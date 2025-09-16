Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Reality Most na Výtoni stát nakonec nenahradí, ale zrekonstruuje

Most na Výtoni stát nakonec nenahradí, ale zrekonstruuje

Most na Výtoni
ČTK
ČTK
ČTK

Státní Správa železnic nebude pokračovat v přípravě nahrazení mostu na pražské Výtoni novou konstrukcí. Vypíše novou mezinárodní architektonickou soutěž na jeho rekonstrukci spolu s dostavbou dalšího mostu se třetí kolejí a na řešení nového přestupního uzlu na výtoňské straně řeky, uvedli to ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a ředitel SŽ Jiří Svoboda. Most bude podle Svobody snesen a rekonstruován na břehu, na pilířích ho v době opravy nahradí provizorní jednokolejná konstrukce.

Nahrazení mostu v minulosti kritizovali místní samosprávy, spolky, památkáři a proti se vyjádřil i výbor UNESCO. Vznikla i odborná studie financovaná nadačním fondem pro záchranu mostu, podle které by bylo levnější a praktičtější stávající konstrukci opravit. Podle Kupky pak rekonstrukci doporučila i studie posouzení vlivu na kulturní dědictví (HIA), kterou ministerstvo obdrželo v minulých dnech. „Zhodnocení všech vstupů říká, že se Česká republika má vydat směrem rekonstrukce,“ řekl ministr.

Ministerstvo zveřejnilo předběžný harmonogram dalšího postupu, podle kterého by měla provizorní konstrukce nahradit tu stávající na přelomu let 2027 a 2028. Práce na opravě snesené konstrukce, stavbě nového mostu s třetí kolejí a vybudování zastávky na výtoňské straně Vltavy by pak měly začít na konci roku 2029 a být dokončeny na konci roku 2032.

Posudek HIA podle ministra přišel s podobnými závěry jako výbor UNESCO. „Podobně ukazuje, že nejvyšší hodnotou mostu je právě pozice původní konstrukce v daném místě,“ řekl. Původní plán byl takový, že by původní konstrukce sloužila proti proudu Vltavy jako lávka pro pěší mezi Velkou Chuchlí a Modřany.

Novou architektonickou soutěž plánuje SŽ vypsat na konci příštího roku a výsledek mít do konce roku 2027. Na jejím zadání bude státní organizace spolupracovat s hlavním městem a Národním památkovým ústavem, jehož ředitelka Naděžda Goryczková se tiskové konference také zúčastnila a změnu přístupu k mostu uvítala. Při přípravě zadání se bude řešit i přesné umístění nové stavby se třetí kolejí nebo zastávka na výtoňské straně, která by se mohla posunout z Výtoně směrem k bývalému vyšehradskému nádraží.

Po snesení konstrukce podle Svobody SŽ prověří i případné nutné opravy pilířů. Ředitelův náměstek Mojmír Nejezchleba k plánované provizorní konstrukci řekl, že její umístění bude možné až po přemístění inženýrských sítí, které mostem vedou. Budou vést pod Vltavou.

Současný most bude podle náměstka možné do snesení zajistit v nynějším provozu, kdy je rychlost omezena na 20 kilometrů v hodině a pouze pro jeden vlak v jednu chvíli, s pomocí takzvaného bandážování. „Tato opatření by měla spolehlivě ty konstrukce udržet v tom stavu, v jakém jsou teď,“ řekl. Dodal, že na jednokolejném provizoriu bude pravděpodobně možné rychlost zvýšit na 40 kilometrů v hodině.

Železniční most na Výtoni byl zprovozněn 15. srpna 1872, tehdy byl jednokolejný. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil dvoukolejný most. Se svou historickou nýtovanou konstrukcí představuje podle odborníků významnou technickou kulturní památku v pražské památkové rezervaci. Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě několikátým rokem výrazně omezen, SŽ považovala za nutné ho nahradit kvůli výrazné korozi.

