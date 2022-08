Vzorní Češi. Při rekordní inflaci klesl podíl problémových hypoték na historické minimum

Celková hodnota dluhů tuzemských domácností v červnu i kvůli zvyšující se průměrné výši hypoték a cen nemovitostí poprvé překročila hranici dvou bilionů korun, oproti květnu je to o 0,9 procenta. Možná paradoxně však opět klesl podíl nesplácených úvěrů domácností včetně hypoték na dlouholeté minimum, upozorňuje hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník. Se zhoršující se ekonomickou situací se ale zřejmě trend obrátí.

„Češi tradičně velmi dbají na vzorné splácení hypoték. Podíl nevýkonných hypotečních úvěrů pokračoval v prolamování mnohaletých minim a v červnu si rekordní historické minimum ještě o dvě setiny procentního bodu polepšilo, když kleslo na 0,62 procenta. U spotřebních úvěrů šlo o zlepšení o desetinu procentního bodu na 3,97 procenta,“ uvedl Zámečník.

zdroj: Česká bankovní asociace

Vývoj nevýkonných úvěrů je přitom podle Zámečníka jedním z nejdůležitějších indikátorů zdravotního stavu ekonomiky. „A víme, že vzhledem k souběhu řady nepříznivých faktorů bude jejich podíl v nadcházejících měsících stoupat, s příslušným časovým zpožděním, jak se promítnou potíže se splácením do klasifikace,“ podotkl.

Česko – premiant Evropy

„V případě úvěrů obyvatelstvu, a to nejen hypoték, ale i na financování spotřeby, jsou nevýkonné expozice na podstatně nižší úrovni než například po světové finanční krizi na počátku minulého desetiletí. V Česku patří v celoevropském srovnání mezi nejnižší,“ upozornil Zámečník.

Na straně hypotečních úvěrů od dubna platí přísnější pravidla ČNB pro posuzování příjmů uchazečů o hypotéky, sazby hypotečních úvěrů nadále rostou a hypoteční byznys červnu meziročně zchřadnul o více než 60 procent. „A při jejich naprosto dominující váze na celkových úvěrech obyvatelstvu je trend jasný: celkový objem úvěrování v tomto segmentu roste pomalu,“ poznamenal Zámečník.

Naopak u bank měly tuzemské domácnosti v červnu uloženo včetně započítání i cizích měn v přepočtu přes tři biliony korun. Oproti konci loňského roku celkové vklady domácností stouply o 2,4 procenta na 3,09 bilionu korun. „Platí, že domácnosti včetně živností mají v bankách uloženo tolik prostředků, že by byly schopny ryze teoreticky s rezervou vyrovnat své závazky,“ uzavřel Zámečník.

