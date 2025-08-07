Národní dům na Vinohradech se opět neprodal. Není zájemce
Ani na počtvrté se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nepodařilo prodat Národní dům na Vinohradech v Praze. Do elektronické aukce se opět nikdo nepřihlásil. Nebyla složena žádná kauce. Stát nabízel historický palác za 684 milionů korun, tedy za stejnou cenu jako v předchozích dvou aukcích. Do nich se rovněž nikdo nepřihlásil.
Jelikož nyní nikdo nesložil kauci, byla aukce automaticky zrušena. Úřad proto vyhlásí další, už páté kolo výběrového řízení.
Úřad převzal Národní dům na Vinohradech na konci roku 2024 od Státního fondu kultury. Protože o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabídl ji majetkový úřad k prodeji v aukci.
První kolo se uskutečnilo v polovině dubna, kdy stát nabízel budovu za 760 milionů korun. Druhé kolo se konalo v květnu, stát snížil cenu na 684 milionů korun. Ani tak se do aukce nikdo nepřihlásil. Stejně dopadlo i třetí kolo v červnu.
Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 až 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály a čtyři společenské salonky.
„Cílem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je pro tuto výjimečnou a pro stát nepotřebnou budovu najít definitivního vlastníka, který by pro ni nalezl smysluplné využití,“ uvedla Michaela Tesařová, mluvčí úřadu. Kdy a za jakou cenu se bude konat páté kolo neuvedla.
