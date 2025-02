Nejlepší architektura v Evropě? Třeba klášter na Korsice, ale i my ji máme. V Ostravě

Nejprve to byl hrad, posléze klášter Františkánů, díky konverzi se ale historický areál proměnil na kulturní centrum. Slouží místním i turistům. Rekonstrukce francouzského studia se dostala do výběru nejlepší evropské architektury.

Úzké křivolaké uličky obklopené mohutnými kamennými domy s římsami a miniaturními okénky, které chrání vnitřky domů před sluncem. To je vesnička Sainte-Lucie-de-Tallano, která si až dodnes zachovala svůj původní ráz. Na kopci pohoří Alta Rocca, které obec obklopuje, navíc přibyla architektura moderní. Ruinu tamního kláštera zrekonstruovali a doplnili.

„Klášter Saint-François de Sainte-Lucie de Tallano, postavený v roce 1480, stojí vysoko na skalním ostrohu a byl obranným hradem, než se stal klášterem a útočištěm mnichů, kteří si byli vědomi nesmírné krásy tohoto místa,“ říká Amelia Tavella, francouzská architektka, která rekonverzi navrhla.

K rekonstrukci, dnes někdejší klášter slouží jako centrum kultury a na svůj program láká místní i turisty, přistupovala s největším respektem. „Rozhodla jsem se ruiny zachovat a část, která byla zbourána nahradit měděnou konstrukcí,“ popisuje rodačka z Korsiky.

Ta svůj architektonický přístup přirovnává k práci archeoložky, která spojuje to, co bylo, s tím, co je, a co se teprve stane. „Neodstraňuji; zavěšuji, spojuji, připevňuji a posunuji, opírám se o původní podklad, o původní dílo: měď odhaluje kámen,“ dodává. Stejně přistupuje i k dalším rekonstrukcím na ostrově. Domy, které tam navrhuje, jsou z lokálních materiálů proto, aby zapadly do místního koloritu.

Realizace se dostala do nejužšího výběru ceny Evropské unie za současnou architekturu – Cena Miese van der Rohe, kterou jednou za dva roky udělují Evropská komise a nadace Fundació Mies van der Rohe z Barcelony. Do 18. ročníku bylo nominováno 362 prací nacházejících se v 38 zemích. Výstava těch nejlepších probíhá aktuálně v pražském Centru architektury a městského plánování.

