Když je kuchyně větší než byt. V Počernicích vznikl unikát z českého pískovce
V pražských Horních Počernicích vyrostla netradiční venkovní kuchyně, která svou velikostí i zpracováním výrazně přesahuje běžné domácí standardy. Projekt z českého pískovce spojuje tradiční řemeslo s moderním bydlením a umožňuje celoroční využití.
V Horních Počernicích vznikl projekt, který posouvá hranice běžného domácího zázemí. Rodinná firma Hrdina & České pískovce zde dokončila rozsáhlou venkovní kuchyni z přírodního kamene z vlastního lomu. Za realizací stojí soukromý investor, který požadoval flexibilní využití. Kuchyně je navržena tak, aby ji bylo možné podle počasí otevřít do zahrady, nebo naopak uzavřít a využívat i v zimních měsících. „Neprodáváme jen kámen. Vytváříme místo, kde se lidé scházejí. Kde se griluje, slaví a tráví čas s rodinou,“ říká zakladatel firmy Tomáš Hrdina.
FOTOGALERIE: Největší kuchyň z pískovce
Samotná kuchyň měří zhruba 14 metrů a zabírá přibližně 100 metrů čtverečních. Spolu s navazujícím pavilonem a zázemím přesahuje celková plocha 170 metrů čtverečních. Pro srovnání, běžná kuchyně v českých domácnostech mívá kolem 12 až 15 metrů čtverečních.
Velkorysý prostor odpovídá i technickému řešení. Kuchyně disponuje šesti samostatnými ohništi, včetně pece na chleba a pizzu, udírny nebo litinového sporáku. Umožňuje tak širokou škálu přípravy jídel od grilování až po pomalé pečení.
Kamenný nábytek od rodinného klanu Hrdinových chce téměř každý. Jenomže ne každý na něj má. Není se čemu divit. Pracují s unikátním materiálem, z něhož lze vyrobit obří stůl s grilem nebo celou kuchyni. Zájem mají celebrity i miliardáři.
Klan kameníků Hrdinových: Náš pískovec nemá ve světě obdoby, dá se vyleštit jako žula
FOTOGALERIE: Díla z pískovce
Český pískovec
Základním materiálem je český pískovec z lomu Vyhnánov, kterého bylo použito přibližně 48 tun. Stavba vznikala bez prefabrikace, jednotlivé prvky byly ručně opracovávány přímo na míru. Tříčlenný tým kameníků na projektu odpracoval zhruba 600 hodin.
Součástí realizace je také masivní kamenný jídelní stůl o hmotnosti přibližně 3,5 tuny, jehož instalace si vyžádala kombinaci těžké techniky a precizní ruční práce.
Použitý pískovec se běžně využívá především při rekonstrukcích historických památek, jako jsou Pražský hrad, Karlštejn nebo barokní areál Kuks. V tomto případě ale našel uplatnění v současné architektuře.
Podle Hrdiny podobné projekty ukazují proměnu tradičních oborů. „Nejde jen o materiál, je to kámen s miliony let historie. A my z něj můžeme vytvořit prostor, který má smysluplnou hodnotu,“ dodává.
Projekt zároveň zapadá do širšího trendu investic do nadstandardního bydlení. Roste zájem o trvanlivé materiály, lokální zdroje a kvalitní řemeslné zpracování, které přináší nejen funkčnost, ale i dlouhodobou estetickou a užitnou hodnotu.
