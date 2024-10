Hypotéky zlevňují pomalu a nepatrně. Na čtyři procenta se letos dostanou jen výjimečně

Průměrná sazba hypoték na počátku října nepatrně klesla, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,04 procentního bodu na 5,34 procenta. Zůstala na nejnižší úrovni od května předloňského roku. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

Reklama

„Pokračuje velmi pozvolný pokles hypotečních sazeb. Banky ještě nezohlednily další snížení základní úrokové sazby ze strany České národní banky o 0,25 procentního bodu z minulého týdne,“ uvedl analytik společnosti Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Na základě dosavadního postupu finančních institucí se podle něj dá očekávat, že i další vývoj hypotečních sazeb bude velmi pozvolný. Úroky na konci letošního roku tak budou hranici čtyř procent atakovat spíše výjimečně, míní. Na druhou stranu tento vývoj alespoň neeskaluje ceny nemovitostí, které i nadále spíše stagnují nebo alespoň stoupají jen velmi pozvolně, dodal.

Letos průměrná sazba hypoték klesla o 0,68 procentního bodu. Vedle toho ČNB snížila ve stejném období svoji klíčovou sazbu o 2,5 procentního bodu na aktuálních 4,25 procenta. Rozdíl mezi průměrnou nabídkovou sazbou hypotečních úvěrů podle Hypoindexu a dvoutýdenní repo sazbou ČNB je 1,09 procentního bodu ve prospěch centrální banky. V květnu 2022, kdy byl Swiss Life Hypoindex na stejné úrovni jako nyní, byla sazba ČNB 5,75 procenta, tedy rozdíl ve prospěch bank činil 0,42 bodu.

Novela zákona upravující podmínky pro předčasné splacení hypoték je z pohledu bank nedostatečná. V extrémních případech dokonce hrozí, že klient za hypoteční turistiku zaplatí méně než před novelou, a to z důvodu výpočtu poplatku za předčasné splacení, kdy se počítá s takzvanou referenční sazbou. „Proto ke zlevňování sazeb s touto novelou pravděpodobně nedojde. K výraznějšímu zlevnění by mohlo dojít až v příštím roce,“ doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Reklama

Předčasné splacení hypoték bude dražší. Velké banky využijí nová pravidla Reality Velké banky plně využijí nová pravidla pro předčasné splacení hypoték, která začala platit ode dneška. Vyplývá to z ankety mezi největšími peněžními ústavy. Pokud se klient nyní rozhodne splatit předčasně průměrnou hypotéku, může podle výpočtů odborníků bankám zaplatit o tisíce korun navíc proti předchozímu stavu. Vše ale závisí na individuálních podmínkách každé hypotéky a klienta. ČTK Přečíst článek

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti, tedy LTV, při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,34 procenta byla v říjnu 21 155 korun. V porovnání se zářím je to pokles jen o necelou stokorunu. Od začátku letošního roku klesla o 1434 korun.

Hypotéky jsou dál drahé. Akční nabídky banky rozjedou na podzim Money Průměrná sazba hypoték na počátku září nepatrně klesla, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,04 procentního bodu na 5,38 procenta. Zůstala na nejnižší úrovni od května předloňského roku. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti. ČTK Přečíst článek

Poplatek za předčasně splacenou hypotéku od září vzroste. Víme, ve kterých bankách Money Zděděné peníze, lepší sazba či podmínky úvěru v jiné bance nebo životní změny. To vše mohou být důvody, proč chce někdo splatit hypotéku dříve, než mu skončí fixace. Existuje nicméně několik situací, kdy ji můžete splatit předčasně i bez sankcí. Mimo tyto situace, banky ale mohou účtovat poplatek za účelně vynaložené náklady, většinou administrativní. Všechny další, které souvisí s předčasným splacením úvěru, ale banky dosud klientovi vyčíslit nemohly. Od 1. září se ale toto díky novele zákona o spotřebitelském úvěru mění. Přečtěte si, které banky poplatek zavádějí a koho se bude ve výsledku týkat. Věra Tůmová Přečíst článek

Situace na realitním trhu se mění. Průzkum ukázal, že „bydlení ve vlastním“ dnes fandí méně než polovina Čechů Zprávy z firem Dlouho to vypadalo, že Češi se do nájmů jen tak nepohrnou. Důraz na vlastnické bydlení tady byl v porovnání se západní Evropou až příliš velký. Jenže potom přišly vysoké úrokové sazby hypoték, rostoucí ceny nemovitostí nebo reálný pokles příjmů mnoha domácností a zarytá přesvědčení se rázem začala měnit. Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Přečíst článek