni chtěla projektu zabránit například iniciativa památkářů z Národního památkového ústavu (NPÚ). Ti zásadně nesouhlasili se stanoviskem památkářů z magistrátu, kteří dali přestavbě zelenou. NPÚ tak podal proto žádost o přezkum na ministerstvo kultury. To ovšem nenašlo na vyjádření magistrátních památkářů žádné pochybení. „Z důvodu přezkumu na Ministerstvu kultury, který řešil platnost stanoviska pražských památkářů, bylo řízení na odboru výstavby přerušeno. Ministerstvo kladně rozhodlo už před téměř devíti měsíci, na konci června minulého roku,“ doplňuje leader projektu Tomáš Kašpar k loňské kauze. Podle něj by tak už neměly existovat žádné další překážky a vydání územního řízení od té doby už nic nebrání. „Zatím jsme však vyrozumění k územnímu řízení neobdrželi,“ konstatuje Kašpar.

Tým pod vedením Tomáše Kašpara v mezičase ale rozhodně nezahálí. Zatím usilovně pracuje na přípravě k rekonstrukci a chystá se k zahájení prací na projektu ke stavebnímu povolení. Podle připomínek orgánů státní správy se nyní také doplňuje Stavebně historický průzkum, společnost zahájila i samostatný Restaurátorský průzkum a v současnosti se zabývá také energetickou koncepcí. „V oblasti developmentu se věnujeme vypracování zadání pro projektanta v komerčních částech Domu Radost, kde má vyrůst kulturně-společenský sál, lázně Žižkov, fitness, restaurační provozy,“ vypočítává Kašpar.

Až do konce desetiletí

Než se ale bude moci vlastník funkcionalistického mrakodrapu, majitelé rodinné firmy na vybavení koupelen SIKO, pustit do plánovaných úprav, mají před sebou ještě několik let čekání. Může to znamenat podle Kašpara ještě několik let projednávání, než se jim podaří získat stavební povolení v právní moci. „Taková je, bohužel, realita většiny projektů v Praze. Následovat budou minimálně tři roky rekonstrukce. Takže se přibližujeme někam ke konci tohoto desetiletí. Náš klient je například budoucí student vysoké školy ekonomické (VŠE), který dnes chodí teprve na druhý stupeň základní školy,“ tipuje Kašpar.

Nájmy jsou stále dobrá alternativa k vlastnickému bydlení

Navzdory průtahům a řadě krizí v uplynulých letech se ale původní záměr projektu zaměřený na nájemní bydlení zatím nezměnil. Naopak. „Nájemní bydlení se ukazuje jako velmi dobrá alternativa nedostupnému vlastnickému bydlení. Sami máme ostatně rozsáhlé a úspěšné zkušenosti s odvětvím moderního nájemního bydlení a těšíme se, že budeme moci přinést do Prahy 600 dostupných bytů,“ poznamenává Kašpar.

Ani různé krize v uplynulých obdobích zatím podle šéfa projektu nijak významně neovlivnily odhad finální ceny rekonstrukce. Tu vloni vlastníci odhadovali na 1,5 miliardy korun. „Náš obchodní plán pro realizaci byl bezpečný, rezervní a spíše opatrný. Mírné úpravy se tedy zatím ani nijak nedotkly hlavních parametrů projektu,“ dodává k aktuální situaci domu Radost Kašpar.

Dům Radost, původně Všeobecný penzijní ústav, byl dostavěn podle návrhu architektů Josefa Havlíčka a Karla Honzíka v roce 1934. Už tehdy se funkcionalistická výšková budova setkala s nebývalým ohlasem ve světových médiích. V roce 1958 byla tato budova prohlášena za kulturní památku. Dlouhá desetiletí pak dům využívaly jako centrálu odborové svazy. Valova rodina výškový dům od nich pak koupila v roce 2018. Vloni proti přestavbě protestovali tři desítky odborníků a zástupců akademické sféry, a také Klub Za starou Prahu.

SIKO založila v roce 1991 tehdy čtyřiačtyřicetiletá matka tří dětí Jaroslava Valová. Podnikat začala v obývacím pokoji, první obchod byl v Čimelicích u hlavní silnice na Prahu. Název Siko je zkratkou slov stavební, izolace, keramika a obklady.

