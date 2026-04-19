Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz

Když je kuchyně větší než byt. V Počernicích vznikl unikát z českého pískovce

Samotná kuchyň měří zhruba 14 metrů a zabírá přibližně 100 metrů čtverečních. Spolu s navazujícím pavilonem a zázemím přesahuje celková plocha 170 metrů čtverečních
Tomáš Hrdina
Michal Nosek
nos

V pražských Horních Počernicích vyrostla netradiční venkovní kuchyně, která svou velikostí i zpracováním výrazně přesahuje běžné domácí standardy. Projekt z českého pískovce spojuje tradiční řemeslo s moderním bydlením a umožňuje celoroční využití.

V Horních Počernicích vznikl projekt, který posouvá hranice běžného domácího zázemí. Rodinná firma Hrdina & České pískovce zde dokončila rozsáhlou venkovní kuchyni z přírodního kamene z vlastního lomu. Za realizací stojí soukromý investor, který požadoval flexibilní využití. Kuchyně je navržena tak, aby ji bylo možné podle počasí otevřít do zahrady, nebo naopak uzavřít a využívat i v zimních měsících. „Neprodáváme jen kámen. Vytváříme místo, kde se lidé scházejí. Kde se griluje, slaví a tráví čas s rodinou,“ říká zakladatel firmy Tomáš Hrdina.

FOTOGALERIE: Největší kuchyň z pískovce

Samotná kuchyň měří zhruba 14 metrů a zabírá přibližně 100 metrů čtverečních. Spolu s navazujícím pavilonem a zázemím přesahuje celková plocha 170 metrů čtverečních 11 fotografií v galerii

Samotná kuchyň měří zhruba 14 metrů a zabírá přibližně 100 metrů čtverečních. Spolu s navazujícím pavilonem a zázemím přesahuje celková plocha 170 metrů čtverečních. Pro srovnání, běžná kuchyně v českých domácnostech mívá kolem 12 až 15 metrů čtverečních.

Velkorysý prostor odpovídá i technickému řešení. Kuchyně disponuje šesti samostatnými ohništi, včetně pece na chleba a pizzu, udírny nebo litinového sporáku. Umožňuje tak širokou škálu přípravy jídel od grilování až po pomalé pečení.

Otec a syn Hrdinové

Klan kameníků Hrdinových: Náš pískovec nemá ve světě obdoby, dá se vyleštit jako žula

Leaders

Kamenný nábytek od rodinného klanu Hrdinových chce téměř každý. Jenomže ne každý na něj má. Není se čemu divit. Pracují s unikátním materiálem, z něhož lze vyrobit obří stůl s grilem nebo celou kuchyni. Zájem mají celebrity i miliardáři. Jejich příběh vyšel v magazínu Newstream CLUB a nyní si jej můžete přečíst v rámci Inventury 2024 byznysového portálu newstream.cz.

Michal Nosek

Přečíst článek

FOTOGALERIE: Díla z pískovce

Zastřešená venkovní kuchyně tvoří dominantu zahrady 11 fotografií v galerii

Český pískovec

Základním materiálem je český pískovec z lomu Vyhnánov, kterého bylo použito přibližně 48 tun. Stavba vznikala bez prefabrikace, jednotlivé prvky byly ručně opracovávány přímo na míru. Tříčlenný tým kameníků na projektu odpracoval zhruba 600 hodin.

Součástí realizace je také masivní kamenný jídelní stůl o hmotnosti přibližně 3,5 tuny, jehož instalace si vyžádala kombinaci těžké techniky a precizní ruční práce.

Použitý pískovec se běžně využívá především při rekonstrukcích historických památek, jako jsou Pražský hrad, Karlštejn nebo barokní areál Kuks. V tomto případě ale našel uplatnění v současné architektuře.

Podle Hrdiny podobné projekty ukazují proměnu tradičních oborů. „Nejde jen o materiál, je to kámen s miliony let historie. A my z něj můžeme vytvořit prostor, který má smysluplnou hodnotu,“ dodává.

Projekt zároveň zapadá do širšího trendu investic do nadstandardního bydlení. Roste zájem o trvanlivé materiály, lokální zdroje a kvalitní řemeslné zpracování, které přináší nejen funkčnost, ale i dlouhodobou estetickou a užitnou hodnotu.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Banky zvýhodňují úsporné domy. Kolik ušetříte díky energetickému štítku?

Zateplení domu, ilustrační foto
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Lepší energetická třída už dávno není jen formalita. Banky ji odměňují nižšími sazbami a majitelé zároveň šetří na energiích. Rozdíly přitom mohou jít do tisíců ročně. Jak velký vliv má energetický štítek na vaši peněženku?

Koupě staršího domu už není jen otázkou ceny a rekonstrukce. Stále větší roli hraje i jeho energetická náročnost. Tedy kolik zaplatíte za provoz a jakou hodnotu si nemovitost udrží. Z pohledu hypotéky se přitom podle oslovených bank zatím mnoho nemění.

