Města kritizují nový model stavebního řízení. Má zásadní nedostatky

Nový informační systém stavebního řízení, který připravilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), je podle představitelů opavské radnice nefunkční. Nelze v něm plnohodnotně pracovat. Radnice vyzývá ministerstvo k nápravě. V prohlášení to uvedl tajemník magistrátu Tomáš Elis. Podle něj se na situaci podobně dívají i představitelé dalších měst.

Ministerstvo na předchozí podobné výtky samospráv uvedlo, že si počáteční problémy uvědomuje, s úřady problémy řeší, systém ale umožňuje zvládnout všechny kroky od podání až po ukončení věci.

"Nasazená verze uvedeného systému není zatím dostatečně efektivní a přetrvávají zásadní nedostatky. Ve spolupráci s dalšími městy a obcemi apelujeme na zmíněné ministerstvo a intenzivně jej vyzýváme k nápravě," uvedl tajemník opavského magistrátu. Úředníci stavebního úřadu byli podle něj k 18. červenci pouze v počáteční fázi evidování podání. "Ten prozatím nelze pro práci stavebních úřadů funkčně využívat. Velmi se všem omlouváme za případné komplikace, které jsme nezpůsobili, ale věříme, že se situaci MMR podaří v rozumném čase napravit," řekl.

Kdy bude plně funkční?

Z podobného důvodu jako Opava se na MMR v otevřeném dopise nedávno obrátil také starosta Nového Boru na Českolipsku a předseda Sdružení obcí Libereckého kraje Jaromír Dvořák. Ptal se v něm, kdy bude Informační systém stavebních řízení plně funkční takovým způsobem, aby bylo jeho prostřednictvím možné absolvovat celý proces řízení, včetně všech potřebných úkonů, které stanovuje nový stavební zákon a další právní předpisy.

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) v reakci na Dvořákův dopis řekl, že systém jako takový již nyní umožňuje realizovat celý postup 'od podání až po ukončení věci'. Podobným způsobem reagoval také pod příspěvkem starosty Nového boru na facebooku.

"Digitalizace stavebního řízení je jedním z nejsložitějších systémů, které v rámci digitalizace zavádíme. Problémů, který jeho start provází, jsme si dobře vědomi a pravidelně komunikujeme s municipalitami napřímo i prostřednictvím Sdružení tajemníků městských i obecních úřadů ČR. Naše týmy řeší komplikace při zavádění systémů neustále, zároveň do systému přidáváme nové funkcionality tak, aby splňovaly požadavky uživatelské přívětivosti i funkčnosti pro všechny," dodal Bartoš. Ve středu Bartoš také řekl, že systém digitalizace stavebního řízení je propustný a požadavky v něm se dají odbavovat.

Bude jedno razítko?

Nový stavební zákon začal platit 1. července pro všechny typy staveb. Norma například ruší dvojí povolování staveb a územní a stavební řízení slučuje do jednoho. Stavební úřady mají samy obesílat ostatní úřady a získat jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Na konci by mělo být jediné razítko pro stavebníka. Řízení má být pro všechny účastníky v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších systémů a veškerá dokumentace je on-line. Úřady a stavebníci mají komunikovat v propojených systémech.

