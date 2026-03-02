Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Reality Stavebnictví nemůže za drahé bydlení. Stavíme za třetinu prodejní ceny, říká šéf Hochtiefu

Stavebnictví nemůže za drahé bydlení. Stavíme za třetinu prodejní ceny, říká šéf Hochtiefu

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Stavební práce, energie nebo cena stavebních prací rostou kontinuálně, ne nijak skokově, tvrdí Tomáš Koranda, předseda představenstva stavební společnosti Hochtief CZ. Cena bydlení podle něj však roste z jiných důvodů. Především kvůli dlouhé době přípravných procesů či ceně pozemků. A samozřejmě také převisu poptávky, který ovlivňuje marži developerů.

Stavební firmy podle Korandy nabízejí stavební práce na bytových projektech za standardních podmínek a cen. Projekty prodražují i dodatečné podmínky, ať už institucí, které se k projektům vyjadřují, nebo dotčených třetích osob. A také cena peněz v čase, kterou developer musí vynaložit.

Stavíme za třetinu prodejní ceny

Koranda uvádí jako příklad aktuální bytový projekt pro významného developera. „Když se dívám na naše ceny, za které tento projekt stavíme, tak naše ceny jsou na hranici 65 nebo 70 tisíc korun za metr čtvereční.“ Prodejní cena se však pohybuje přes 200 tisíc korun za metr. „To je pro mě dramatický rozdíl, je to současný obrázek trhu s byty,“ říká. Rychlost růstu cen bytů je mnohem rychlejší než růst cen stavebních materiálů a prací.

video

Za zdražování výstavby nemůže cena stavebních materiálů, říká Jaroslav Koutňák z PSP Engineering

Reality

Rozhodně by bylo potřeba otevřít nové lomy na stavební suroviny, domnívá se Jaroslav Koutňák, generální ředitel strojírenské společnosti PSP Engineering. Ta dodává stroje, zařízení, technologické linky a investiční celky pro výrobu cementu a vápna, zpracování rud, lomového kamene, písku, štěrkopísku, uhlí a ostatních materiálů. Za posledních čtyřicet let nebyl v Česku otevřen žádný nový lom.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Společnost Hochtief CZ se věnuje téměř všem stavebním segmentům – od bytové výstavby přes občansko-administrativní, energetickou, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu až po projekty dopravní a liniové infrastruktury. Podle Korandy může být do budoucna výstavba limitována nedostatkem některých materiálových zdrojů.

Hrozí nedostatek písku a kameniva

„Jednoznačně vnímám jako riziko možný nedostatek kameniva, písků či štěrkopísků,“ uvádí Koranda. Ceny těchto materiálů rostou meziročně o desítky procent. „Rozhodně tak rychle nerostou ceny stavebních prací.“ Dodavatelé materiálů hlásí riziko z pohledu vytěžitelnosti jednotlivých zdrojů. Zájem o nové lomy je ve stavební branži enormní, naráží ale na obrovský společenský i byrokratický odpor.

Rizikem jsou také ceny energií, kdy se ceny emisních povolenek výrazně dotýkají efektivity těžby a konečných cen materiálů.

„Budou tím ovlivněny zejména velké liniové stavby, kde materiál hraje klíčovou roli,“ tvrdí Koranda.

Natáčení podcastu Realitního Clubu s generálním ředitelem Skanska Reality Petrem Michálkem.

Ředitel Skanska Reality: Dřevo a „recyklovaný“ jsou materiály budoucnosti, stejně jako udržitelná výstavba

Reality

Proč se mezinárodní developerská společnost Skanska přihlásila k udržitelnosti? Jaké materiály pro výstavbu svých projektů nejenom v Česku využívá? A je téma zeleného stavění důležité i pro tuzemské zákazníky? Nejenom o tom hovořil generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek v dalším díle podcastu Realitního Clubu.

nst

Přečíst článek

Stavebnictví trápí i nedostatek lidí

Dalším velkým problémem ve stavebnictví je dlouhodobý nedostatek vzdělaných zaměstnanců. Velká část těchto lidí míří do automobilového průmyslu, který nabízí obdobné platové podmínky, ale komfortnější pracovní prostředí, „bez deště a bez bláta“. „Vnímáme obecně klesající zájem mladých lidí o technické obory.“ Chybí jak vysokoškolsky vzdělaní lidé, tak absolventi stavebních učňovských oborů.

