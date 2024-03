Nový fenomén. Na trhu s byty a domy řádí nemovitostní „šmejdi“. Kupují podíly a vydírají majitele

Na českém realitním trhu se rychle rozvíjí nový trend. Vykupování minoritních podílů v nemovitostech. Spekulanti, skrytí za různými firmami, se zaměřují na vykupování nesplacených podílů, například v dědickém řízení, aby potom žádali jejich zhodnocení od většinového vlastníka nemovitosti. Na nový trend upozorňuje Milan Roček ze společnosti Dataligence, jehož firma sleduje realitní transfery. Na toto téma přišla řeč v rámci nového pořadu Realitní jednohubky, který od dnešního dne můžete pravidelně sledovat na newstream.cz.

Reklama

V každém pořadu Jednohubek se budeme s několika experty věnovat vždy jednomu konkrétnímu aktuálnímu tématu z realitního trhu. Hosty prvního dílu byl Milan Roček z Dataligence, hypoteční expert Libor Ostatek a investor do nemovitostí Jiří Pácal. Úvodním tématem byl vývoj trhu v roce 2024. Debata se dotkla vývoje cen nemovitostí, poptávky, i nových trendů.

„Nastal nový fenomén, který přirovnávám k „energošmejdům“. Máme tady nově „nemošmejdy“. Lidi, kteří se snaží nakupovat spoluvlastnické podíly. Udělali si z toho vyděračský byznys. Zjistí si, jak proběhlo dědické řízení, jdou za nejslabším článkem, a nabídnou mu, že koupí jeho spoluvlastnický podíl,“ říká Milan Roček. Potom podle něj takový kupec přijde za většinovým vlastníkem a chce po něm za tento podíl násobně větší částky.

„Mezi lety 2019 a 2023 se počet prodejů spoluvlastnických podílů ztrojnásobil,“ tvrdí Roček, který vidí souhrnná data, která získává mimo jiné z katastru nemovitostí. Vloni už to podle něj bylo osm a půl procenta všech transakcí, které se v Česku uskutečnily. Podle Ročka je tím silně ovlivněna, směrem dolů, i statistická informace o cenách nemovitostí v Česku.

Z Century 21 uděláme českou jedničku, říká Tomáš Martinovský Reality Tomáš Martinovský se primárně ve své kariéře věnoval finančnímu poradenství. Nicméně usoudil, že nemovitosti jsou součástí investování, a koupil proto s poradenskou firmou 4fin Holding českou master franšízu Century 21 na dalších pětadvacet let. Spojil tak obor finančních služeb a nemovitostní trh, na kterém chce se svou značkou hrát dominantní úlohu. Dalibor Martínek, Petra Jansová Přečíst článek

Boom hypoték?

Dalším klíčovým fenoménem českého trhu s nemovitostmi v letošním roce bude pokles úrokových sazeb a oživení poptávky po hypotékách. Čeká nás návrat hypotékářů, kteří dva roky vyčkávali, až poklesnou sazby. Ty nyní rychle klesají. Máme čekat boom nových hypoték? „Zažili jsme dva roky produkčního dna. Hypotéky v první polovině, co se týká počtu, zažily dvacetileté minimum,“ říká Libor Ostatek, zakladatel společnosti Golem finance. Tak nízká čísla poskytnutých hypoték jako v roce 2022 podle něj nebyla v Česku ani v době finanční krize v letech 2008 a 2009.

Nastane nyní obrat? V druhé polovině loňského roku si bralo měsíčně hypotéku asi 3,5 až 4 tisíce lidí. Ani přes pokles sazeb se letos výrazně vyšší čísla nečekají. „Kdyby si letos vzalo hypotéku 55 tisíc lidí, dalo by se to považovat za úspěch,“ říká Ostatek. Co je důvodem této mírné skepse? Například, že česká ekonomika neroste. A spolu s německou recesí se spíše čeká mírný růst nezaměstnanosti. Boom hypoték a tedy i prodeje nových bytů se nečeká, oživení trhu je v mlze.

video Zase se začne stavět. A ceny bytů letos opět porostou, shodují se experti Reality Nejistota ohledně stavebního zákona, růst cen nemovitostí a mírné oživení na realitním trhu. První letošní setkání Realitního Clubu Newstreamu se neslo v duchu predikcí. Na to jaký bude realitní trh v roce 2024 odpovídali zástupci soukromé i veřejné sféry, například Jan Kasl, předseda České komory architektů, Klára Dostálová, bývalá ministryně nebo Jiří Ochetz z J&T Real Estate. nst Přečíst článek

Ceny nemovitostí v letošním roce patrně porostou. O kolik? To do velké míry záleží na tom, nakolik lidé podlehnou představě, že ceny prostě musejí růst. „Lidí, kteří jsou na trhu nemovitostí erudovaní, je významná menšina. Vývoj ovlivňuje většina laiků, kteří reagují na to, co kolem sebe slyší,“ říká Roček. Podle něj celý trh permanentně žije v jakýchsi krátkých etapách, kdy nálady jdou nahoru či dolů, a podle toho lidé svou poptávku buď „předsunují“ nebo odkládají. V letošním roce to vypadá na uplatnění odložené poptávky, což bude tvořit tlak na růst cen.

Jak prognóza ČNB, tak názory expertů z Realitních jednohubek se shodují, že letos ceny nemovitostí v Česku porostou v průměru o asi pět procent.

Podle Jiřího Pácala cenový vývoj na trhu s nemovitostmi neovlivňují velcí hráči, developeři, ale drobní vlastníci, kteří mají jeden nebo několik bytů. A kteří se řídí náladou ve společnosti, informacemi v médiích. „Přes osmdesát procent bytů vlastní fyzické osoby,“ tvrdí Pácal. Podle něj je hlavním problémem českého trhu s nemovitostmi fakt, že vlastně žádný reálný trh neexistuje, že je strašně nízký počet transakcí. „I ti, kteří chtějí prodat, se bojí prodat. Nevědí, jaký bude vývoj,“ říká Pácal. A přidává příklad. Ve Spojených státech člověk za svůj život vymění dům několikrát. „U nás, když někdo koupí dům, má ho přes tři generace.“

Realitní jednohubky je nový videoformát Newstream TV, který budeme přinášet pravidelně každý měsíc. Doplní již zavedný podcast Realitní Club moderovaný Daliborem Martínkem a Petrou Jansovou. Také Realitní jednohubky si můžete přehrát ve formě podcastu. Newstream kanál najdete na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

Dřevostavby jsou na vzestupu a neměly by se přeregulovat Reality Lukáš Zrůst, spolumajitel investiční skupiny Progresus, která má v portfoliu největšího českého výrobce dřevostaveb RD Rýmařov, sdílel své názory a zkušenosti s dřevostavbami v rámci debaty největšího světového think-tanku sdružujícího profese kolem developmentu, urbanismu a architektury Urban Land Institute (ULI). Komerční spolupráce Přečíst článek