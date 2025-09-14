Vyberte si z našich newsletterů

Zájem o  Aukro roste. Lidé v srpnu vydražili předměty za 114 milionů

Zájem o  Aukro roste. Lidé v srpnu vydražili předměty za 114 milionů

Na aukru se draží vše. Od starožitností po dětské hračky, ilustrační foto
ČTK
ČTK
ČTK

Zájemci v srpnových aukcích na portálu Aukro vydražili starožitné a sběratelské předměty za 114 milionů korun, což představuje meziroční nárůst téměř o 12,5 procenta. V červenci vydražili sběratelé předměty přibližně za 113,5 milionu korun. Vyplývá to z informací, které poskytlo Aukro.

V srpnových aukcích se podle portálu potvrdilo několik trendů, například že Češi rádi sbírají pivní lahve a jsou za ně ochotni zaplatit nemalé částky, nebo že se stále drží výrazná obliba veteránů. V srpnu například zaplatil jeden ze sběratel za dvě staré pivní lahve 166 559 korun. Dlouhodobě je mezi sběrateli zájem také o díla Karla Kryla či sety stavebnice Lego. Zájem pak roste o rozebrané stroje, ze kterých si nadšenci sami skládají ikonické motorky či auta.

Mezi nezajímavější položky, které lidé v srpnu vydražili, podle Aukra patřil motocykl Jawa 500 OHC vyráběný v 50. letech minulého století. Dnes se motocykl řadí mezi kultovní moto veterány a jeho cena se pohybuje od několika stovek tisíc korun až po více než milion korun. Vydražil se za 370 tisíc  korun.

Druhou příčku srpnového žebříčku top deset získal svatováclavský desetidukát z roku 1929. Samotná mince je ze zlata vysoké ryzosti a prodala se za 313 tisíc korun. I třetí místo srpnového žebříčku Aukra patřilo minci, šlo o takzvaný zlatý mušlový statér (z řeckého slova váha), který pochází z 2. až 1. století před naším letopočtem a je odkazem na keltskou kulturu. Podle webu statér sloužil jako standardní měřítko a byl ražen v různých materiálech, nejčastěji ze zlata nebo stříbra. "Motivy na těchto mincích často odrážely směsice místní tradice a řecko-římských motivů," dodal k aukci, která skončila na 241 tisících korunách, expert na sběratelství a starožitnictví portálu Aukro Pavel Krejčíř.

V posledních letech rostl v Česku zájem o obytné vozy a karavany, který se projevil i v aukcích. Autobus přestavěný na obytný vůz se v srpnu vydražil za 123 456 korun.

Do žebříčku nejzajímavějších vydražených položek Aukro zařadilo také vinyl díla Plaváček od Karla Kryla, vydaný v roce 1983 českým exilovým vydavatelstvím Šafrán 78. Vydražil se za 41 200 korun. Zájem byl také o první číslo Čtyřlístku z roku 1969. Sběratel komiksů za něj dal 30.000 korun.

Mezi další vydražené položky patřilo album See You on the Other Side britského rockového a metalového hudebníka Ozzyho Osbournea vydané v roce 1995. Limitovanou sadu vinylů koupil jeden z fanoušků za 19 999 korun.

Za sérii šesti knih Old Surehand od Karla Maye od nakladatelství Návrat zaplatil jeden ze sběratelů v srpnu 15 555 korun. Srpnový žebříček deseti nejzajímavějších aukcí pak uzavřel Lego set Titanic s 9090 díly, nový majitel ho ocenil na 14 tisíc korun. Aukro se zaměřuje na aukce i prodej a nákup za pevné ceny. Svou činnost portál zahájil v roce 2003.

