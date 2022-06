Investice do nemovitostí nejsou jen pro úzký okruh lidí. Chtěl jsem je přiblížit co nejširší skupině, říká zakladatel Rentier.cz Daniel Havel

Dvojciferná inflace nutí Čechy přemýšlet, jak ochránit svoje úspory před znehodnocením. Souvisejícím trendem je boom internetových investičních platforem. „Nepochybuji o tom, že se investiční aktivity v blízké budoucnosti zcela přesunou do online prostředí, a nahradí tradiční přístupy,“ říká Daniel Havel, zakladatel investiční platformy do nájemních nemovitostí Rentier.cz.

Finančním poradcům už odzvonilo?

Takhle bych to neřekl. Finanční poradci se snaží svým klientům správně poradit, jak se co nejlépe starat o své peníze. Už i v současnosti stále častěji radí využívat online investiční platformy. Investovat na platformě, jedno jaké, ale podobné té naší, osobně vnímám jako velké téma budoucnosti. Ostatně pro nás je již tématem současnosti. Svoje peníze a výnosy na nich totiž můžete jednoduše kontrolovat a především spravovat přes online rozhraní bez nutnosti někam telefonovat nebo se s někým scházet. K tomu, aby se z vás stal rentiér, potřebujete velmi málo. Email, občanský průkaz a investiční apetit.

Uspíšil tento trend a tudíž i rozvoj platformy covid a s ním rychlejší nástup digitalizace?

Jednoznačně. Stačí se podívat na to, jak si lidé v uplynulých dvou letech zvykli nakupovat online. A v případě vývoje naší platformy: ano i ne. Projekt mám v šuplíku od roku 2016, kdy jsem koupil první nemovitost v Jihlavě na náměstí. Už tehdy mě napadlo, že platforma která by zjednodušila investice do nájemních nemovitostí široké veřejnosti, by vlastně byla fajn. Čas skutečně nazrál s příchodem covidu, kdy jsem si uvědomil, že kapitál, který drží české domácnosti, roste, a tudíž budou hledat možnost, kam ho uložit. Rozšířili jsme tým a za rok byla platforma Rentier.cz na světě.

Na jakou kategorii investorů cílíte?

Snažíme se zpřístupnit investice co nejširší skupině, i proto je u nás nejnižší částka stanovena na tisíc korun. Přičemž investovat můžete ať už jednorázově nebo pravidelně. Neustále ale říkám, že investice jsou vždy dlouhodobou záležitostí a nikdo nemůže čekat, že se z něj za měsíc stane milionář. Vždy je to o nastaveném investičním horizontu, který bývá ideálně 5 - 20 let. Ona i tisícovka měsíčně vám za 10 let udělá slušné zhodnocení. Samozřejmě pokud si může člověk dovolit odkládat více, tím větší bude i jeho celkový výnos. V každém případě je zásadní pravidelnost, pravidelnost, pravidelnost.

Řekněme, že vložím jednorázově 20 tisíc korun a další dva tisíce budu investovat každý měsíc. Co za to získám?

V takovém případě bude mít investor díky použitému složenému úročení za 20 let celkem 1 122 628 korun. Snadno si můžete namodelovat různé scénáře v naší investiční kalkulačce na Rentier.cz. Obecně cílíme na roční výnos 4 - 8 procent. Například nyní si můžete zvolit investici do měšťanského domu v centru Jihlavy s fixním výnosem 7 procent ročně. Ještě bych dodal, že u nás vyplácíme výnosy vždy prvního v měsíci a je jen na investorovi, jestli si výnos nechá vyplatit na bankovní účet a nebo jej dále reinvestuje.

Jakou hodnotu má nyní vaše nemovitostní portfolio?

Nyní spravujeme nemovitosti v hodnotě téměř 300 milionů korun. S tím, že neustále vyhledáváme další vhodné investice v regionu.

Proč při nákupech upřednostňujete celé domy v centru před jednotlivými byty s nižší cenou?

Při nákupu nemovitostí mi nejde čistě jen o výnos. Důležitá je pro mě i lokace a genius loci. Dívám se na to tak, že nemovitost na náměstí a obecně v centru bude mít vždy hodnotu. Zkrátka další pozemek na náměstí již nevyrobíte. Zároveň mi i společenská odpovědnost a selský rozum říká, že je potřeba opravit často zanedbané historické budovy, které si zaslouží navrátit zašlou slávu. Díky tomu přinášíme do centra další prostory pro místní podnikatele, a mohou zde tak vznikat nové restaurace, bary, obchody apod. Centrum se oživuje a stává se pro jeho obyvatele žádanější.

Zatím jste nakupoval hlavně v Jihlavě, mimo jiné i někdejší sídlo VZP, které jste přestavěl na 17 bytů. Vidíte ve městě ještě nějaké další atraktivní nemovitosti ke koupi?

I když je Jihlava druhým nejmenším krajským městem na Vysočině, má po Praze hned druhé největší náměstí v Česku. Náměstí má rozlohu téměř 3,6 hektaru. Kapacitu k dalšímu rozvoji našeho portfolia samozřejmě vidím, nejde jen o domy na náměstí, ale i o ty v širším centru. Nyní jsme se pustili do zajímavé přestavby nevyužívané budovy školy, ze které uděláme 32 bytů.

Nemovitosti sami rekonstruujete, spravujete a následně i pronajímáte. Jakou máte nyní obsazenost?

Momentálně máme všechny kapacity plné a bylo to tak víceméně vždy. Lidé jsou u nás rádi, i protože jim dokážeme zajistit servis, který by pro ně v klasickém nájmu nebyl dostupný. Často majitelé získají do vlastnictví byt například z dědictví nebo si ho pořídili na investici a dále ho pronajímají. Jde o jejich vedlejší příjem. Často na plný úvazek pracují a logicky pak nemají prostor věnovat pronájmu tolik času, kolik si ho žádá. My máme na správu domu celý tým v režimu 24/7.

Platforma Rentier.cz funguje dva měsíce, co od ni očekávate dále?

Mám upřímnou radost, že je o službu zájem a že se nám daří spojovat online svět s něčím hmatatelným. Jednak umíme přinášet na trh nové byty, kterých je dnes tak žalostně málo a jednak umíme zhodnocovat kapitál lidem, kteří mají zájem investovat konzervativně do nájemních nemovitostí, a zároveň se o ně nechtějí sami aktivně starat.

Daniel Havel

Jihlavský patriot, podnikatel a milovník historických nemovitostí. Mimo jiné v roce 2011 založil online platební bránu ThePay.cz, která má přes tři tisíce klientů z celé České republiky. Za minulý rok zprocesovala platby za pět miliard korun. Vedle toho se pohybuje právě i v nemovitostech. Jeho firma vlastní několik činžovních domů, které spravuje a pronajímá. Se svým týmem vyvinul online investiční platformu Rentier.cz.