„Bude muset dojít k nějaké transformaci školského systému. Je třeba najít cesty, jak mladé lidi motivovat ke studiu těchto oborů,“ říká šéf Hochtief CZ. Dovoz zahraničních pracovníků to podle něj není schopen nahradit, i když je podporován státem.

„Mohou se otevřít nové lomy a zajistit suroviny. Nové technologie zefektivní výstavbu. Klíčem vždy budou vzdělaní lidé, ať už k udržitelnému rozvoji, nebo k zajištění kontinuity stavebnictví,“ uvádí Koranda.

Tomáš Koranda byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

video

Za zdražování výstavby nemůže cena stavebních materiálů, říká Jaroslav Koutňák z PSP Engineering

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Evžen Korec, majitel Ekospolu

PODCAST: Oživení na realitním trhu bude trvat rok, říká Evžen Korec. Za poslední čtvrtletí se prodalo jenom čtyři sta bytů

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
video

Úspěch vyžaduje odvahu, houževnatost a otevřenost, říkají Lucie Simpartlová, Lada Kičmerová a Jitka Lucbauerová z Partners

Money

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Bitcoin po Chámeneího smrti roste. Investoři věří, že konec duchovního vůdce situaci v Íránu spíše zklidní

Bitcoin po Chámeneího smrti roste. Investoři věří, že konec duchovního vůdce situaci v Íránu spíše zklidní
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin, dnes večer reaguje překonáním denního maxima na smrt nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chámeneího. Dosáhla ceny přes 67 100 dolarů. To lze interpretovat tak, že investoři míní, že Chámeneího smrt situaci v Íránu bezprostředně spíše zklidní, než dále zjitří. Investoři se zjevně většinově nedomnívají, že by měla – a mohla – íránský režim vyprovokovat k drtivé odvetě, která by potenciálně celý Blízký východ uvrhla do fatální nejistoty. V takovém případě by bitcoin – rizikové aktivum – dále klesal, ještě hlouběji.

Chámeneí, který přišel o život během sobotního úderu USA a Izraele, stál v čele Íránu od 9. října 1981, nejprve jako prezident, poté jako nejvyšší duchovní vůdce. Jeho smrt je tedy zásadním, potenciálně dějinným zlomem. Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu si připisují politické body. Klíčový cíl jejich mise je za necelý den splněn. Změna režimu v Íránu, hlavní cíl mise, je nyní o dost pravděpodobnější, i když rozhodně ještě nejde o hotovou věc.

Bitcoin včera postupně plně umazal svoji ranní ztrátu, kterou vyvolal úprk části investorů do bezpečí poté, co USA a Izrael zahájily úder na Írán. V neděli ráno SEČ už stál přes 67 tisíc dolarů. Toto posílení lze interpretovat jako příznak, že investoři míní, že z hlediska USA a Izraele „běží vše dle plánu“, takže by úder nemusel přerůst ve vleklejší konflikt, plný rizik a nejistot. Přitom hned po potvrzení Chámeneího smrti bitcoin přidával až více než dvě procenta v porovnání se včerejší uzavírací cenou, plyne z dat agentury Bloomberg.

S bitcoinem se jako s dalšími kryptoměnami obchoduje i o víkendu, na rozdíl od jiných aktiv typu akcií, měn, zlata či ropy a dalších. Takže cenový vývoj bitcoinu do určité míry signalizuje momentální náladu trhů – a zejména jejich postoj k rizikovějšímu investování, tedy ochotu opouštět bezpečné investice typu těch do amerických dluhopisů nebo třeba švýcarského franku, typických bezpečných útočišť. Cenový vývoj bitcoinu do určité míry též může předznamenat vývoj cen ostatních, tradičnějších aktiv, až se burzy v pondělí otevřou. Tržní kapitalizace bitcoinu je však zlomkem v porovnání se souhrnnou tržní kapitalizací ostatních aktiv typu akcií, měn, drahých kovů či komodit, takže cenové pohyby bitcoinu nelze přeceňovat. 

Související

Elvis Presley žije. A bude žít navždy díky Las Vegas

Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Největší ikona popmusic minulého století se představuje novým generacím. Koncertní snímek EPiC Elvise Presleyho polidšťuje, ale zároveň zachycuje zrod nesmrtelného mýtu. Čím Presley dodnes oslovuje stále nová publika a bude tak činit i za sto let?