Šéf českého Lexusu Jakub Květoň: Češi věří hybridům, s elektromobily zatím váhají

Šéf českého Lexusu Jakub Květoň
poskytnuto společností Toyota
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

„Chceme být japonskou alternativou německé velké trojky,“ říká šéf českého Lexusu Jakub Květoň. Za sedm let narostl prodej Lexusů v Česku více než osminásobě. V rozhovoru pro Newstream.cz mluví o novém modelu ES, přístupu k elektromobilitě i o tom, proč showroom není místo, kde by měl zákazník čekat.

Největší otázkou v osobní dopravě je dneska pohon. Co podle vás Češi nejvíc chtějí?

Jsme značka, která nejvíce sází na full hybridní pohon. Všechny naše současné vozy jsou elektrifikované, přičemž dominantní technologií zůstává full hybrid, který nevyžaduje externí nabíjení. Tankuje se benzín a vůz díky elektromotoru a menší baterii funguje výborně. Tuto technologii vyvíjíme již od roku 1997, kdy přišel Prius, a neustále ji zdokonalujeme. Již brzy představíme jeho 6. generaci.

6 fotografií v galerii

Nabízíte nějaký model jen se spalovacím motorem?

Full hybridní pohon nabízíme ve všech našich modelech. Zákazníci, kteří s full hybridem mají zkušenosti, někdy chtějí jít dál, proto v modelech RX a NX nabízíme i plug-in hybridní pohon. Tato technologie funguje výborně – po vybití větší baterie vůz funguje jako klasický full hybrid. Budeme dále pracovat na vývoji této technologie. Nabízíme také čistě elektrické vozy – především model RZ, který na podzim přijde v inovované verzi. V budoucnu určitě přidáme další elektrické modely. Přiznávám však, že prodej elektrických vozů je zatím relativně nízký. Průměrný zákazník stále preferuje full hybrid.

Počkáte tedy až se elektromobily budou prodávat více?

Ano. Reagujeme na poptávku. Model RZ nyní přijde s novou baterií, předehříváním a lepším dojezdem. Tento vůz však nebude koncipován jako elektromobil pro dálniční trasy typu Praha–Ostrava. Je spíše určen jako druhé auto do rodiny s reálným dojezdem kolem 350 kilometrů. Je perfektní pro lokální provoz, pokud si ho mohu nabíjet doma. Uvidíme, jak se bude vyvíjet zákaz spalovacích motorů – zatím nemáme definitivní potvrzení, že bychom se v roce 2035 stali celosvětově výhradně elektrickou značkou.

Jak byste dnes charakterizoval pozici značky Lexus na českém trhu?

Za posledních sedm let, co s týmem budujeme značku Lexus na českém trhu, se naše pozice výrazně posunula. Začínali jsme s prodejem 300 aut ročně a loni jsme dosáhli téměř dva a půl tisíce vozů. Naše pozice se skutečně změnila. Stabilně jsme se zařadili do top 5 za německou trojku a Volvo, kde se cítíme komfortně. Naším cílem je být specifickou alternativou k těmto čtyřem velkým hráčům.

Na německou trojku zatím útočit nebudete?

Kdo by nechtěl a neměl ambice? To rozhodně nezastírám. S rozvojem naší dealerské sítě a modelů máme do budoucna i vyšší ambice. Jsme ale realisté. Naši konkurenti jsou velmi silní a často disponují širší modelovou nabídkou než my. Na situaci se díváme střízlivě.

Na které modely aktuálně kladete největší důraz?

V letošním roce se zaměříme na nabídku a prodej klíčových modelů. Konkrétně jde o LBX – náš vstupní model, který je od svého uvedení velmi úspěšný a žádaný. V prémiovém segmentu není mnoho malých vozů, ale LBX se od začátku podařilo na trhu prosadit. Dalším modelem je UX, o něco větší než LBX, které nabízí vyspělejší pohon. Našimi hlavními pilíři v segmentu SUV jsou modely NX a RX. Letos budeme doprodávat stávající generaci sedanu ES, ale zároveň zahájíme předprodej jeho zcela nové generace, na kterou se velmi těšíme.

Myslíte si, že jsi v něčem lepší než německá konkurence?

