U Nitry mají vyrůst větrníky. Postaví je český developer JRD

Česká skupina JRD plánuje postavit na Slovensku nedaleko Nitry velký park větrných elektráren. Projekt s 18 turbínami a celkovou kapacitou 108 megawattů (MW) by podle společnosti měl patřit k největším zařízením na Slovensku. Oznámila to společnost JRD, hodnotu investice nezveřejnila.

Reklama

„Větrné elektrárny na Slovensku zatím nepředstavují významný obnovitelný zdroj elektřiny. To by se i díky nám mohlo změnit,“ řekl k připravovaném projektu výkonný ředitel JRD Jan Sadil. Vyrobená elektrická energie by podle něj měla prioritně směřovat do průmyslového parku v Nitře.

Projekt je v přípravné fázi. V minulém týdnu zástupci JRD podepsali smlouvy o spolupráci se starosty šesti obcí z okolí Nitry. Větrný park bude v katastrálních územích obcí Výčapy-Opatovce, Koniarovce, Hrušovany, Preseľany, Kamanová a Horní Obdokovce. Podle dostupných dat firma počítá s přibližnou roční produkcí kolem 250 tisíc MWh energie.

„Výstavba větrných elektráren patří z pohledu přípravy mezi nejnáročnější projekty. Celý proces, tedy od startu přípravy k realizaci, odhadujeme na tři až pět let,“ doplnil Michal Arnold z divize Energo skupiny JRD. Stavbu lze pak podle něj zvládnout za 12 až 18 měsíců.

Divize Energo skupiny JRD působí na trhu obnovitelných zdrojů energií 15 let. V České republice devět let provozuje druhou největší větrnou elektrárnu v zemi - větrný park ve Václavicích u Hrádku nad Nisou. Větrný park funguje od roku 2017, má 13 větrných věží s celkovým výkonem 26 MW. Každý rok dodají tyto větrné elektrárny okolo 60 gigawatthodin čisté energie, která postačuje k uspokojení poptávky asi 24 tisíc domácností.

Reklama

Skupina JRD zastřešuje firmy z řady oborů, působí například v developerství, likvidaci odpadů či v energetice. Stavbu bude mít na starosti dceřiná společnost Divize Energo skupiny JRD, která se zabývá zejména obnovitelnými zdroji. Zakladatelem a majitelem JRD Group je Jan Řežáb.

Jan Sadil: Bydlení bude dál zdražovat, ale už jen mírně, pohybujeme se na úrovni dostupnosti Reality Rok a půl je šéfem developerské společnosti JRD a může porovnávat pohled na rezidenční trh z obou stran, stavitele i bankéře, kterým Jan Sadil dlouhé roky byl. Nyní zažívá na vlastní kůži „skutečně šíleně dlouhé povolovací řízení“. Předtím jako šéf Hypoteční banky jen poslouchal nářky jeho současných kolegů. Sadil okem znalce posuzuje i vývoj z hlediska budoucí ceny hypoték. Podle něj by bylo bláhové čekat na nějaký další výraznější pokles sazeb. Ale jak říká, nikdy si nepotrpěl na spekulace o budoucím vývoji, čemuž ho naučila praxe. Jeho firma se kromě bydlení velmi soustředí také na energetiku a má v plánu své větrné parky dál rozšiřovat. Dalibor Martínek Přečíst článek

Miliardář Otava staví ve Španělsku soláry a větrníky za miliardu eur Zprávy z firem Někdejší uhlobaron Petr Otava nyní šlape do zelené energetiky. Spolu s Němci postaví obří větrný a solární park ve Španělsku. Investice to jsou v řádech desítek miliard korun. ČTK Přečíst článek

Šéf Energo-Pro: S vodními elektrárnami různě po světě jsme odolní vůči krizím Money Skupina Energo-Pro podnikatele Jaromíra Tesaře poslední energetickou krizi zvládla dobře, udělala si z ní ale jasný závěr. „Svět se mění a stává se více volatilním, nestabilním,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Petr Milev, výkonný šéf této mezinárodní skupiny se sídlem v Praze. „Musíme být připraveni na to, že krize budou přicházet, umět s nimi žít, počítat s vyšší nestabilitou a výkyvy cen energií.“ Jan Žižka Přečíst článek