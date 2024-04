Čekat na levnější hypotéku nemá smysl. Ceny bydlení už zase rostou

Průměrná sazba hypoték na počátku dubna klesla z březnových 5,62 procenta na 5,57 procenta. Zůstává tak nadále blízko nejnižších hodnot od června 2022. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

Úroky hypotečních úvěrů klesají, byť ne stejným tempem jako základní sazby České národní banky. Ta na březnovém zasedání snížila dvoutýdenní repo sazbu o půl procentního bodu na 5,75 procenta. „Banky se však i nadále drží spíše pozvolného trendu poklesu úrokových sazeb hypoték. Odlišný přístup však mají k sazbám velmi krátkých nebo naopak dlouhých fixací. Například u dvou a tříletých fixací je pokles sazeb více znatelný, ale u velmi krátkých fixací na jeden rok nebo naopak dlouhých fixací na deset let sazby prakticky neklesají a stagnují,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,57 procenta byla v dubnu 21 630 korun. Meziměsíčně klesla přibližně o sto korun. Pokud podle očekávání sníží ČNB dvoutýdenní repo sazbu do konce roku ke čtyřem procentům a banky budou dál adekvátně tomu snižovat své nabídkové sazby, mohla by se splátka takové vzorové hypotéky podle analytika letos přiblížit hranici 19 tisíc korun.

Zajímavý je podle Sýkory zejména vývoj u velmi krátkých a dlouhých fixací hypoték. „Velmi krátké fixace stejně jako ty dlouhé totiž banky nyní snižováním sazeb nijak nepodporují a nesnaží se je tak udělat pro klienty atraktivní. Důvodem je, že banky i klienti počítají s dalším snižováním úroků hypoték. Banky se proto obávají, že u velmi krátkých fixací by mohly po roce díky refinancování ztratit velké množství klientů. A stejná obava z refinancování je i u dlouhých fixací, kde by je odchod klientů stál velké náklady,“ upozornil.

Navzdory pomalému tempu snižování sazeb je to poprvé od května 2022, kdy se všechny sledované sazby dostaly pod hranici šesti procent. Poslední odolávala desetiletá fixace nad 80 procent LTV, která v dubnu klesla na 5,95 procenta.

Pokles úrokových sazeb přinese podle Sýkory zlevnění hypoték k „normálním hodnotám“, což podpoří investice do nemovitostí. Ty už proto začínají zdražovat. „Ceny nemovitostí budou růst, ale pomaleji než v minulosti,“ odhadl Sýkora.