Zásadně se odlišujeme tím, že jsme jediná japonská prémiová značka na evropském trhu. To s sebou nese specifika. Jedním z nich je produkt, který je ovlivněn naším původem. Naše vozy se v některých ohledech liší od evropských. Dalším výrazným odlišovacím prvkem je naše zaměření na kvalitu a spolehlivost – Lexus je dlouhodobě považován za nejspolehlivější značku na světě. Kromě produktu nás odlišuje také náš zákaznický přístup v duchu omotenashi. Snažíme se předvídat přání zákazníků a naplňovat je ještě dříve, než je vysloví. Například, když v létě přijdete do našeho showroomu, kde panuje horko, ke kávě podávané na bambusovém podtácku obdržíte osvěžující studený ručníček ošibori. Můžete se tak osvěžit a okamžitě vnímáte atmosféru, kterou jinde nenajdete.

Přijde tedy nové ES ve full hybridní i elektrické verzi?

Ano, přijde čistě elektrická verze s pohonem předních i všech kol a ve dvou výkonnostních variantách. A také verze s pohonem předních i všech kol ve full hybridu. To je pro nás skvělá zpráva. Stále většina zákazníků preferuje nenabíjený hybrid. A bude to sedan – v záplavě SUV. Na to se osobně moc těším.

Co dalšího chystáte v oblasti elektromobility?

Budeme dále rozvíjet plug-in hybridní technologii. Někteří konkurenti již nabízejí možnost nabíjet plug-in hybridy stejnosměrným proudem, zvětšují kapacitu baterií a prodlužují dojezd – to je cesta, kterou se vydáme i my.

Změnila se nějak očekávání zákazníků celkově?

Hodně záleží na tom, zda se jedná o soukromého nebo firemního zákazníka. Ve firemních flotilách dnes jezdí mnoho prémiových vozů a někdy se stává, že člověk jen přijde, vezme klíčky a odjede, nic víc nechce. Ale když přijde soukromý zákazník, často úspěšný podnikatel, úroveň péče a celkový zážitek velmi oceňuje. Často říká, že takovou péči nezažil 15 let – a to je pro nás největší odměna. První auto prodává prodej, další auto prodává poprodejní servis. Když děláme svou práci dobře, zákazníci se vracejí.

Škoda už je v Evropě třetí nejprodávanější značkou

Jakou roli hrají digitální služby?

Čím dál větší. Nabízíme balíček konektivity – mapy s aktualizacemi over-the-air a dálkové ovládání vozu přes aplikaci. Nenabízíme nezávislá topení. Zatopíte si jednoduše v aplikaci. Deset minut před jízdou si nastavíte požadovanou teplotu, vyhřátí sedadel, volantu a čelního skla – a vše funguje. Tento balíček nabízíme zdarma na 5 let. Neplánujeme vozy, kde by byla nejvyšší výbava, ale zákazník by si musel funkcionality zapnout za měsíční poplatek, jak to dělá některá konkurence. To není náš přístup. Pracujeme také na zlepšení služeb pro elektromobily – ve faceliftovaném modelu RZ bude výrazně vylepšená mapa pro plánování tras i samotné nabíjení.

Kdybyste si mohl vybrat jakýkoliv vůz Lexus, který by to byl?

Momentálně by to byl RX plug-in hybrid ve výbavě luxury – s audio systémem Mark Levinson a nejjemnější kůží. Ale kdybych se mohl vrátit o dva roky zpátky, určitě by to byl Lexus LC 500 s pětilitrovým osmiválcem. To bylo fenomenální auto.

Jakub Květoň

Značku Lexus vede v Česku přes sedm let, předtím zkušenosti sbíral u značek BMW, Porsche Česká republika nebo Bentley. Je nadšeným sběratelem youngtimerů (především značek Toyota a Lexus). Rád sportuje, jeho vášní je golf a florbal. Je ženatý a má dvě dcery.

