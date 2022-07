Průměrná cena starších bytů v Česku po třech letech klesla. Výjimku je Brno

Průměrná cena staršího bytu v Česku poprvé od zimy roku 2019 mírně klesla. Na začátku léta se starší byt prodával za 88.756 korun na metr čtvereční, což je o dvě procenta levněji než na jaře. Jen v Brně cena mezičtvrtletně stoupla o tři procenta na 95.215 korun za metr čtvereční. Vyplývá to ze studie realitní skupiny European Housing Services (EHS), která využívá data svých zakládajících členů - realitních služeb Bezrealitky a Maxima Reality.

V Praze klesla průměrná cena staršího bytu o tři procenta na 118 263 korun za metr čtvereční a ve Středočeském kraji o šest procent na 72 578 korun. Průměrné ceny podle EHS nejvíce klesly ve Zlínském kraji, a to o 21 procent na 44 828 korun za metr čtvereční, na Vysočině o 18 procent na 48 072 korun a v Ústeckém kraji o 14 procent na 32 528 korun za metr čtvereční.

Podle šéfa realitní skupiny EHS Hendrika Meyera se nedá čekat, že ceny propadnou rovnoměrně napříč celým trhem. Průměrné ceny sráží spíše propady konkrétních typů nemovitostí, které byly v posledních měsících nadhodnocené. Například středně velké byty v centrech měst s dobrou dopravní dostupností budou růst i nadále. A kde nebudou mít kupní sílu domácnosti, tam je nahradí investoři, kteří se budou stále častěji zaměřovat i na starší bydlení, míní Meyer.

Rodinné domy stouply o desetinu

Průměrné ceny ploch rodinných domů v rámci provedených transakcí stouply proti prvnímu čtvrtletí o desetinu na 52 264 korun na metr čtvereční. Nejvíce rostly ceny v Moravskoslezském kraji, kde se začaly prodávat i dražší nemovitosti, což průměrnou cenu podle EHS zvedlo o skoro 60 procent na 48 174 korun za metr čtvereční. Naopak o 25 procent klesly ceny domů na Karlovarsku (29 996 korun za metr čtvereční), kde je hodně domů před generální rekonstrukcí.

"Česko se nachází uprostřed několika souběžných trendů. Regiony doplácí na ochlazení zájmu investorů a rostoucí náklady, které je nutné vynaložit pro rekonstrukci. Cenové nůžky mezi kraji i okresy se po letech sbližování opět začínají rozevírat. Zájemci v těchto krajích nyní nemají potřebu přeplácet a vyčkávají," řekl Jan Škrabánek, generální ředitel Bezrealitky.

Rostou také nájmy

Rostou průměrné ceny za nájemní byt. Nájemné mezičtvrtletně průměrně vyskočilo o šest procent. V Praze se nájem poprvé dostal nad třísetkorunovou hranici za metr čtvereční a průměrný byt se na začátku léta nabízel za 304 korun za metr čtvereční.

Nejpoptávanější byly nadále garsoniéry a byty 2+1. O čtyři procenta na 258 korun vyrostly nájmy v Brně a okolí. Nejvíce vzrostly ceny ve Zlínském kraji, kde se vyšplhaly o 17 procent na 204 korun za metr čtvereční pronajímané plochy.

"Jsme teprve na začátku. Dá se předpokládat, že ceny nájmů porostou po zbytek roku. Šok to bude hlavně pro menší města, která mají nájemních bytů nedostatek a jejichž obyvatelé nejsou na kontinuální zdražování nájmů, které asi přijde, připraveni," uvedl Škrabánek. Podle jeho odhadů by nájmy mohly být zhruba o 15 procent vyšší než na začátku letošního roku.