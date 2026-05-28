Řecký ostrov za cenu bytu? Makri jde do aukce za šest milionů. Má to ale obří háček

Ostrov Makri je na prodej
Island Seeker, užito se svolením
Petra Nehasilová
Řecký ostrov za cenu bytu? Makri měl být luxusním rájem pro investory, dnes míří do aukce za 247 tisíc eur. Jenže nízká cena není sleva, ale varování. Ostrov v Jónském moři brzdí ekologická ochrana, právní spory i dluhy.

Koupit si vlastní řecký ostrov za méně než stojí větší byt v Praze? Na první pohled to zní jako realitní anomálie. Právě takový příběh ale teď nabízí ostrůvek Makri v souostroví Echinades v Jónském moři. Podle řeckého serveru Protothema má jít Makri 13. listopadu 2026 znovu do aukce s vyvolávací cenou 247 tisíc eur , tedy zhruba šest milionů korun. Ještě v roce 2023 se přitom ostrov objevoval v nabídce realitních platforem za osm milionů eur a dřívější aukční ocenění pracovala i s částkou 3,8 milionu eur, v přepočtu asi 92, 3 milionu korun.

Dovolená v Chorvatsku už bolí peněženku. Tamní vláda vyzývá k masivním slevám

Chorvatsko se před hlavní letní sezonou potýká s nepříjemnou otázkou: nezačíná být pro turisty příliš drahé? Tamní ministr cestovního ruchu vyzval hotely, restaurace i další podnikatele, aby nabídli slevy ve výši 10 až 20 procent.

Makri byl v minulosti prezentován jako výjimečné aktivum pro turistický development. Mezinárodní nabídky ho popisovaly jako soukromý ostrov s potenciálem pro pětihvězdičkový hotel, apartmány a luxusní vily. Dnes je všechno jinak. Druhé ocenění totiž upozornilo na zásadní omezení. Ostrov je podle dražebních dokumentů klasifikován jako lesní půda a zároveň spadá do chráněné ekologické zóny Natura 2000. To výrazně omezuje možnosti jakékoli výstavby. Prakticky tak nejde o stravební pozemek, ale o chráněný kus přírody, kde je rozvoj velmi složitý a podmíněný přísnými povoleními.

Levná cena, drahé problémy

Nízká vyvolávací cena je jen začátek příběhu. Podle serveru Protothema je navíc ostrov zatížen hypotékami, daňovými pohledávkami a dlouhodobými právními spory. V dokumentaci se zmiňují také nároky řeckého státu přesahující 20 milionů eur.

Dalším problémem je právní historie ostrova. Makri byl podle řeckého serveru získán současným vlastníkem v roce 1991 a později pronajat třetí straně. Zmiňují se dlouhodobé nájemní vztahy sahající až do roku 2104, jejichž detaily jsou sporné. 

Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik

Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.

Makri ukazuje širší problém řeckých soukromých ostrovů. Na realitních portálech vypadají jako skvělá investiční nabídka. V praxi pak ale majitelé často narážejí na ochranu přírody, chybějící infrastrukturu, složité vlastnické vztahy a státní regulaci.

Makri přitom není jediný řecký ostrov, který se objevuje v nabídce. Specializované portály aktuálně evidují například St. Athanasios v Korintském zálivu za 2,2 milionu eur, pobřežní parcelu na Kythnosu za zhruba 3,24 milionu dolarů, nebo větší ostrovy jako St. John’s Island, Vouvalos či Santorini Island parcel, kde je cena dostupná pouze na vyžádání. Právě srovnání ukazuje, proč je Makri tak výjimečný: jeho vyvolávací cena je na papíře nízká, ale u řeckých ostrovů bývá skutečná hodnota ukrytá v detailech.

Vlastní ostrov není jen pro miliardáře. Stát může i tolik co garsonka na Proseku

Ostrovů je na celém světě několik stovek tisíc. Někde jde jen o výběžky, jinde o desítky tisíc metrů čtverečních. Stát mohou od 500 tisíc až po několik milionů. Závisí to na rozloze, poloze i vybavenosti. Vliv hrají i trendy.