Vencl z Fidurocku: Stoleté činžáky proměňujeme v domy budoucnosti

Reality

Vedle retailových parků kupuje skupina Fidurock i starší a zanedbané činžáky v atraktivních částech Prahy či Brna. Ty opravuje, pak prodává či pronajímá. V portfoliu má desítky nemovitostí a stovky bytů za miliardy korun. „Naší cílovou klientelou jsou mladí profesionálové, nabízíme ale i bydlení pro další skupiny. Pozorujeme, že na trhu je nedostatek větších rodinných bytů 3kk,“ říká Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurock.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Na Děčínsku opravují podstávkový dům, architektura má v kraji lákat turisty

OBRAZEM: Z ruiny se má stát lákadlo pro turisty. Nadšenci ve Vilémově opravují unikátní podstávkový dům

Enjoy

Nadšenci ve Vilémově opravují podstávkový dům, jenž byl podle památkářů na prahu své životnosti. Opravy trvají několik let, a to za odborného dozoru. Jde totiž o kulturní památku. Majitelé očekávají, že ještě další roky rekonstrukce potrvá, uvedl jeden z vlastníků pro region typického objektu Jakub Cimr. Ústecký kraj se podílel na projektu, jenž měl za cíl podstávkové domy v regionu nabídnout pěším i cyklistům jako další turistický cíl. Na projekt navazuje další, je více zaměřený na spolupráci s německou stranou.

ČTK

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Železniční most na Výtoni

Železniční most zachovejte a mrakodrapy nestavějte. UNESCO vystavilo účet Praze

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Bude to druhý Štiřín? Národní dům na Vinohradech kupce opět nenašel

Národní dům na Vinohradech
ČTK
ČTK
ČTK

Národní dům v Praze na Vinohradech se nepodařilo prodat ani na pátý pokus. Do elektronické aukce, kterou vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se ani tentokrát nikdo nepřihlásil. Úřad uvedl, že vypíše nové výběrové řízení na prodej nemovitosti na náměstí Míru.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převzal Národní dům na Vinohradech na konci roku 2024 od Státního fondu kultury. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabídl ji majetkový úřad k prodeji v aukci. Do žádného z pěti kol dražby se nikdo nepřihlásil i přes snížení vyvolávací ceny, která v současném kole byla 615 milionů korun.

Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 až 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály a čtyři společenské salonky. V současnosti dům slouží především k pořádání plesů a dalších společenských akcí. Do poloviny roku 2032 má dům pronajatý společnost Národní dům-Kulturní dům železničářů.

Na aukru se draží vše. Od starožitností po dětské hračky, ilustrační foto

Zájem o  Aukro roste. Lidé v srpnu vydražili předměty za 114 milionů

Zprávy z firem

Zájemci v srpnových aukcích na portálu Aukro vydražili starožitné a sběratelské předměty za 114 milionů korun, což představuje meziroční nárůst téměř o 12,5 procenta. V červenci vydražili sběratelé předměty přibližně za 113,5 milionu korun. Vyplývá to z informací, které poskytlo Aukro.

ČTK

Přečíst článek

Neúspěšné aukce se hromadí

Aukce nemovitostí s vysokou vyvolávací cenou, které Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v poslední době pořádal, zpravidla končily neúspěšně. Opakovaně se nepodařilo prodat například středočeský zámek Štiřín, pražský zámek Veleslavín nebo pražský Palác Broadway. Úspěchem naopak skončila březnová aukce pražského domu U Hybernů, který se prodal za 447 milionů korun a znamenal druhý nejvýnosnější prodej v historii úřadu. Dráž majetkový úřad prodal pouze sousední areál na náměstí Republiky v Praze, za který získal 790 milionů korun.

Majetkový úřad v současnosti nabízí k prodeji šest desítek staveb. Mezi naplánovanými aukcemi na nejbližší týdny jsou i opakované pokusy o prodej zámku Veleslavín či Paláce Broadway.