Do českých kin vstoupil snímek EPiC: Elvis Presley in Concert. Ožívá v něm jedna z největších legend populární hudby a 20. století obecně Elvis Presley. Autor čtyři roky starého životopisného hraného filmu Baz Luhrmann se v aktuálním dokumentu vrací k momentu, kdy se zastavily dějiny a vydaly se novým směrem.

Lasvegaská rezidence, kterou dokument zachycuje v dobových záběrech, se totiž nebyla jen sérií koncertů tehdy největší hvězdy popmusic, ale byl to moment, kdy se z rock’n’rollové hvězdy stal mýtus fungující dodnes a kdy se v podstatě zrodil také moderní showbyznys, jak jej dnes známe.

Comeback po letech útlumu

Zlom přišel roku 1968 televizním „Comeback Special“. Program sledovaly desítky milionů diváků a ukázal, že Presley má stále výjimečný hlas i charisma. Nabídka z Las Vegas proto přišla v ideální chvíli: nový začátek, ale mimo konkurenci rockových kapel.

V srpnu 1969 zahájil sérii koncertů v hotelu International (dnes Westgate). Pro město to byla sázka — pro Elvise ještě větší. Vegas bylo tehdy doménou starších zpěváků a swingových orchestrů, nikoli rockové hvězdy.

Právě zde vznikl model moderní popové rezidence. Elvis nejezdil na turné, publikum přijíždělo za ním. Během prvního angažmá odehrál 57 koncertů během čtyř týdnů a všechny byly vyprodané. Do hlediště chodily celebrity, podnikatelé i turisté — Vegas se proměnilo v poutní místo popkultury.

Odcházející prezidentka Lucasfilmu Kathleen Kennedyová

Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars

Leaders

Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Nový koncept zážitku

Presleyho vystoupení se zásadně lišilo od rockových koncertů své doby. Měl velký orchestr, gospelové sbory a doprovodnou kapelu TCB Band, ve své tvorbě spojoval rock’n’roll, soul, gospel i country, vytvořil typickou koncertní estetiku — bílé kamínkové jumpsuity, dramatické osvětlení a teatrální gesta. Vystoupení bylo spíš revue než koncertem.

Důležitá byla i dramaturgie. Elvis už nebyl rebel z roku 1956, stal se bavičem v klasickém americkém smyslu. Zpíval „Suspicious Minds“, „In the Ghetto“ i staré hity, ale mezi nimi vedl dlouhé improvizované monology a komediální vstupy. Publikum nešlo jen na hudbu — šlo „na Elvise“. A už jeho nástup na scénu za zvuků Tak pravil Zarathustra se stal ikonickým.

Stovky koncertů a začátek konce

Vegas ho znovu katapultovalo na vrchol. Nahrávky z koncertů se dobře prodávaly a Elvis se stal nejlépe placeným interpretem světa. Rezidence trvala s přestávkami do roku 1976 a celkem odehrál přes 600 vystoupení, konkrétně 636. A všechna byla vyprodaná.

Zároveň ale vznikl paradox: úspěch ho uvěznil. Ekonomicky byl na Vegas závislý — honoráře pokrývaly nákladný životní styl, velký doprovod a náročné okolí plné nejrůznějších lidí.

A náročný byl i režim: Elvis míval dvě show denně několik týdnů v kuse, což jej vedlo k vyčerpání a postupně i zdravotním problémům. Na začátku sedmdesátých let byl na pódiu atletický performer, na konci dekády už spíš tragická figura amerického snu.

Zemřel Valentino Garavani

Valentino Garavani oblékal šlechtu i filmové hvězdy. Končí éra velkých návrhářů

Leaders

Ve věku 93 let zemřel Valentino Garavani, tvůrce ikonických rób pro slavné tváře Hollywoodu i globální smetánky. S mužem, který dal vzniknout globální značce s vlastním jménem, končí éra světové módy, která byla pro mnohé zlatým věkem.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Revoluce showbyznysu

Vegas vytvořilo nový model kariéry: rezidenční koncertní série. Od té doby jej vyzkoušely největší hvězdy své doby včetně Céline Dion, Eltona Johna či Adele. Základní princip vznikl právě s Presleym. Ukázal, že popová hvězda nemusí jen vydávat desky a jezdit turné, může vybudovat něco jako hit na Broadwayi, na který přijedou lidé z celých států i ze světa.