Dům u moře nemusí stát miliony. V těchto pěti lokalitách ceny začínají výrazně níž

Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik

Zimní resorty se mění v nejžádanější adresy Evropy. Alpské nemovitosti se prodávají za rekordní částky

Levnější než Praha, levné už ne. Pozemky u Poděbrad ukazují nový realitní normál

Sen o rodinném domě za Prahou se prodražuje. Zasíťované parcely v dobrém dojezdu od metropole už běžně stojí miliony korun a samotný pozemek je jen začátek celkového rozpočtu. V Choťánkách u Poděbrad teď míří do prodeje poslední etapa parcel, které ukazují, kam se posunuly ceny bydlení ve středních Čechách.

Stavební pozemek v dojezdu od Prahy už dávno není levnou vstupenkou k rodinnému domu. V atraktivnějších lokalitách Středočeského kraje se ceny zasíťovaných parcel běžně dostávají na několik milionů korun, a pokud mají dobrou dopravní dostupnost, občanskou vybavenost v okolí a hotovou infrastrukturu, drží si silnou poptávku.

Ukazuje to i trh v okolí Poděbrad. V Choťánkách se aktuálně objevují stavební pozemky zhruba v pásmu 5,5 až 7,6 tisíce korun za metr čtvereční. Například nabídka na Sreality ukazuje parcelu o velikosti 739 metrů čtverečních za 4,11 milionu korun, tedy 5566 korun za metr, zatímco ve Velkém Zboží u Poděbrad je pozemek o výměře 1034 metrů čtverečních nabízen za 7,86 milionu korun, tedy 7602 korun za metr.

Praha dá Crestylu pozemky na Libeňském ostrově. Výměnou chce dům s dostupnými byty

Praha chystá spolupráci s developerskou skupinou Crestyl na Libeňském ostrově. Magistrát jí chce poskytnout pozemky pro výstavbu bytů, výměnou za to má město získat jeden z postavených domů určený pro dostupné nájemní bydlení.

Pozemek za miliony je teprve začátek

Do tohoto trhu teď vstupuje poslední etapa projektu Pozemky u Poděbrad od Geosan Development. Developer uvádí do prodeje 30 parcel v Choťánkách o výměře 640 až 982 metrů čtverečních. Zasíťování má být dokončeno v závěru letošního roku a pozemky mají být napojené na vodovod, kanalizaci, elektřinu a veřejné osvětlení. Přístup zajistí nové komunikace s chodníky.

Cenově se nová etapa pohybuje v řádu vyšších jednotek milionů. Aktuální ceník Geosanu ukazuje například pozemek o velikosti 652 metrů čtverečních za 4,39 milionu korun, parcelu o výměře 795 metrů čtverečních za 5,24 milionu korun nebo pozemek o výměře 826 metrů čtverečních za 5,44 milionu korun. Největší parcela o velikosti 982 metrů čtverečních je v inzerci nabízena za 6,18 milionu korun.

Druhá vlna za Prahou dál láká rodiny

Atraktivita Choťánek stojí hlavně na poloze. Obec leží zhruba tři kilometry od Poděbrad, kam se dá autem dojet přibližně za pět minut. Na pražský Černý Most má cesta autem trvat kolem půl hodiny, přímé vlakové nebo autobusové spojení do Prahy zhruba hodinu.

Podle Geosanu byl o předchozí etapu zájem: z původních třiceti parcel zůstávaly volné už jen dva pozemky. Nově nabízené parcely jsou podle firmy o něco větší než v předchozí etapě.

Byty máme povolené, ale nestavíme. Ceny stavebních firem jsou přepálené, říká Kunovský

Central Group má kolem dvou tisíc povolených bytů, spuštění jejich výstavby ale odložil. Podle šéfa firmy Dušana Kunovského jsou ceny výstavby přepálené a developer nechce vyšší náklady jednoduše přenést na kupující. „Růst za každou cenu pro nás není strategie,“ říká v rozhovoru jeden z největších tuzemských developerů.

