Oživení zatím zázrak nepřineslo. Banky loni poskytly meziročně o čtvrtinu méně hypoték

Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 150 miliard korun, což je meziroční pokles o téměř čtvrtinu. Nové úvěry bez refinancování činily 124 miliard korun. Úrokové sazby v prosinci pokračovaly v poklesu a snížily se z listopadových 5,67 na 5,65 procenta, nejnižší hodnotu od poloviny roku 2022. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na tuzemském trhu.

Reklama

„Z pohledu původních očekávání na začátku roku 2023 byla realita nakonec relativně příznivá a objem poskytnutých hypoték se dostal na horní hranici odhadů. To způsobila kombinace faktorů, od uvolnění pravidel příjmových ukazatelů ze strany ČNB po mírný pokles cen nemovitostí či lehký pokles sazeb. Letos by měl hypoteční trh dále oživovat a za celý rok lze očekávat dvouciferný růst. Stále se však patrně nedostane na úrovně předpandemických let,“ uvedl hlavní ekonom asociace Jakub Seidler.

Objem poskytnutých hypoték v prosinci meziměsíčně klesl o sedm procent na 15,1 miliardy korun. Meziročně stoupl o 93 procent.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v prosinci byl 12,7 miliardy po listopadových 13,4 miliardy korun. Jde tak o meziměsíční pokles o pět procent. Objem refinancovaných úvěrů, tedy interně či z jiné instituce, činil 2,4 miliardy proti 2,8 miliardy korun o měsíc dříve.

Šéf Hypoteční banky Vašek: Sazby hypoték letos klesnou pod 5 procent Money Sazby hypoték v Česku by koncem roku 2024 mohly začínat už i čtyřkou. Objem zajištěných úvěrů na bydlení, tedy hypoték a úvěrů ze stavebního spoření, by se pak mohl pohybovat mezi 180 až 200 miliardami korun, odhadl šéf Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martin Vašek. V rozhovoru pro newstream.cz pak vysvětluje i proč Češi nemají rádi dlouhodobé fixace a co u nás brání zavedení reverzní hypotéky. Věra Tůmová Přečíst článek

4000 hypoték za měsíc

„Rok 2024 bude o poklesu úrokových sazeb a oživování trhu. Tento trend poklesu sazeb započal již v závěru roku 2023. Vyvolává jej postupný pokles ceny zdrojů a zafunguje i tržní prostředí. Očekávám oživení refinancování hypoték, a to zejména u klientů s úrokovou sazbou kolem šesti procent. Pokles hypotečních sazeb bude mít pravděpodobně pozitivní vliv i na realitní trh, kdy omezená nabídka a zvýšená poptávka může působit na cenu nemovitostí,“ upozornil vedoucí hypotečních služeb Air Bank Marek Richter.

Počet nově poskytnutých hypoték dosáhl v prosinci 3770, což je desetinový meziměsíční pokles. Z meziročního pohledu jde o nárůst o 65 procent. Průměrný měsíční počet poskytnutých hypoték se v posledním čtvrtletí 2023 pohyboval kolem 4000 měsíčně. To je téměř dvojnásobek proti stejnému období roku 2022, ale na druhou stranu polovina proti konci roku 2020.

První změna pod vedením Michla. ČNB snížila sazbu na 6,75 procenta Money Bankovní rada České národní banky snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta. Rozhodnutí bylo jednomyslné. Guvernér ČNB Aleš Michl při zdůvodnění kroku řekl, že nákladové i poptávkové inflační tlaky v české ekonomice odeznívají. Varoval ale, že pokud inflace nebude setrvale ustupovat, může ČNB kdykoli proces snižování sazeb zastavit. Analytici pokles úrokové sazby očekávali. Krok ČNB podle nich přispěje k dalšímu snižování hypotečních sazeb. ČTK Přečíst článek

Sazby jako za finanční krize

Za první polovinu roku 2023 se poskytlo meziročně o 50 procent méně hypoték, za druhou polovinu roku 2023 naopak přes 50 procent více. Ve srovnání s předpandemickými roky 2017 až 2019 byl objem poskytnutých hypoték v roce 2023 zhruba o třetinu nižší.

Úrokové sazby v posledním půl roce klesají, což bylo umožněno postupným poklesem tržních úrokových sazeb. I přes uvedený vývoj však zůstávají hypoteční sazby z pohledu posledních dvou dekád nadprůměrně vysoké a na podobných úrovních jako v současnosti se nacházely také v letech 2008 a 2009.

Průměrná hypotéka v prosinci vzrostla z 3,21 milionu na 3,37 milionu korun, což je návrat na úrovně ze začátku roku 2022. Nejvyšší byla v listopadu 2021, kdy činila 3,46 milionu korun.

Českému realitnímu trhu letos vládnou kupující. Jaká je prognóza pro rok 2024? Reality Vysoké úrokové sazby úvěrů na bydlení, stále drahé nemovitosti, a tedy i horší koupěschopnost nakonec vedla v roce 2023 k utlumení trhu. Na něm navíc nyní vládnou hlavně kupující. Tak by se v kostce dal podle odborníků na nemovitosti shrnout realitní rok 2023 v Česku. Na koupi nemovitosti je i přesto teď podle nich ideální doba a nemělo by se s ní otálet. Rok 2024 totiž určitě nebude podle expertů ve znamení levných hypoték a všude dostupných skvělých a levných nemovitostí. Čeká se naopak růst cen nemovitostí i změna chování různých hráčů na rezidenčním trhu. Optimismus je tedy nutné brzdit. Věra Tůmová Přečíst článek