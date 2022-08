Janet Jackson prodala za miliony svůj byt s výhledem na Central Park

Popová hvězda Janet Jackson, sestra zesnulého „krále popu” Michaela Jacksona, se po dlouhých 25 letech rozloučila se svým dvousetmetrovým newyorským bytem s nádherným výhledem na Central Park. Cena. Téměř devět milionů dolarů, napsal deník The Wall Street Journal.

Držitelka prestižní Grammy a dalších cen známá díky hitům ​​jako Miss You Much a Together Again prodala svůj byt na Manhattanu za 8,8 milionu dolarů (asi 217 milionů korun), což je jen málo pod požadovanou cenou 8,995 milionu dolarů, uvedl WSJ.

Zpěvačka a herečka nabídla nemovitost v Central Park West, kterou vlastnila zhruba 25 let, v dubnu. V roce 1998 koupila byt za 2,8 milionu dolarů prostřednictvím právnické osoby, společnosti Puffy Trust. Kupujícím je podle evidence nemovitostí spolecnost Nanyang Real Estate Holding.

Byt má zhruba 2100 čtverečních stop (asi 200 metrů čtverečních) a tři ložnice. Obývací pokoj a jídelna mají výhled na Central Park a jeho jižní luxusní část zvanou Billionaires' Row, nechybí ani dřevem obložená knihovna.

Janet Jackson se k prodeji nevyjádřila. V dubnu v jednom z rozhovorů ale uvedla, že si tohoto domova vždy vážila. „Když jsem překročila jeho práh, okamžitě jsem se cítila velmi klidná a vyrovnaná," uvedla tehdy.