Související

Do aukce znovu míří Národní dům na Vinohradech
Aktualizováno

Stát opět selhal jako realitka. Národní dům na Vinohradech neprodal ani se slevou

Reality

ČTK

Přečíst článek

Vedro mění chutě Čechů: ležáky nemají šanci, vládne nealko

Zákazníci si pivo vybírají dle počasí
iStock
Michal Nosek
Michal Nosek

Když rtuť teploměru v Česku stoupne nad třicet stupňů, mění se i pivní zvyklosti. Zatímco klasický ležák zůstává pevně spojený s chladnějšími dny, horké počasí žene spotřebitele k lehčím a nealkoholickým variantám. Tento trend potvrzují jak průzkumy pivovarů, tak i prodejní data obchodních řetězců.

Při teplotách do 19 stupňů volí nealkoholické pivo necelá třetina lidí. Jakmile se ale oteplí na 20 až 29 stupňů, sahá po nealku už polovina konzumentů. Při tropických dnech nad třicet stupňů se podíl spotřebitelů preferujících nealko vyšplhá až na 77 procent. Naproti tomu obliba ležáků klesá z více než 55 procent v chladnějších dnech na pouhých 18,5 procenta během veder.

FOTOGALERIE: Jak se smolí sudy v plzeňském pivovaru

Tradiční smolení sudů v Plzni Tradiční smolení sudů v Plzni 5 fotografií v galerii

Mění se i čísla prodejů

Z aktuálních dat průzkumu Ipsos Instant Research pro Plzeňský Prazdro vyplývá, jak výrazně se mění i prodejní čísla. „Každý stupeň navíc či méně oproti průměru znamená posun prodejů čepovaného piva o zhruba 1,5 až 3 procenta,“ říká Roman Trzaskalik z Plzeňského Prazdroje. Obchodní řetězce hlásí, že vlny veder zvyšují zájem o balená piva, zejména výčepní a nealkoholická, spolu s vodou a melouny. Naopak hospody v tropických dnech často zaznamenávají úbytek hostů, kteří se vracejí až večer, kdy teploty klesají.

„Spotřeba nealkoholických piv se s rostoucí teplotou v létě rapidně zvyšuje, navíc nealko piva reagují na výkyvy počasí mnohem silněji než ležáky, svrchně kvašená piva nebo desítky. S trochou nadsázky lze říct, že popularitě nealko piv v posledních dekádách nahrává nejen změna životního stylu, ale také klimatická změna. Vidíme to i na prodejích, před 20 lety tvořil tento segment procento našich tuzemských prodejů, loni to bylo už 12procent,“ dodává Trzaskalik.

Počasí přitom není jen krátkodobým faktorem. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje, že počet tropických dnů v tuzemsku dlouhodobě roste. V 90. letech jich bývalo sotva deset za rok, zatímco letos jich bylo už 35, loni 48 a rekordní zůstává rok 2018 se šedesáti dny nad třicet stupňů. Rostoucí četnost horkých období tak výrazně mění strukturu pivní spotřeby.

Pivovary proto řeší nový trend pružné reakce na rychle se měnící poptávku, rozšiřovat nabídku lehčích i ochucených variant a posilovat logistiku, aby dokázaly zvládnout skokové nárůsty zájmu během letních veder. „Zdá se, že s pokračujícími klimatickými změnami bude mít počasí na český pivní trh ještě větší vliv než dosud,“ uvedl jeden z oslovených hospodských.

I dnes si mohou zájemci vyzkoušet, jak vypadala sklizeň chmele před desítkami let

Starci na chmelu už jsou minulostí. Letošní sklizeň jde do finále, sklízejí stroje

Zprávy z firem

Chmel, základ výroby pivovarů, má sklizeň téměř za sebou. Letos se česalo na více než 4,8 tisíce hektarů chmelnic, přičemž tradiční žatecký poloraný červeňák stále tvoří drtivou většinu. Zatímco dnes sklizeň probíhá s pomocí strojů, senzorů a počítačů, ještě před několika desetiletími znamenala především tvrdou ruční práci a nezapomenutelné brigádnické zážitky.

Michal Nosek

Přečíst článek

Kam na nejlepší pivo v Praze? Čepuje ho žena, nedaleko náměstí Republiky

Enjoy

Pivní bar Pult se nachází v centru Prahy a kromě minimalistického pivního pultu od předního architektonického studia Olgoj Chorchoj ho také zdobí umění tamní výčepní.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Doporučujeme