Současně definoval moderní stadionový pop. Jeho práce s orchestrem, vizuální styl i dramaturgie jsou přímým předobrazem dnešních velkých popových produkcí.

Aktuální snímek zachycuje tuto revoluci unikátním způsobem, který může Presleyho představit novým generacím fanoušků. Nejde o klasický dokument, ale spíše „koncertní esej“. Režisér Baz Luhrmann využil přes 50 hodin dříve nezveřejněných a digitálně restaurovaných záběrů, které jeho tým objevil v archivech Warner Bros. během příprav na natáčení hraného filmu z roku 2022. Výsledek je nyní v kinech a recenze z celého světa jsou více než nadšené.

Cena Toma Stopparda

Knihovna Václava Havla pokračuje v udílení Ceny Toma Stopparda

Filantropie

Literární ocenění pro české autory založil v roce 1983 dramatik s českými kořeny Tom Stoppard. Ten vloni na podzim zemřel. Knihovna Václava Havla, která cenu pořádá od roku 2021, však v udílení pokračuje.

nst

Přečíst článek

Elvis pro příští generace

Zájem o tvorbu Elvise Presleyho se podobně jako v případě The Beatles vrací jednou přinejmenším jednou za dekádu až dvě. Snímek EPiC tak navazuje na hraný film z roku 2022 a také na loňské 90. výročí Presleyho narození. Ukazuje Elvisův skutečný vizuální styl (jumpsuity, práce s osvětlením), který je dnes inspirací pro hvězdy jako jsou například Harry Styles nebo Miley Cyrus.

Zrestaurované klipy (např. skladby „Suspicious Minds“ nebo „Bridge Over Troubled Water“) se masivně šíří na platformách jako TikTok a YouTube. Krátké úryvky, kde Elvis vtipkuje v zákulisí nebo předvádí svou typickou energii, dělají z historického materiálu „živý“ obsah, který generuje miliony zhlédnutí a zvyšuje počty přehrání jeho hudby na streamovacích službách (Spotify, Apple Music).

Zároveň úspěšně bojuje proti obrazu Elvise jako „kýčovité postavičky z Las Vegas“ a znovu ho etabloval jako geniálního hudebníka a showmana, čímž zajišťuje, že jeho odkaz zůstane relevantní i pro generace, které jeho éru nezažily.

SpaceX

Musk urychluje IPO: SpaceX podá žádost už v březnu

Money

Společnost SpaceX podnikatele Elona Muska plánuje podat v březnu důvěrnou žádost o vstup na burzu ke Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Takzvaná primární veřejná nabídka akcií by společnost mohla ocenit na více než 1,75 bilionu dolarů (zhruba 36 bilionů korun), uvádějí zdroje agentury Bloomberg. Byla by to tak jedna z největších IPO v historii.

ČTK

Přečíst článek

Alarmující predikce: Do roku 2035 může být 100 tisíc lidí plně odkázaných na péči

Money

V Česku bude v příštích letech výrazně přibývat lidí, kteří jsou plně odkázáni na pomoc druhých a pobírají nejvyšší příspěvek na péči. Podle predikce sociálních služeb zveřejněné Národním zdravotnickým informačním portálem by se jejich počet mohl do deseti let zvýšit o více než třetinu.

nst

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Taylor Swift na koncertě své Eras Tour 2. června v Chicagu.

USA jsou venku z covidové krize. Ne díky vládě, ale miliardovému turné Taylor Swift

Money

Dušan Kütner

Přečíst článek
Bruce Springsteen

REPORTÁŽ: Springsteen do Vídně přivezl skvělou hudbu, radost i dojetí. A možná i inflaci

Enjoy

Karel Pučelík

Přečíst článek
Na trhu s hudebními právy se chystá rekordní transakce. Na prodej je katalog kultovních Queen. Na snímku zpěvák Freddie Mercury a kytarista Brian May

Na trhu s hudebními právy se chystá rekordní transakce. Na prodej je katalog kultovních Queen

Trhy

duk

Přečíst článek
Doporučujeme