Nájemní bydlení začíná být ekonomickou nutností, shodli se realitní profesionálové

Začátek platnosti nového stavebního zákona se blíží. Nefunguje nám dluhopisový trh. Rostou stavební náklady. Klesla poptávka a motivace stavět je omezená. Zmenšují se byty a inklinace k nájemnímu bydlení začíná být ekonomickou nutností. Nicméně stále ještě nejsme na dně trhu, od kterého bychom se mohli odrazit. Takto vnímají současnou situaci speakeři, kteří vystoupili na podzimní konferenci Real Estate Market. Newstream byl mediálním partnerem akce.

Reklama

Máme za sebou dobu plnou nejistot, ve které každý hráč se svými kroky vyčkával. Rok 2023 nicméně přináší určité změny – firmy se už v nejistotách naučily chodit, a odhodlávají se k významnějším investičním krokům. Radek Procházka z Procházka & Partners zmiňuje západní trend návratu zpět do kanceláří. „Vracíme se do předcovidových statistik. Kvůli absenci nové výstavby se prostory rychle obsazují,“ říká. A proč se nestaví nové?

Držet pozemky se přestává vyplácet

Problematiku osvětlil Pavel Streblov z Penta Real Estate: „Se zdražováním financování se přestává vyplácet držet pozemky, obzvláště když se na územní plán čeká deset let. Na kancelářském trhu vidíme, že realizovat projekt mimo centrum v podstatě nemá cenu.“

Jan Sedláček z agentury Ewing doplnil, že v budoucnosti bude tlak na kancelářské budovy veliký. Požaduje se, aby byly udržitelné, a zohledňovaly faktor ESG. Lenka Kostrounová z ČSOB ze své zkušenosti dodala, že je potřeba sledovat téma udržitelnosti, jelikož se platné dokumenty stále vyvíjejí. U českých bank vzniká snaha o sjednocení dotazníků, neboť každá banka má zatím jiný ESG dotazník. „Snažíme se to zjednodušit po praktické stránce,” dodala.

Konference Real Estate Market Autumn probere investice do nemovitostí či co zlepší stavební zákon Reality V rámci 22. ročníku konference remspace Real Estate Market Autumn 8.11. ve Spojka Events v Praze budou přední čeští odborníci na real estate, development, investice a územní plánování diskutovat o aktuální situaci a vývoji na realitním trhu, strategickém rozvoji měst a o změnách, které přináší nový stavební zákon. Na konferenci vystoupí například Jan Sedláček z Ewing, Lenka Kostrounová z ČSOB, bývalá náměstkyně pro místní rozvoj Marcela Pavlová, Eduard Forejt z Passerinvest Group, Martin Kodeš z J&T Real Estate či Karel Týc z Natlandu. Newstream & Partner Přečíst článek

Speakeři se shodli na tom, že očekávají opatrný rok. Jan Jurčíček ze Savills zmínil, že ekonomika v průmyslu vykazuje i negativní čísla, ale že investičně doufají ve zlom. „Ten push přijde. Je potřeba jen nastavit strategii, připravit produkt a najít kupce.“ Lenka Kostrounová dodala: „Trh je a zůstane konzervativní. Bylo by naivní čekat zázraky. Důležité je, že banky jsou v modu poskytovat úvěry zajištěným hráčům. Je třeba být připravení.“

Druhý blok otevřela moderátorka Michala Hergetová dotazem na cíl ministerstva při nastavování podmínek stavebního rozvoje.

Chceme stavět?

Tomáš Běhounek z bnt attorneys in CEE odkazoval na nový stavební zákon. „Cílem územního plánu je vytvářet podmínky pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. Úkolem je zohlednit veřejné i soukromé zájmy. Cílem NSZ není stavět, ale vytvořit dohodu o území, která bude respektována.“

„Nechceme jít cestou povinného územního plánu,“ dodává Josef Morkus z MMR. Legislativa předchozí vlády se snažila o zjednodušení a zrychlení celého povolovacího procesu. To se podle bývalé náměstkyně MMR Marcely Pavlové nepovedlo. V novém stavebním zákoně ale vidí naději na zjednodušení dokumentace.

