Ředitel Ericonn: Investovat do nemovitostí má cenu tam, kde příjem z nájmu převyšuje hypoteční úrokovou sazbu

Kvůli čemu se na vás lidé nyní nejčastěji obracejí?

Je toho hodně. Obracejí se na nás hlavně kvůli nebankovním úvěrům právnickým osobám. Mnozí také požadují kompletní servis při správě zajištěné pohledávky, dále klienti poptávají realitní služby při prodeji, nákupu a pronájmu nemovitostí. To pro nás není žádný problém. Děláme to rádi. Řadu lidí uspokojí i naše připravované developerské projekty. Velký zájem je i o náš investiční fond ERE Fund 2021, což je fond založený podle paragrafu 15 ZISIF. Díky němu se mohou lidé spolupodílet na investování do zajištěných pohledávek nebo výkupu nemovitostí s následným prodejem.

Pro jaké investory má smysl investovat ve fondech podle paragrafu 15?

To jsou méně sešněrované fondy. Je zde prostor pro vyšší zisky a vyšší rizika. Proto jsou vhodné pro kvalifikované investory, klíčové je však to, že musí investovat částku odpovídající ekvivalentu jednoho milionu korun. Není to tedy vhodné pro malé investory. Těch může být ve fondu podle zákona maximálně 20.

Chystáme se vstoupit do Španělska

Jaké výnosy lze u fondů podle paragrafu 15 čekat?

To je těžké říct. Obecně platí, že tyto fondy v průměru přinášejí vyšší výnosy než klasické fondy. Přinášejí však i vyšší rizika. Víme, že z historických zisků nelze mnoho odvozovat pro ty budoucí. Nicméně předešlé výnosy byly dvouciferné. To je velmi slušné.

Do jakého typu nemovitostí investujete?

Převážně se jedná o rezidenční nemovistosti a pozemky ve statutárních městech a nejdále v dostupnosti do 30 km. Dále nás zajímají rekreační střediska v lokalitě Jižní Čechy a v horských oblastech Šumava a Krkonoše.

Zatím jde o tuzemské nemovitosti, poohlížíte se i po zahraničních?

V současnosti máme zpracovanou investiční analýzu pro vstup do Španělska, respektive do Valencie, kde vidíme velké příležitosti a v budoucnu i zázemí pro celé Španělsko v případě, že bychom se rozhodli v této zemi otevřít kancelář. Dále se poohlížíme po Albánii, kde nás zajímá hlavně pobřeží.

Zajímají vás i developerské projekty?

Ano, pokud se jedná o projekty do 50 milionů v lokalitách, kde vidíme příležitost. V současnosti máme vydané stavební povolení na rekreační wellness resort v lokalitě Borkovických blat, který se nachází v Jižních Čechách.

Je investice do nemovitosti zárukou ochrany úspor před inflací?

Ano, ale pouze ve vybraných lokalitách, kde příjem z nájmu převyšuje dnešní hypoteční úrokovou sazbu a nadále se očekává růst hodnoty nemovistosti. V našem případě je výhodou naše investiční strategie, kdy pracujeme při investici s maximálním poměrem mezi výší půjčky a hodnotou zastavené nemovitosti (LTV) 70 procent, proto naše budoucí zhodnocení dosahuje dvouciferných čísel a také jsme předzajištěni před možným poklesem cen nemovitostí. Domnívám se proto, že naše investice představují ochranu před inflací.

Zlevňovat budou jen starší nemovitosti

Přijde pokles cen nemovitostí?

To nelze vyloučit. Amerika je již v recesi a recese často přináší pokles cen nemovitostí. Nicméně je třeba rozlišovat mezi novými a starými nemovitostmi. Předpokládám, že nové nemovitosti na ceně klesat nebudou. Zkrátka cena stavebních materiálů vyskočila a developeři by museli prodávat nemovitosti se ztrátou. To si raději počkají. Pokles cen je pravděpodobnější u starších nemovitostí. Tady se může stát, že si někdo pořídil nemovitost na dluh, který měl splácet nájemník. Jenomže nájemníkům nyní docházejí peníze. Hůř situované nemovitosti proto mohou v ceně klesat. Nemovitost na dobrém místě si ale cenu udrží. Jak už jsem říkal, o naše nemovitosti se nebojím. A pokud přijde pokles cen nemovitostí, bude to příležitost k nákupu.

Jde o dlouhodobou investici, kdy začne „vydělávat“?

Soustředíme se na krátkodobé a střednědobé investiční období od dvou maximálně do pěti let. Také tvoříme vlastní portfolio nájemních nemovitostí opět ve vybraných lokalitách.

Domy následně i spravujete?

Ano, pokud se jedná o případ, kdy nemovitost zařadíme do svého portfolia nájemních nemovitostí nebo z důvodu dosažení vyššího zhodnocení při prodeji.

V plánu mate i vytvoření on-line platformy, vnímáte on-line investování do nemovitosti jako trend?

Ano, je to budoucnost investic do nemovitostí, proto chceme být součástí této revoluce. Vytvoření on-line platformy vnímáme jako klíčový projekt pro další růst včetně automatizace a digitalizace našich interních procesů.