Banky starší nebo energeticky náročné domy přímo nepenalizují vyšší sazbou. Naopak spíše odměňují ty úsporné. „V současné době nestanovujeme cenu dle energetické náročnosti budovy. Jen dáváme slevy za doložení PENB s A nebo B,“ říká Milan Voldřich, ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank.

Stavební spořitelny lákají klienty na vyšší zhodnocení úspor

Money

Stavební spořitelny se snaží čelit poklesu zájmu klientů lepším úročením vkládaných úspor. Lidé ochotní u nich spořit aspoň po šest let mohou své peníze zhodnotit o více než 5,5 procenta ročně. Tedy lépe než na spořicím účtu u bank. Aktuálně ke zvýšení přikročila Modrá pyramida ze skupiny Komerční banky.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Rozdíl mezi energetickými třídami tak nevzniká jako sankce, ale jako bonus. „Jaký je konkrétní rozdíl v sazbě mezi energetickou třídou A a E nebo F? Není,“ odpovídá Voldřich. Podobně se k tomu staví i Tereza Píchalová z Partners Banky: „Na trhu je obvyklé sazbu při energetické třídě A a B zvýhodnit zhruba o 0,1 procentního bodu,“ říká. 

Také Moneta Money Bank potvrzuje, že energetická náročnost zatím cenu hypotéky neovlivňuje. „V sazbách hypoték neděláme rozdíly. Naše cenová politika je transparentní,“ uvádí Tereza Ryšanová.

Ještě výraznější zvýhodnění nabízí například Komerční banka. „Při doložení PENB A nebo B se jedná o slevu na sazbě 0,2 procenta,“ říká Ondřej Šuchman, manažer hypoték skupiny Komerční banky.

Sleva 0,1 až 0,2 procentního bodu přitom u hypotéky ve výši tří milionů korun znamená úsporu zhruba 150 až 400 korun měsíčně. Za celou dobu splácení tak může jít o 50 až 100 tisíc korun. U vyšších hypoték může být rozdíl výraznější. „Při průměrném objemu 4,5 milionu korun dělá sleva 0,2 procenta zhruba 6 500 korun ročně na úrocích,“ doplňuje Šuchman.

Bankovky

Vyšší sazby nezůstanou jen u hypoték. Perský záliv vytáhne nahoru i ceny dalších úvěrů

Money

Cena peněz jde kvůli konfliktu v Perském zálivu a jeho důsledkům nahoru. Jako první to „schytaly“ hypotéky. Od 1. dubna upravila sazbu Česká spořitelna, od Velkého pátku Moneta Money Bank, několik dalších menších a středních bank už tak učinilo v březnu. Na ostatní úvěry zdražení čeká.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Rozhodnou energie, ne hypotéka

Banky sice energetickou náročnost do sazeb zatím výrazně nepromítají, pro kupujícího ale může být zásadní. Starší nezateplený dům v horší energetické třídě může mít oproti úsporné novostavbě náklady vyšší klidně o několik tisíc korun měsíčně. PENB tak není jen formální dokument pro banku, ale jeden z hlavních ukazatelů toho, kolik bude bydlení skutečně stát.

Energetická náročnost sice podle bank přímo neovlivňuje sazbu hypotéky, může se ale promítnout do celkového posouzení nemovitosti, zejména v kombinaci s jejím technickým stavem. „Díváme se na celkové opotřebení budovy,“ vysvětluje Voldřich.

V praxi tak hypotéka častěji narazí na špatný stav než na samotnou energetickou třídu. „Energetická náročnost je jen jedním ze vstupů. Kvůli ní samotné hypotéky nezamítáme,“ potvrzuje Píchalová.

Energetická náročnost se navíc může promítnout i nepřímo, a to do toho, kolik si klient může půjčit. Nižší úroková sazba totiž znamená nižší splátku, a tedy lepší výsledek při posuzování bonity. „Klient se slevou na sazbě 0,2 procenta může dosáhnout na lehce vyšší objem úvěru,“ říká Šuchman.

Martin Houška z Nord HT

Fotovoltaika nestačí, říká energetik. Domácnosti zbytečně přicházejí o tisíce

Zprávy z firem

Češi investují stovky tisíc do fotovoltaiky a tepelných čerpadel, ale často bez jasného systému. Výsledek? Nižší úspory, než čekali. Podle Martina Houšky ze společnosti NORD HT není problém v technologiích, ale v jejich propojení a řízení.

nst

Přečíst článek

Administrativa se nemění

Z pohledu klientů zatím nedochází k zásadním změnám ani v administrativě. Bankám stále stačí standardní průkaz energetické náročnosti (PENB), energetické audity nevyžadují. „Sledujeme pouze, zda klient provedl rekonstrukci v deklarovaném rozsahu,“ říká Voldřich.

Obavy, že by starší a energeticky náročné domy mohly být v budoucnu nefinancovatelné, banky zatím mírní. „Nemyslíme si, že by staré domy bez rekonstrukce měly mít za pět až deset let problém získat hypotéku,“ říká Voldřich.