Dalším kamenem úrazu výstavby je motivace povolovat. Na tom se shodli všichni speakeři konference. „Musíme vytvořit nějakou motivaci u obcí, stavebníků, občanů, aby i oni viděli, že stojí za to povolovat a stavět,“ navrhnul Tomáš Běhounek.

Digitalizace českého stavebnictví se vleče. Jak by oboru prospělo vyšší zapojení AI, budou diskutovat experti Reality Co mají společného nový stavební zákon, digitalizace a umělá inteligence? Na to odpoví konference o stavebním zákoně a připravenosti České republiky a developmentu na digitální transformaci. O tématu budou diskutovat místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Klára Dostálová, Hana Landová z Hospodářské komory ČR, Tomáš Kadeřábek z Asociace developerů a Petr Klán z Ministerstva pro místní rozvoj. Konference, kterou pořádá společnost remspace, proběhne 18. října v Mramorovém sále České spořitelny. nst Přečíst článek

K tomu se připojuje Eduard Forejt z Passerinvest Group: „Kdybychom neměli motivaci, tak už se dneska nestaví. I politici narážejí na NIMBY (Not In My Back Yard, tj. česky „ne na mém dvorku“ - pozn. red.) efekt, proti kterému nemohou jít, jinak by nebyli zvoleni. Když není motivace, tak se těžko přesvědčuje – chceme rozvoj, ale udělej si to jinde.“ Jaromír Hainc z IPR dodává, že by politická reprezentace měla mít zájem a vůli své území rozvíjet. Benefity pro komunitu by mohly motivovat městské části k rychlejšímu povolování. „Já jsem byla úředníkem 30 let, musí vás to bavit,“ říká Marcela Pavlová. ,,Není to jen o úředníkovi.“

Staví se i bez motivace

Publikum mělo příležitost reagovat na diskuzi dotazy přes aplikaci Slido. Jeden z dotazů rozvinul diskuzi o NIMBY efektu. Eduard Forejt podotýká, že je to jednoduché. „Ve chvíli, kdy někdo neodborně zasahuje do odborného procesu, tak je v tom zmatek. Mají o tom rozhodovat lidi, co s tím mají zkušenosti, a upřednostňovat zájem většiny.“ Spousta developerů se snaží najít s občany a občanskými sdruženími společnou řeč. ,,Myslím, že se s tím pražský development naučil pracovat, vysvětlovat, proč jsou konkrétní změny potřeba. V principu akceptujeme všechny účastníky řízení.”

I přes to, že nám chybí motivace, tak se staví. Pomalu a draze, ale staví se. K usnadnění procesů pomůže i digitalizace, na kterou se, dle slov speakerů, musíme připravit. „Doufám, že ta změna povede k lepšímu. Inovace bude asi spočívat ve vystoupení z našich komfortních zón. V Čechách to nejde revolucí, ale evolucí,” řekl Jaromír Heinc.

Nevídaný obrat na rezidenčním trhu. V krizi ožil zájem o větší rodinné byty Reality Trh s bydlením má do celkového oživení ještě daleko, přesto v některých segmentech poptávka letos nabírá na síle. Po letech, kdy se tvořily fronty na malometrážní investiční byty, jdou nyní na odbyt hlavně větší rodinné byty, zpravidla na dobrých adresách. Mezi kupujícími totiž kvůli vysokým sazbám hypoték převažují zákazníci s vlastní hotovostí, kteří si pořizují nemovitosti pro vlastní bydlení. Denisa Holajová Přečíst článek

Každý Čech chce bydlet ve vlastním

Třetí blok uvedl Martin Kodeš z J&T Real Estate shrnutím aktuální situace trhu. ,,Rezidenční trh na tom není příliš dobře, ale statistiky rostou. Jsem přesvědčen, že odpadla velká skupina kupujících, kteří bydlet potřebují a berou hypotéky. V současnosti je naše klientela movitá a investuje.“

V přístupu k nájemnímu bydlení se s Martinem Kodešem shodl i Lukáš Maděra ze společnosti Skanska Residential. „Máme v našem portfoliu stavby, které by mohly být určeny k nájemnímu bydlení. Ale jestli je postavíme, tak výhradně s cílem je nevlastnit,“ sděluje Lukáš Maděra. Podle Martina Kodeše to pro developera nevychází finančně.

