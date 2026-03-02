Stavebnictví nemůže za drahé bydlení. Stavíme za třetinu prodejní ceny, říká šéf Hochtiefu
Stavební práce, energie nebo cena stavebních prací rostou kontinuálně, ne nijak skokově, tvrdí Tomáš Koranda, předseda představenstva stavební společnosti Hochtief CZ. Cena bydlení podle něj však roste z jiných důvodů. Především kvůli dlouhé době přípravných procesů či ceně pozemků. A samozřejmě také převisu poptávky, který ovlivňuje marži developerů.
Stavební firmy podle Korandy nabízejí stavební práce na bytových projektech za standardních podmínek a cen. Projekty prodražují i dodatečné podmínky, ať už institucí, které se k projektům vyjadřují, nebo dotčených třetích osob. A také cena peněz v čase, kterou developer musí vynaložit.
Stavíme za třetinu prodejní ceny
Koranda uvádí jako příklad aktuální bytový projekt pro významného developera. „Když se dívám na naše ceny, za které tento projekt stavíme, tak naše ceny jsou na hranici 65 nebo 70 tisíc korun za metr čtvereční.“ Prodejní cena se však pohybuje přes 200 tisíc korun za metr. „To je pro mě dramatický rozdíl, je to současný obrázek trhu s byty,“ říká. Rychlost růstu cen bytů je mnohem rychlejší než růst cen stavebních materiálů a prací.
Rozhodně by bylo potřeba otevřít nové lomy na stavební suroviny, domnívá se Jaroslav Koutňák, generální ředitel strojírenské společnosti PSP Engineering. Ta dodává stroje, zařízení, technologické linky a investiční celky pro výrobu cementu a vápna, zpracování rud, lomového kamene, písku, štěrkopísku, uhlí a ostatních materiálů. Za posledních čtyřicet let nebyl v Česku otevřen žádný nový lom.
Společnost Hochtief CZ se věnuje téměř všem stavebním segmentům – od bytové výstavby přes občansko-administrativní, energetickou, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu až po projekty dopravní a liniové infrastruktury. Podle Korandy může být do budoucna výstavba limitována nedostatkem některých materiálových zdrojů.
Hrozí nedostatek písku a kameniva
„Jednoznačně vnímám jako riziko možný nedostatek kameniva, písků či štěrkopísků,“ uvádí Koranda. Ceny těchto materiálů rostou meziročně o desítky procent. „Rozhodně tak rychle nerostou ceny stavebních prací.“ Dodavatelé materiálů hlásí riziko z pohledu vytěžitelnosti jednotlivých zdrojů. Zájem o nové lomy je ve stavební branži enormní, naráží ale na obrovský společenský i byrokratický odpor.
Rizikem jsou také ceny energií, kdy se ceny emisních povolenek výrazně dotýkají efektivity těžby a konečných cen materiálů.
„Budou tím ovlivněny zejména velké liniové stavby, kde materiál hraje klíčovou roli,“ tvrdí Koranda.
Ředitel Skanska Reality: Dřevo a „recyklovaný“ jsou materiály budoucnosti, stejně jako udržitelná výstavba
Stavebnictví trápí i nedostatek lidí
Dalším velkým problémem ve stavebnictví je dlouhodobý nedostatek vzdělaných zaměstnanců. Velká část těchto lidí míří do automobilového průmyslu, který nabízí obdobné platové podmínky, ale komfortnější pracovní prostředí, „bez deště a bez bláta“. „Vnímáme obecně klesající zájem mladých lidí o technické obory.“ Chybí jak vysokoškolsky vzdělaní lidé, tak absolventi stavebních učňovských oborů.
„Bude muset dojít k nějaké transformaci školského systému. Je třeba najít cesty, jak mladé lidi motivovat ke studiu těchto oborů,“ říká šéf Hochtief CZ. Dovoz zahraničních pracovníků to podle něj není schopen nahradit, i když je podporován státem.
„Mohou se otevřít nové lomy a zajistit suroviny. Nové technologie zefektivní výstavbu. Klíčem vždy budou vzdělaní lidé, ať už k udržitelnému rozvoji, nebo k zajištění kontinuity stavebnictví,“ uvádí Koranda.
Tomáš Koranda byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.