Horský byznys bohatne a kuchaři s ním. Nové resorty tlačí mzdy až k 75 tisícům

Do českých hor míří bohatší klientela i developerské miliardy. S tím roste tlak na lepší služby, hlavně gastronomii. Kuchaři a šéfkuchaři proto v horských resortech získávají podmínky, které ještě nedávno patřily hlavně Praze nebo Brnu.

Dalibor Martínek: Nastává den D. Metropolitní plán bude schválen. Ale ANO ho hned začne předělávat

Byty dál zdražují. Za pět let jejich hodnota vyskočila téměř o polovinu

Ceny nemovitostí v Česku dál rostou, i když u bytů a rodinných domů už pomaleji než v roce 2025. Podle ČSOB Indexu bydlení zdražily byty v prvním čtvrtletí meziročně o 12,5 procenta, rodinné domy o 9,1 procenta a pozemky o osm procent.

Za růstem cen stojí hlavně nedostatek nemovitostí na trhu a stále silná poptávka. Pokud se výrazně nezvýší inflace a nezmění se některé ekonomické faktory, měly by ceny bytů, domů i pozemků v dalších měsících růst už jen v jednotkách procent.

Byty v prvním čtvrtletí zdražily proti konci loňského roku o 2,6 procenta. Jejich ceny tak rostou rychleji než inflace. Za posledních pět let se hodnota bytů zvýšila téměř o polovinu, zatímco inflace dosáhla přibližně 38 procent. Mezičtvrtletní růst cen bytů ale zároveň už více než rok postupně zpomaluje.

Nejvíce za čtvrtletí zdražily byty ve Zlínském kraji, a to o čtyři procenta. Následovaly Liberecký kraj, Vysočina a střední Čechy.

Ceny bytů v panelácích vystřelily

Nejrychleji rostly ceny bytů v panelových domech, mezičtvrtletně o 3,2 procenta. V cihlových domech se zvýšily o 2,3 procenta. Největší zájem byl dál o menší byty. Nejméně ale v prvním čtvrtletí zdražovaly takzvané mikrobyty, tedy ateliéry, studia a nejmenší ubytovací jednotky. Investoři u nich zejména v regionech naráželi na výnosnost.

Průměrná doba prodeje bytů zůstala přibližně na 4,5 měsíce. Silná poptávka pokračovala hlavně v Praze. „Průměrná cena dosahuje v Praze 182 tisíc korun za metr čtvereční. V prvním čtvrtletí letošního roku se v Praze prodalo celkem 1800 bytů, což bylo meziročně o osm procent více,“ uvedl Martin Vašek, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Rodinné domy zdražily proti konci loňského roku o 2,1 procenta. Nejvíce se stavěly ve Středočeském kraji a v okolí Brna. Poptávka po domech dál mírně rostla, menší zájem ale byl o starší nemovitosti v horším technickém stavu.

Ceny bydlení v Česku rostly v posledních 15 letech rychleji než mzdy. Vlastní bydlení mezi lety 2010 a 2025 zdražilo o 158 procent, zatímco průměrné mzdy se za stejné období zvýšily o 106 procent. Dostupnost vlastního bydlení se tak zhoršila.

Důvodem bylo podle indexu pozastavení dotačních programů a růst stavebních nákladů, který souvisel mimo jiné s nejistotou na energetických trzích po útocích v Íránu. Vyšší ceny stavebních materiálů se mají následně promítnout také do cen novostaveb.

Pozemky za první tři měsíce roku zdražily o 2,8 procenta. V meziročním srovnání ale jejich ceny rostly pomaleji než u bytů a rodinných domů. Nabídku pozemků podle indexu omezují mimo jiné zastaralé územní plány.

Zájem kupců o pozemky podpořily také rostoucí ceny stavebních materiálů v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Poptávka se zároveň dál posouvala od větších sídel i do míst bez veřejné infrastruktury. Tu lze dnes částečně nahrazovat novými technologiemi, například fotovoltaikou, domácími čističkami nebo ostrovními domy.

Další kus Smíchova zmizí pod jeřáby. U řeky vznikne čtvrť za šest miliard

