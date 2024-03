Byt prodáte i díky fotce z mobilu. Ale pod cenou, říká makléř roku

Nejvýkonnější makléř společnosti Remax Artem Saykin loni prodal 77 nemovitostí a na provizích vydělal 9,5 milionu korun. Remax si z toho vzal 1,5 milionu. Další milion Saykin utratil za reklamu. „Důležité je, aby byl člověk vidět. Úspěch přichází s dobrým marketingem,“ říká TOP makléř v rozhovoru pro newstream.cz.

Artem Saykin se stal ve svých 25 letech jedním z nejlepších realitních makléřů pro RE/MAX Česká republika. Své klienty si získává díky originálnímu marketingu na sociálních sítích. Vydělené peníze rozděluje mezi nemovitosti na dlouhodobý pronájem a krátkodobé „flipy“ nemovitostí. Jeho hrubý majetek v investicích se blíží 100 milionům korun.

Patří vám ocenění nejvýkonnějším makléř sítě Remax za loňský rok. Kolik jste Remaxu přinesl?

Bylo to těsné vítězství. Na provizích jsem udělal 9,5 milionu korun. Kancelář si z toho vzala asi 1 až 1,5 milionu. Zbylo mi něco tedy něco málo přes 8 milionů korun.

Split s realitkou není tedy zaběhnutých 80:20?

Ta pásma jsou různá, každá realitka to má jinak. Platí, že čím více vyděláte, tím lepší máte split. Když u nás člověk začíná, tak dostává 50 až 60 procent. Když už dělá zajímavější čísla, dostane se rychle třeba na 90 procent.

Jaký byl na realitním trhu loňský rok?

Prodejní provize z celého Remaxu za loňský rok byly přes miliardu korun. Třetí rok po sobě jsme měli přes miliardu, a to byl loňský rok dost náročný. V první polovině roku pokračoval útlum, změnilo se to až v druhé půli roku. Ti, co museli prodávat, pochopili, že musejí jít s cenou dolů. Banky zase začaly vysílat signály, že jsou ochotny zlevnit hypotéky. Od léta loňského roku vidíme nárůst o 20 až 25 procent. Trh ožívá, vrací se na něj optimismus.

Jaký byl loňský rok ve srovnání s tím předchozím?

Za celý trh byl rok 2023 byl mírně pod rokem 2022. Pokud budu mluvit za sebe, tak rok 2022 byl o něco složitější než ten loňský. Spousta obchodů se nedotáhla, přišla válka, rostly sazby.

Realitní makléři obecně neměli u veřejnosti moc dobré renomé. Už se to mění?

Myslím, že se pověst makléřů zlepšuje. Sám na tom usilovně pracuji a na svoji práci mám pozitivní ohlasy. V naší profesi, tak jako i jinde, funguje doporučení spokojených klientů. Mám výhodu, že mě lidé znají ze sociálních sítí nebo YouTube.

V USA je realiťák něco jako celebrita. Od toho jsme v Česku ještě daleko?

Spojené státy jsou specifické. Je to obří trh. Obě strany, tedy kupující i prodávající, tam mají svého realiťáka. A taková videoprohlídka luxusní kalifornské vily, na to se opravdu hezky kouká. Ale aby Česko mělo svého Ryana Serhanta? O tom pochybuji.

Ani o to sám neusilujete?

Mě by stačilo, kdyby si lidé vybavili mé nezvyklé jméno (smích).

Dva makléři, to je také poloviční provize…

Ano, dělí si pět šest procent z ceny nemovitosti. A makléři v USA mají také enormně vysoké náklady. Také to tam není jen růžové.

A jak se v konkurenci makléřů prosadit?

Důležité je, aby byl člověk vidět. Je to o marketingu. Čím více je člověk vidět, tím více důvěryhodnosti bude mít. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale kdo bude hned od začátku investovat 200 tisíc měsíčně do reklamy na Facebooku…

Takže stačí nasypat hodně peněz do marketingu?

Tak to není žádné tajemství, tak funguje marketing. Nakonec to ale vždy musí být podloženo i tou prací. Osobní reference pořád fungují nejvíce. Zakázky mám pořád 50:50 z online marketingu a z doporučení lidí.

Kolik jste loni investoval do reklamy?

Jen do facebookových reklam jsem loni dal 1,15 milionu korun. Pak je tam ještě YouTube, což nemám přesně spočítané, ale bude to 200 až 300 tisíc. Je to vysoké číslo, ale musím říci, že mi to funguje skvěle.

Veřejnost si doteď možná myslela, že je to byznys s téměř nulovými náklady.

Nejen veřejnost, často jsou o tom přesvědčeni i začínající makléři. Vypadá to lákavě, získat zakázku, nafotit byt na mobil a dát nabídku na Sreality.cz. Takhle já to dělat nechci a nebudu. Připravujete se o možnost to prodat za nejlepší možnou cenu.

Z hlediska marketingu a prodeje fungují více realitní servery nebo sociální sítě?

Z deseti zájemců, které zhruba potřebuji k prodeji nemovitosti, jich 5 přijde z portálů a 5 ze sociálních sítí. Typově jsou to úplně jiní zájemci. Ty na portálech jsou zkušenější, vědí, co chtějí. Ti ze sociálních sítí jsou spíše z té lokality a teprve se rozhlížejí.

Jaká máte očekávání od letošního roku?

Doufám, že se základní sazba ČNB dostane třeba na tři procenta. Vidím, že na realitním trhu zájem roste, kalendář se mi plní prohlídkami. Roky 2022 a 2023 tak „jednoduché“ nebyly. Rozhodování o tom, vzít si hypotéku uspíší také nový zákon o spotřebitelském úvěru, jehož účinnost nabude později v tomto roce. Kdo si hypotéku vezme do té doby, budou se na něj ještě vztahovat stará pravidla a bude moci v budoucnu úvěr refinancovat téměř bezplatně.

Myslím, že řada lidí také vnímá, že nastává období, kdy nemovitosti zase začnou docházet. Jakmile klesnou úroky, tak ceny půjdou nahoru. Jen zatím nevíme, jak moc to bude divoké. Klienti na prohlídkách už mi říkají, že zejména investiční nemovitosti mizí z trhu rychle.

Vy sám investuje do nemovitostí?

Poměrně brzo po nástupu do realitky jsem s tím začal. Vnímal jsem potenciál nemovitostí a nebál se riskovat. Skládal jsem zálohy na menší byty u developerů v projektech, které měly být dostavěné třeba za tři roky a spoléhal na to, že do té doby seženu financování. Sázel jsem na to, že ceny porostou. Nakupoval jsem garsonky za 2,7 milionu a dnes stojí 4,5 milionu. Nyní jsem dost zainvestoval do družstevních bytů, tam je výhoda, že člověk nemusí řešit hypotéku. Když už je člověk na hraně bonity, tak jsou družstevní byty super možnost.

