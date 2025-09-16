Most na Výtoni stát nakonec nenahradí, ale zrekonstruuje
Státní Správa železnic nebude pokračovat v přípravě nahrazení mostu na pražské Výtoni novou konstrukcí. Vypíše novou mezinárodní architektonickou soutěž na jeho rekonstrukci spolu s dostavbou dalšího mostu se třetí kolejí a na řešení nového přestupního uzlu na výtoňské straně řeky, uvedli to ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a ředitel SŽ Jiří Svoboda. Most bude podle Svobody snesen a rekonstruován na břehu, na pilířích ho v době opravy nahradí provizorní jednokolejná konstrukce.
Nahrazení mostu v minulosti kritizovali místní samosprávy, spolky, památkáři a proti se vyjádřil i výbor UNESCO. Vznikla i odborná studie financovaná nadačním fondem pro záchranu mostu, podle které by bylo levnější a praktičtější stávající konstrukci opravit. Podle Kupky pak rekonstrukci doporučila i studie posouzení vlivu na kulturní dědictví (HIA), kterou ministerstvo obdrželo v minulých dnech. „Zhodnocení všech vstupů říká, že se Česká republika má vydat směrem rekonstrukce,“ řekl ministr.
Ministerstvo zveřejnilo předběžný harmonogram dalšího postupu, podle kterého by měla provizorní konstrukce nahradit tu stávající na přelomu let 2027 a 2028. Práce na opravě snesené konstrukce, stavbě nového mostu s třetí kolejí a vybudování zastávky na výtoňské straně Vltavy by pak měly začít na konci roku 2029 a být dokončeny na konci roku 2032.
Posudek HIA podle ministra přišel s podobnými závěry jako výbor UNESCO. „Podobně ukazuje, že nejvyšší hodnotou mostu je právě pozice původní konstrukce v daném místě,“ řekl. Původní plán byl takový, že by původní konstrukce sloužila proti proudu Vltavy jako lávka pro pěší mezi Velkou Chuchlí a Modřany.
Novou architektonickou soutěž plánuje SŽ vypsat na konci příštího roku a výsledek mít do konce roku 2027. Na jejím zadání bude státní organizace spolupracovat s hlavním městem a Národním památkovým ústavem, jehož ředitelka Naděžda Goryczková se tiskové konference také zúčastnila a změnu přístupu k mostu uvítala. Při přípravě zadání se bude řešit i přesné umístění nové stavby se třetí kolejí nebo zastávka na výtoňské straně, která by se mohla posunout z Výtoně směrem k bývalému vyšehradskému nádraží.
Po snesení konstrukce podle Svobody SŽ prověří i případné nutné opravy pilířů. Ředitelův náměstek Mojmír Nejezchleba k plánované provizorní konstrukci řekl, že její umístění bude možné až po přemístění inženýrských sítí, které mostem vedou. Budou vést pod Vltavou.
Současný most bude podle náměstka možné do snesení zajistit v nynějším provozu, kdy je rychlost omezena na 20 kilometrů v hodině a pouze pro jeden vlak v jednu chvíli, s pomocí takzvaného bandážování. „Tato opatření by měla spolehlivě ty konstrukce udržet v tom stavu, v jakém jsou teď,“ řekl. Dodal, že na jednokolejném provizoriu bude pravděpodobně možné rychlost zvýšit na 40 kilometrů v hodině.
Železniční most na Výtoni byl zprovozněn 15. srpna 1872, tehdy byl jednokolejný. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil dvoukolejný most. Se svou historickou nýtovanou konstrukcí představuje podle odborníků významnou technickou kulturní památku v pražské památkové rezervaci. Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě několikátým rokem výrazně omezen, SŽ považovala za nutné ho nahradit kvůli výrazné korozi.
