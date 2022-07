Dalibor Martínek: Krize bydlení je tu. Byty se neprodávají, nájemné je drahé. Bojí se už i developeři

Byty v Praze podle aktuálních údajů přestaly zdražovat. Metr čtvereční nového bytu se nyní prodává za 143 tisíc korun. To je samo o sobě šílené číslo. Podstatné však je, že se ceny od prvního čtvrtletí nezvýšily. To je situace na trhu s bydlením nevídaná. Za posledních deset let šly ceny vždycky vzhůru.

Naposledy cena bytů stagnovala před deseti lety v souvislosti se světovou finanční krizí. Tehdy stál metr čtvereční nového bytu v Praze něco přes padesát tisíc korun.

Nových bytů, které jsou na prodej, je v Praze asi o čtvrtinu víc než před rokem. Aktuálně přes čtyři tisíce. Developeři staví, sice pomalu, ale přece. Ale zájemců nepřibývá. Spíše ubývá. Není se co divit. Hypotéky jsou třikrát dražší než před rokem. Ceny bytů jsou naopak vyšší meziročně o 23 procent. Výsledek je jasný. Byt už přestává být zajímavý i jako investice.

Ostatně developeři připouštějí, že lidí, kteří si kupují byt pro vlastní bydlení, a berou si kvůli tomu hypotéku, ubývá. Nyní kupují byty hlavně investoři a investiční skupiny. Aby je poté pronajímaly. Ale i zájem těchto kupců ochlazuje.

Developerům přibývají vrásky na čele. Dlouhé roky si stavitelé bytů stěžují na pomalý schvalovací proces výstavby. Postavili by prý mnohonásobně více bytů, kdyby se úřady neflinkaly. Teď se situace mění. Nastává zcela nová epocha, kdy mají developeři problém prodat postavené byty. Kvůli kombinaci nedostupných hypoték, drahého stavebního materiálu, který prodražuje stavby, a obří inflaci. Lidé začali přemýšlet, jestli se do vlastnického bydlení vůbec pouštět.

Řešení? Pekelně drahé nájmy

Mohlo by se zdát, že cestou ven je nájemní bydlení. V Česku téměř zapomenutá forma. V nájmu bydlí jen asi dvacet procent Čechů, což je na Evropu nízké číslo. Polovina Němců bydlí v nájmu, a nemá s tím problém.

Ale Češi po komunistickém půstu udělali z vlastnického bydlení modlu. Kdo nemá vlastní byt nebo domek, je podčlověk. Dvacátníci s mizivými příjmy si pořizovali hypotéky. Při refixaci teď budou brečet.

Jenže ani nájemní bydlení nyní nevypadá dobře. Někteří developeři se na něj snaží upoutat pozornost. Před dvěma roky dokonce vznikla Asociace nájemního bydlení, do které se teď developeři houfně hlásí. Tato lobbistická skupina si vytkla za cíl propagovat výhody nájemného. Určitě jejich zástupce brzy uvidíme mluvit v televizi. Je to něco ve smyslu filmu Děkujeme, že kouříte, kde tabáková lobby založila Akademii pro výzkum tabáku.

Nájmy jsou už nyní pekelně drahé. Spousta privatizátorů bytů se odstěhovala do satelitů a pronajímá svůj starý byt. Tito lidé sledují zprávy, a svým nebohým nájemníkům podle nich pravidelně zvyšují nájemné. Také někteří developeři, kteří nemohou prodat své předražené byty, se pouští do výstavby nájemního bydlení. Podávají to jako lidumilné gesto, ale je to jenom byznys. Nepočítejte u nich s nájmem garsonky pod třicet tisíc korun měsíčně.

Zájemcům o bydlení teď mnoho dobrých variant nezbývá. Mladí by se měli usmířit se svými rodiči a využít mama hotelu. Pracující z Prahy, kteří nemají vlastní bydlení, by se zase měli poohlédnou po možnostech v dojezdové vzdálenosti od hlavního města. Ale rychle. I tam budou podnikaví pronajímatelé, až se rozkoukají, spekulovat na rostoucí nájmy.

