Nákladové nádraží na Žižkově se rychle mění. Central Group zde postaví stovky nových bytů

Největší český rezidenční developer Central Group postaví na pražském Žižkově 370 nových bytů za 1,5 miliardy korun. Výstavba bude v Parkové čtvrti na území zrušeného nákladového nádraží, kde v současnosti skupina dokončuje první etapu projektu. Společnost výstavbou reaguje na oživení realitního trhu, zlepšení makroekonomické situace a zvýšení poptávky po bytech. Dodavatelem výstavby bude švédská stavební společnost Skanska.

Vedle této aktuální zakázky zadal Central Group podle tiskové zprávy v uplynulých měsících další tři velké stavby s více než 730 byty za zhruba 2,3 miliardy korun. Výstavbu dalšího městského bloku v projektu Tesla Hloubětín získala stavební firma Metrostav a výstavbu dvou velkých bytových domů v projektu Harfa Living si rozdělily stavební společnosti Průmstav a PP 53. Celkem tak Central Group, jako největší tuzemský rezidenční developer, zadal v uplynulých měsících výstavbu zhruba 1100 nových bytů za zhruba 3,8 miliardy korun.

Projekt Parková čtvrť má tři etapy, celý by měl být dostavěn přibližně v roce 2033 a stát by měl 22 miliard korun. Výstavba druhé etapy začne letos v květnu a její dokončení je v plánu na podzim roku 2026. Parková čtvrť je jednou ze tří částí výstavby skupiny Central Group v Praze 3, jejími dalšími projekty v této městské části jsou Centrum Nový Žižkov a Nový Jarov. Investiční náklady na uvedené tři projekty, ve kterých má vzniknout zhruba 4600 bytů, developer odhaduje na více než 40 miliard korun. Autorem urbanistické a architektonické koncepce je architekt Jakub Cigler. Vlastní architekturu jednotlivých staveb navrhlo devět ateliérů, které k tomu vytvořily 21 architektonických konceptů.

„Situace na stavebním a developerském trhu není jednoduchá. Ale zatímco jiní developeři, kteří musejí čerpat drahé komerční úvěry, své projekty stále odkládají, my jsme se rozhodli naopak nyní do výstavby masivně investovat. Naší zásadní výhodou je to, že pracujeme bez úvěrů. Od stavebních firem nyní ale očekáváme nižší ceny, než účtovaly dříve. Bez toho by se ani nám nevyplácelo zahajovat nové stavby,“ řekl zakladatel a předseda představenstva Central Group Dušan Kunovský. Kromě již uzavřených zakázek na novou výstavbu letos Central Group ještě zadat realizaci dalších více než 2100 nových bytů ve 13 různých projektech v Praze.

Podle analýzy developerských společností Central Group, Skanska a Trigema počet prodaných nových pražských bytů v prvním čtvrtletí vzrostl mezičtvrtletně o téměř čtvrtinu a meziročně o skoro 150 procent. Poptávku zvýšily také klesající úrokové sazby a větší dostupnost hypoték. Ceny nových bytů zůstaly mezičtvrtletně téměř stejné a průměrná prodejní cena činila 142 073 korun za metr čtvereční.

