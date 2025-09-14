Zájem o Aukro roste. Lidé v srpnu vydražili předměty za 114 milionů
Zájemci v srpnových aukcích na portálu Aukro vydražili starožitné a sběratelské předměty za 114 milionů korun, což představuje meziroční nárůst téměř o 12,5 procenta. V červenci vydražili sběratelé předměty přibližně za 113,5 milionu korun. Vyplývá to z informací, které poskytlo Aukro.
V srpnových aukcích se podle portálu potvrdilo několik trendů, například že Češi rádi sbírají pivní lahve a jsou za ně ochotni zaplatit nemalé částky, nebo že se stále drží výrazná obliba veteránů. V srpnu například zaplatil jeden ze sběratel za dvě staré pivní lahve 166 559 korun. Dlouhodobě je mezi sběrateli zájem také o díla Karla Kryla či sety stavebnice Lego. Zájem pak roste o rozebrané stroje, ze kterých si nadšenci sami skládají ikonické motorky či auta.
Mezi nezajímavější položky, které lidé v srpnu vydražili, podle Aukra patřil motocykl Jawa 500 OHC vyráběný v 50. letech minulého století. Dnes se motocykl řadí mezi kultovní moto veterány a jeho cena se pohybuje od několika stovek tisíc korun až po více než milion korun. Vydražil se za 370 tisíc korun.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který už třikrát neuspěl s prodejem barokního zámku Bezdružice na Tachovsku, jej opět nabídl ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí nejméně za 52 milionů korun. Zájemci se mohou přihlásit do 20. října do 23:59, dokdy musí složit pětimilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 22. října do 10:00. Součástí památky, mezi jejímiž majiteli byl také slavný renesanční šlechtic a cestovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, je dvouhektarový lesopark.
Druhou příčku srpnového žebříčku top deset získal svatováclavský desetidukát z roku 1929. Samotná mince je ze zlata vysoké ryzosti a prodala se za 313 tisíc korun. I třetí místo srpnového žebříčku Aukra patřilo minci, šlo o takzvaný zlatý mušlový statér (z řeckého slova váha), který pochází z 2. až 1. století před naším letopočtem a je odkazem na keltskou kulturu. Podle webu statér sloužil jako standardní měřítko a byl ražen v různých materiálech, nejčastěji ze zlata nebo stříbra. "Motivy na těchto mincích často odrážely směsice místní tradice a řecko-římských motivů," dodal k aukci, která skončila na 241 tisících korunách, expert na sběratelství a starožitnictví portálu Aukro Pavel Krejčíř.
V posledních letech rostl v Česku zájem o obytné vozy a karavany, který se projevil i v aukcích. Autobus přestavěný na obytný vůz se v srpnu vydražil za 123 456 korun.
Do žebříčku nejzajímavějších vydražených položek Aukro zařadilo také vinyl díla Plaváček od Karla Kryla, vydaný v roce 1983 českým exilovým vydavatelstvím Šafrán 78. Vydražil se za 41 200 korun. Zájem byl také o první číslo Čtyřlístku z roku 1969. Sběratel komiksů za něj dal 30.000 korun.
Pražský zámek Veleslavín se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nepodařilo prodat ani na čtvrtý pokus. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 357 milionů korun se ani tentokrát nikdo nepřihlásil. Nikdo ve stanoveném termínu nesložil požadovanou kauci 15 milionů korun. ÚZSVM uvedl, že co nejdříve vyhlásí nové kolo dražby.
Mezi další vydražené položky patřilo album See You on the Other Side britského rockového a metalového hudebníka Ozzyho Osbournea vydané v roce 1995. Limitovanou sadu vinylů koupil jeden z fanoušků za 19 999 korun.
Za sérii šesti knih Old Surehand od Karla Maye od nakladatelství Návrat zaplatil jeden ze sběratelů v srpnu 15 555 korun. Srpnový žebříček deseti nejzajímavějších aukcí pak uzavřel Lego set Titanic s 9090 díly, nový majitel ho ocenil na 14 tisíc korun. Aukro se zaměřuje na aukce i prodej a nákup za pevné ceny. Svou činnost portál zahájil v roce 2003.