Nájemní trh je aktivní a zajímavý, nicméně v dnešní době je to znouzectnost pro nájemníka i pro developera, tvrdí Prokop Svoboda ze společnosti Svoboda & Williams, a dodává, že nájem je spíše ekonomická nutnost, než preferovaná volba či trend.

Josef Kupec z KPMG: Optimismus není na místě. Hrozí další růst cen bytů Reality Neslavme předčasně aktuální oživení výstavby a poptávky po bytech, úrovně někdejšího boomu jsou stále na hony vzdálené. A už vůbec nevyhlížejme výrazný pád cen bytů, na dveře naopak klepe jejich další růst vybičovaný ještě omezenější nabídkou. Josef Kupec Přečíst článek

„Nájemní bydlení nemůže suplovat nedostatek dostupného bydlení. U prémiových segmentů to bezpochyby bude finančně vycházet, jestliže na trhu chybí několik tisíc bytů, tak nájem určitě není cesta pro developery,” podotkl Karel Týc ze společnosti Natland.

Současné trendy řeší mimo jiné stále stoupající cenu za metr čtvereční. Byty se, podle Martina Kodeše, zmenšují. Lidé daleko více hledí na efektivitu a lokalitu. Stejný trend zmenšování bytů panuje podle Prokopa Svobody ve vyšší střední třídě. „Větší důraz je kladen na materiálovou kvalitu, efektivitu a udržitelnost.“

Kvalitní veřejný prostor

,,Spějeme k tomu, že kvůli omezenému bytovému prostoru budeme trávit více času ve veřejném prostoru,” soudí Lukáš Maděra. Další variantou je pak nemovitost za Prahou a dojíždění. To je však představitelné pouze v lokalitě s dobrým vlakovým spojením.

Jan Šebesta: Návrh stavebního zákona je krokem zpět. Výstavbě dálnic ale pomůže Reality Už víc než rok pracuje současná vláda na novele stavebního zákona. Tu původně připravila minulá vláda Andreje Babiše. Nyní ji má na starost ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením šéfa Pirátů Ivana Bartoše. Rekodifikace zatím spíš vyvolala kritiku odborné veřejnosti. „Je to trošku krok zpátky, je to pravda. Na druhou stranu přináší rekodifikace digitalizaci, speciální úřad, který bude povolovat speciální stavby,“ přibližuje Jan Šebesta, expert na stavební právo ze Svazu průmyslu a dopravy. Petra Jansová, Dalibor Martínek Přečíst článek

Finance na kvalitní veřejný prostor se ve výstavbě zkrátka najít musí. Architekt musí dbát na dobře využité partery a tvořit dobře vnímaný projekt. „V něčem je to dobře, spějeme k udržitelnosti,” podotýká Prokop Svoboda. Karel Týc navazuje: ,,Neumím si představit, že bychom v dnešní době stavěli projekt, který by neřešil hospodaření s šedou vodou, zeleň… Nedovedu si to představit, protože v nich nikdo nebude chtít žít, je to velký ekonomický tlak.“

Kvůli pomalým povolovacím procesům a stagnujícímu rozvoji trhu budou nejen kancelářské prostory, dostupné byty a veřejné prostory v budoucnu chybět. Ale podle Prokopa Svobody je tu jeden aspekt, který přehlížíme: „Klimatická změna a rychle rostoucí teploty. Ale Evropa včetně České republiky si udrží svoji atraktivitu.”

Expert: Český stavební zákon patří k nejhorším na světě. Pokud se nezmění, bude to brzdit ekonomiku Reality Pokud se v Česku nezmění přístup úřadů k developmentu a budeme mít stále jeden z nejhorších stavebních zákonů na světě, bude to brzdit ekonomiku i trh s nemovitostmi. Nepotřebujeme tedy od státu finanční pomoc, potřebujeme pomoc legislativní, říká v rozhovoru pro Newstream.cz Martin Baláž, senior viceprezident a country manager pro Česko, Slovensko a Maďarsko společnosti Prologis, největší průmyslové realitní firmy na světě. Věra Tůmová Přečíst článek