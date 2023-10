Nejhorší investice roku? Evropské nemovitosti

Bankovní krize z března sice byla krátká, ale měla dalekosáhlé důsledky. Největší obětí se podle očekávání stal evropský nemovitostní trh. Kombinace odlivu kapitálu do jiných sektorů, neochoty investovat a vysokých úrokových sazeb se na trhu podepsala velmi negativně. Vyjádřeno evropskými indexy tak právě nemovitostní trh platí za nejhorší letošní investici.

Investice do realit, konkrétně evropských realit se v letošním roce hrubě nevyplácí. A platí to jak pro investic „do cihel“, tak i do firem, které jsou hlavními hráči na evropském nemovitostním trhu.

Důvodem je kombinace negativních faktorů, které se podepisují na téměř všech složkách real estate byznysu, ale nejvíce na tom rezidenčním. Ten byl dlouhá léta zvyklý na velmi levné financování. Díky nízkým úrokovým sazbám mohli developeři stavět extrémně rychle a levně. O poptávku měli vystaráno, protože díky levným hypotékám na vlastní bydlení dosáhl téměř každý, kdo po něm toužil. Navíc při sazbách 0,5 až 2 procenta se vyplatilo půjčit si i na investiční nemovitost, která nesla výnos kolem 5 procent (což byl průměrný výnos z českých rezidenčních nemovitostí v posledním roce, ve velkých městech byl nižší).

I díky tomu real estate sektor rostl i na burze.

Růst sazeb změnil hru

Vše však skončilo na počátku letošního roku. Úrokové sazby v Česku i eurozóně postupně vzrostly a konec levného financování na straně developerů a nedostupnost hypoték zadělal na velký problém.

Vše dokonala desetidenní krize na jaře letošního roku, kdy zkrachovaly dvě americké banky a padla Credit Suisse, kterou převzala konkurenční UBS. Již krátce poté odborníci varovali, že největší obětí nové situace bude nemovitostní sektor. Důvodem totiž měla být nižší ochota bank poskytovat financování, real estate navíc již tehdy patřil k problematickým sektorům.

Investoři proto rychle přesouvali peníze do jiných oblastí, což se na akciích nemovitostních společností podepsalo razantním propadem. Někdy až o 70 procent, navzdory tomu, že firmy měly velmi solidní zadlužení a fundamenty.

Jediný, kdo nevydělává

Nejlépe situaci vystihuje vyjádření indexu EuroStoxx 600 Real Estate, v němž jsou hlavní evropské firmy působící na nemovitostním trhu. Ten se od začátku roku propadl o 9,6 procenta. Pro srovnání: evropský bankovní sektor si připsal více než 12 procent a například takový automotive sektor, který ostřeluje drsná čínská konkurence, posílil téměř o 11 procent.

Potvrdily se tak zvěsti, které někteří investoři očekávali. Již v polovině roku agentura Bloomberg přišla s tím, že nejvíce shortovaným sektorem je právě real estate.

Přesto například portfolio manažer J&T Investiční společnosti Michal Semotan již v dubnu avizoval, že očekává propad na realitním trhu, který přinese příležitosti.

„Domníváme se, že se situace kolem Credit Suisse projeví zejména v oblasti realit. Tam očekáváme velké příležitosti u těch firem, které jsou dostatečně velké, aby případné otřesy nemovitostního trhu přestály a vyšly z nich jako vítězi. Věříme, že jednou z takových firem je Venovia, německá společnost vlastnící statisíce bytů pro nájemní bydlení. Jde o firmu s minimálním dluhem, která refinancování na roky 2023 a 2024 zvládne i z vlastních zdrojů,“ vysvětlil Michal Semotan.

Akcie společnosti Vonovia od dubna do dneška posílila o téměř 16 procent.