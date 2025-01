Nejenom Praha nebo Brno. Zajímavé stavby vznikají čím dál častěji na malých obcích. Třeba v Dolních Jirčanech

Architektura v malých českých obcích je stále lepší. Názorným příkladem jsou bezpochyby i středočeské Dolní Jirčany. Díky architektonickým soutěžím tam vznikly hned dvě kvalitní realizace v rychlém sledu.

Nedostatečná infrastruktura, tedy chybějící místa ve školských zařízení, malá kapacita vodovodní a kanalizační sítě, jsou nejčastějšími problémy v satelitech poblíž Prahy. Nejinak tomu bylo v Dolních Jirčanech, které administrativně spadají pod obec Psáry. To vše tamní vedení řeší. Navíc postavilo novou základní školu, která funguje rovněž jako obecní komunitní centrum. Z architektonické soutěže vzešla i nová hasičská zbrojnice. Obě výjimečné stavby pochází z návrhů stejného architektonické studia SOA.

Hasičská zbrojnice jako stodola

Hasičskou zbrojnici navrhli architekti tak, aby připomínala venkovskou stodolu. Má obdélníkový půdorys a sedlovou střechu. Tak i vizuálně navazuje na základní školu stojící přímo přes ulici.

Stojí na trojúhelníkovém pozemku mezi rodinnými domy a základní školou. „Navrhli jsme ji tak, aby citlivě reagovaly na okolní zástavbu. Plní tedy nejen funkční, ale i estetickou úlohu – vytváří symbolický přechod mezi charakterem rodinných domů a veřejným rázem školy,“ popisují architekti.

Fasádu má z průsvitného polykarbonátu. Na východní fasádě je záměrně umístěno velkoformátové okno směrem do ulice, aby kolemjdoucí mohli nahlédnout do fungování zbrojnice a přiblížit si práci dobrovolných hasičů.

Obec vyšla výstavba zbrojnice na 26,5 milionů korun.

