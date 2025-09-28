Studenti jsou zlatý důl, říká Tomáš Jelínek, šéf realitní společnosti Century 21
Cítíme velký apetit trhu nakupovat, říká Tomáš Jelínek, generální ředitel realitní společnosti Century 21, jedné z největších realitních společností v Česku. Velkou část investorů podle něj nyní tvoří lidé, kteří nakupují malé byty, aby je následně pronajímali. Zájem je o dispozice 1+kk o dispozici do 25 metrů čtverečních nebo o byty 2+kk, jejichž velikost se pohybuje kolem třiceti metrů.
Cena bytů se vyšplhala až ke 200 tisíc korun za metr čtvereční - tyto malé byty jsou investiční, a v nájmu je obývají často mladí lidé na počátku kariéry, nebo studenti. Byt 1+kk stojí v Praze kolem šesti milionů korun. „Na to už musíte mít hypotéku,“ říká Jelínek. A to je podle něj jasným limitem pro mladé rodiny.
Přes rostoucí ceny bydlení se zdá, že letošní rok je pro obchodníky s nemovitostmi požehnaný. „Měli jsme nejúspěšnější léto za existenci Century 21,“ říká Jelínek. „Červenec byl výsledkově nejlepší měsíc, jaký jsme kdy zažili.“
Velmi dobrým segmentem klientů jsou studenti. „Studenti jsou zlatý důl.“ Hodně investičních společností, které se rozhodly do studentského bydlení investovat, ať už v Praze, v Brně nebo v Olomouci, nyní těží z převisu poptávky. „V Brně je šedesát tisíc studentů, ale jen dvacet tisíc z nich má zajištěné bydlení,“ říká Jelínek. Studenti si proto více pronajímají větší byty, klidně i vily. Deset studentů do jednoho objektu, do vily v Praze. A ekonomicky je to prý výhodné.
