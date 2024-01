Investoři dávají přednost logistickým parkům před byty

Nejenom hypoteční trh, vysoké úrokové sazby loni významně zasáhly i financování komerčních nemovitostí. Podle průzkumu KPMG Property Lending Barometer byl objem investic do realit v loňském roce nejmenší od krize v roce 2009.

Reklama

Objem investic do realit v prvních třech kvartálech roku dosáhl v roce 2023 ve střední a východní Evropě 3,2 miliardy eur, tedy zhruba třikrát méně než v roce 2022. Největší obejm investic přitom míří do Polska a posléze do Česka.

„Český realitní trh zůstává druhým největším trhem mezi sledovanými zeměmi CEE. Vyniká zároveň velkou aktivitou domácích investorů, zatímco třeba v Polsku je realitní trh mnohem víc závislý na mezinárodních investorech,“ dodává Pavel Kliment, partner české KPMG odpovědný za sektor nemovitostí.

Oživení zatím zázrak nepřineslo. Banky loni poskytly meziročně o čtvrtinu méně hypoték Money Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 150 miliard korun, což je meziroční pokles o téměř čtvrtinu. Nové úvěry bez refinancování činily 124 miliard korun. Úrokové sazby v prosinci pokračovaly v poklesu a snížily se z listopadových 5,67 na 5,65 procenta, nejnižší hodnotu od poloviny roku 2022. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na tuzemském trhu. ČTK Přečíst článek

České banky přitom preferují logistické areály před rezidenční výstavbou. Na třetím místě pomyslného žebříčku popularity se umístily kancelářské projekty, za kterými následují retailové nemovitosti.

„I když u hotelových projektů úrokové marže mírně poklesly, a to v důsledku pokračujícího zotavování turistického odvětvím, stále jen část oslovených bank je ochotna financovat hotelové nemovitosti,“ upřesnil analytik KPMG Pavel Dolák.

Vítkova CPI hledá miliardy, kde se dá. Po hotelovém komplexu v Chorvatsku prodává lyžařský resort ve Švýcarsku Reality V uplynulých týdnech se objevuje na realitním trhu jedna prodejní akce CPI Property Group (CPIPG) za druhou. Po odprodeji nemovitostí v Chorvatsku a dalších 11 v Česku společnost Radovana Vítka nyní prodává majetek i ve Švýcarsku. Hrubá hodnota transakce podle CPIPG představuje více než 100 milionů švýcarských franků, tedy 2,551 miliardy korun. Získané prostředky mají být využity na dluhy. Ještě poslední listopadový den ale znovu zveřejnila sérii otázek k transakcím CPIPG americká investiční společnost Muddy Waters, která vyzývá Vítka a jeho CPIPG k objasnění nesrovnalostí. Věra Tůmová Přečíst článek

Podle průzkumu bankovní financování komerčních nemovitostí loni nejvíce zasáhl dramatický růst úrokových sazeb nebo negativní vývoj ekonomiky země, kde banka působí. Až s odstupem následovaly další faktory jako celoevropská ekonomická situace a nedostatek kvalitních nemovitostních projektů.

„Vysoké úrokové sazby totiž zlepšily výnos jiných než nemovitostních investic. Pozorujeme také významný rozdíl mezi cenovými představami prodávajících a kupujících,“ dodává Pavel Kliment, partner české KPMG odpovědný za sektor nemovitostí.

Nájemní bydlení začíná být ekonomickou nutností, shodli se realitní profesionálové Reality Začátek platnosti nového stavebního zákona se blíží. Nefunguje nám dluhopisový trh. Rostou stavební náklady. Klesla poptávka a motivace stavět je omezená. Zmenšují se byty a inklinace k nájemnímu bydlení začíná být ekonomickou nutností. Nicméně stále ještě nejsme na dně trhu, od kterého bychom se mohli odrazit. Takto vnímají současnou situaci speakeři, kteří vystoupili na podzimní konferenci Real Estate Market. Newstream byl mediálním partnerem akce. nst Přečíst článek

Bankéři loni zaznamenali trend, kdy při hodnocení úvěrů hraje čím dál důležitější roli kritéria ESG. Čím dál tím vyšší procento bank kvůli jejich nesplnění navíc schválení půjčky zamítne. „Oproti předminulému roku se tedy zhruba zdvojnásobil počet bankéřů s touto zkušeností,“uzavřel Dolák.

Palička z Penty: Postavit byty u Masarykova nádraží? Nereálné a drahé Reality Staví na brownfieldu v Nuslích i na Waltrovce, nejvýrazněji se však rukopis Penty projeví kolem Florence. Změnu územního plánu bychom mohli mít odsouhlasenou během čtyř měsíců, říká šéf Penta Real Estate Petr Palička v dalším díle podcastu Realitní Club. Petra Jansová Přečíst článek

Fotogalerie: Výprodej zámků v Česku. Některé stojí jako pražský byt Reality Ty alespoň částečně zrekonstruované u velkých měst nebo hranic s Německem stojí stovky milionů. Ty menší v horším stavu vyjdou i na méně než 20 milionů. Podívejte se na aktuální nabídku zámků na prodej. Petra Jansová Přečíst článek