Hypotéky s úrokem pod 4 procenta? Nebude to hned, ale příští rok už klidně, říká analytik

Česká národní banka sice v srpnu opět snížila základní úrokovou sazbu (na 4,5 procenta), většina bank však stále s poklesem hypotečních sazeb nijak nespěchá. Na levnější hypotéky si tak budeme muset ještě počkat. „Ke konci letošního roku by se úroky u hypoték mohly pohybovat nad úrovní okolo 4,5 procenta. A v roce 2025 bychom se mohli dočkat úrovně okolo 4 procent,“ odhaduje Tom Kadeřábek ze společnosti Swiss Life Select, která každý měsíc sleduje pohyb hypotečních sazeb skrze svůj Hypoindex.

Průměrná sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu na počátku srpna mírně klesla, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,07 procentního bodu na 5,42 procenta. Zůstala na nejnižší úrovni od května předloňského roku. Metodika indexu odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

Od maxima z února 2023, kdy byla úroková sazba podle Hypoindexu 6,37 procenta, klesly úroky u hypoték jen o 0,95 procentního bodu. Ve stejném období ČNB banka snížila svoji klíčovou sazbu o 2,5 procentního bodu.

„Úrokové sazby hypotečních úvěrů v Česku zůstávají stále vysoké. Podle našeho odhadu by se hypoteční sazby mohly ke konci roku pohybovat nad 4,5 procenta. V roce 2025 bychom se mohli dočkat hypotečních sazeb okolo čtyř procent. Ba co víc, třeba se po dlouhé době objeví i hypotéky začínající trojkou,“ uvedl vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Hypoteční turistika

Pomalejší tempo snižování úrokových sazeb u hypoték je podle něj do jisté míry způsobeno i tím, že banky nastavují své sazby podle dlouhodobějších sazeb, které jsou určovány tržně. „Zůstává otázkou, zda banky nesnižují sazby, protože si vytváří 'polštář' pro případné předčasné splácení úvěrů, na kterých podle jejich vyjádření prodělávají z důvodu nízkého stropu na poplatek za předčasné splacení. Nebo, zda se banky pouze 'hojí' za roky, kdy se sazby, a tím pádem i marže bank, pohybovaly na velmi nízkých hodnotách,“ doplnil hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Podle Kadeřábka bude další vývoj hypotečních sazeb záležet na třech faktorech, a to inflaci, konkurenci a tom, jak velký polštář si budou banky tvořit proti hypoteční turistice.

V září začne platit nový zákon, kdy si banky budou moct účtovat poplatek až jedno procento z nesplacené jistiny při předčasném splacení úvěru. Banky ovšem požadovaly poplatek ve výši dvě procenta a dá se tak očekávat, že se to klientům promítne v dražších hypotečních úvěrech, potažmo vyšších úrokových sazbách. „Zde bude hodně záležet na tom, co převáží, tedy zda boj o klienty a konkurence, anebo obava bank ze ztráty způsobené předčasným splacením úvěrů, jak to vidíme už v dnešní době,“ dodal Kadeřábek.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,42 procenta byla v srpnu 21 326 korun. Od začátku letošního roku klesla o 1263 korun.

