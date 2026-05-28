Řecký ostrov za cenu bytu? Makri jde do aukce za šest milionů. Má to ale obří háček
Řecký ostrov za cenu bytu? Makri měl být luxusním rájem pro investory, dnes míří do aukce za 247 tisíc eur. Jenže nízká cena není sleva, ale varování. Ostrov v Jónském moři brzdí ekologická ochrana, právní spory i dluhy.
Koupit si vlastní řecký ostrov za méně než stojí větší byt v Praze? Na první pohled to zní jako realitní anomálie. Právě takový příběh ale teď nabízí ostrůvek Makri v souostroví Echinades v Jónském moři. Podle řeckého serveru Protothema má jít Makri 13. listopadu 2026 znovu do aukce s vyvolávací cenou 247 tisíc eur , tedy zhruba šest milionů korun. Ještě v roce 2023 se přitom ostrov objevoval v nabídce realitních platforem za osm milionů eur a dřívější aukční ocenění pracovala i s částkou 3,8 milionu eur, v přepočtu asi 92, 3 milionu korun.
Makri byl v minulosti prezentován jako výjimečné aktivum pro turistický development. Mezinárodní nabídky ho popisovaly jako soukromý ostrov s potenciálem pro pětihvězdičkový hotel, apartmány a luxusní vily. Dnes je všechno jinak. Druhé ocenění totiž upozornilo na zásadní omezení. Ostrov je podle dražebních dokumentů klasifikován jako lesní půda a zároveň spadá do chráněné ekologické zóny Natura 2000. To výrazně omezuje možnosti jakékoli výstavby. Prakticky tak nejde o stravební pozemek, ale o chráněný kus přírody, kde je rozvoj velmi složitý a podmíněný přísnými povoleními.
Levná cena, drahé problémy
Nízká vyvolávací cena je jen začátek příběhu. Podle serveru Protothema je navíc ostrov zatížen hypotékami, daňovými pohledávkami a dlouhodobými právními spory. V dokumentaci se zmiňují také nároky řeckého státu přesahující 20 milionů eur.
Dalším problémem je právní historie ostrova. Makri byl podle řeckého serveru získán současným vlastníkem v roce 1991 a později pronajat třetí straně. Zmiňují se dlouhodobé nájemní vztahy sahající až do roku 2104, jejichž detaily jsou sporné.
Makri ukazuje širší problém řeckých soukromých ostrovů. Na realitních portálech vypadají jako skvělá investiční nabídka. V praxi pak ale majitelé často narážejí na ochranu přírody, chybějící infrastrukturu, složité vlastnické vztahy a státní regulaci.
Makri přitom není jediný řecký ostrov, který se objevuje v nabídce. Specializované portály aktuálně evidují například St. Athanasios v Korintském zálivu za 2,2 milionu eur, pobřežní parcelu na Kythnosu za zhruba 3,24 milionu dolarů, nebo větší ostrovy jako St. John’s Island, Vouvalos či Santorini Island parcel, kde je cena dostupná pouze na vyžádání. Právě srovnání ukazuje, proč je Makri tak výjimečný: jeho vyvolávací cena je na papíře nízká, ale u řeckých ostrovů bývá skutečná hodnota ukrytá v detailech.