Opatrnější je ale pohled Partners Banky. „Pravděpodobně ano, pokud součástí hypotéky nebude rekonstrukce,“ uvádí Píchalová.

Zkrátíme čekání žadatelů o hypotéku na polovinu, slibují sdružení poradci

Money

Už jedno sezení s poradcem odhalí, zda má žadatel o hypotéku šanci úvěr získat. Nové sdružení Hyponation, ve kterém se dala dohromady šestice finančně poradenských společností, slibuje zlepšení servisu kolem hypoték. Zrychlení i zjednodušení celého procesu získávání hypotečního úvěru by měli pocítit prý všichni, kdo si přes některou z těchto šesti společností požádají o úvěr na bydlení. Výhody i nevýhody nové platformy jsme probrali s Janem Brejlem, obchodním ředitelem poradenské společnosti Partners a s Janem Lenerem, ředitelem odboru marketingu a komunikace z Broker Consulting. 

Věra Tůmová

Přečíst článek

Zásadní proměna se podle bank nemusí projevit v hypotékách, ale na samotném trhu nemovitostí. „Hypotéky se asi nezmění, je ale možné, že se kvalita nemovitostí začne výrazněji promítat do ceny,“ říká Voldřich.

Do budoucna navíc banky očekávají, že význam energetické náročnosti poroste. „Kvůli rostoucímu zájmu klientů i přísnějším regulacím se bude zvyšovat podíl takzvaných udržitelných hypoték,“ říká Ondřej Šuchman z Komerční banky. Podle něj lze zároveň čekat častější kombinaci hypoték s úvěry na rekonstrukce a dotačními programy. Starší dům bez úprav tak může být postupně spíše výjimkou než standardem.

Kolik stojí PENB a proč se vyplatí?

  • byt: 2 500–5 000 Kč
  • rodinný dům: 4 000–8 000 Kč
  • Co ukáže: energetickou třídu (A–G) 
  • odhad nákladů na provoz 
  • slabá místa nemovitosti

Lukáš Kovanda: Válka v Íránu už zdražuje Čechům hypotéky

Názory

Válka v Íránu začíná dopadat i na český hypoteční trh. Prudký růst úrokových swapů zdražuje bankám zdroje financování, takže některé už tento týden zvýšily hypoteční sazby až o půl procentního bodu. Pokud by se konflikt v Perském zálivu protáhl a zesílily obavy ze stagflace, mohou hypotéky zdražit ještě výrazněji.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

stavební spoření

Nezajištěný úvěr na tři miliony a 25 let? Proč ne. Stavební spoření žije i přes invazi hypoték

Money

I když synonymem financování nákupu, oprav či modernizací nemovitostí jsou hypotéky, stavební spoření své místo na slunci neztrácí. I proto, že nabízí úvěr, který je na trhu jedinečný, říká v rozhovoru Petr Kielar, nezávislý konzultant v oboru stavební spoření a bývalý dlouholetý zaměstnanec a posléze člen představenstva Českomoravské stavební spořitelny, předchůdkyně dnešní ČSOB Stavební spořitelny.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Z ubytovny plné problémů nové bydlení. Jablonec chystá velkou proměnu

Ubytovna Neptun
ČTK
nst
nst

Problémová ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou projde zásadní proměnou. Město ji plánuje přestavět na desítky bytů, část z nich bude bezbariérová. Náklady radnice odhaduje na zhruba 100 milionů korun bez DPH, přičemž chce žádat o dotaci, která by mohla pokrýt asi polovinu částky. Podle náměstka primátora Jakuba Chuchlíka jde o klíčový krok ke zlepšení dostupnosti bydlení ve městě.

Devítipodlažní budova vznikla v 70. letech jako hotel, později sloužila jako ubytovna. Ve 43 malých bytech zde žilo až 200 lidí a objekt byl dlouhodobě spojován s problémy – strážníci zde zasahovali i několikrát denně a obyvatelé okolí si stěžovali na hluk a nepořádek. Město proto budovu po ročním vyjednávání odkoupilo za zhruba 46 milionů korun.

Radnice nyní připravuje rekonstrukci výškové části, kterou už bývalý vlastník vyklidil. Díky skeletové konstrukci bude možné kompletně změnit dispozice bytů. Architektonická studie počítá se vznikem 34 bytů pro zhruba 96 nájemníků – od garsonek přes byty 2 + kk až po větší jednotky 3 + kk. Deset bytů bude bezbariérových a umístěných v nižších patrech, vyšší podlaží nabídnou standardní byty, některé doplněné o balkony. Součástí projektu je i nový výtah, který zajistí plně bezbariérový přístup.

Ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou ČTK

Jablonec nad Nisou, který má zhruba 46 tisíc obyvatel, spravuje téměř 800 bytů, část z nich ale kvůli špatnému stavu zůstává prázdná. Přestavba Neptunu je tak jedním z kroků, jak rozšířit nabídku dostupného bydlení. Město zároveň připravuje i další projekty – například přeměnu bývalé dětské nemocnice na byty nebo výstavbu nových domů u plánovaného dopravního terminálu, pro které bude hledat investory.

