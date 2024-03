Čekat na levnější hypotéku nedává smysl, říká ekonom Petr Sklenář

Snížení sazeb ČNB o půl procentního bodu je adekvátní ekonomické situaci, říká hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář. Hypoteční banky podle něj s poklesem již kalkulovaly a zahrnuly ho do aktuálních nabídek. Čekat na levnější hypotéku tedy podle Sklenáře nemá smysl. Na jakou úroveň úrokové sazby letos poklesnou?

Česká národní banka snížila úrokové sazby o půl procentního bodu, na úroveň 5,75 procenta. Je to dostatečné snížení sazeb?

Je to adekvátní krok. Vzhledem k ekonomickému vývoji. Na jednu stranu je tady výrazné snížení inflace na začátku roku, ale vedle toho tady zůstává řada výrazných proinflačních rizik. Jedním z nich je stále zvýšený růst cen služeb. Za druhé je to oslabení koruny v posledních týdnech. Zpomalení inflace táhnou hlavně ceny potravin, a tento efekt se postupně vyčerpá. Je velmi pravděpodobné, že se v druhé polovině roku inflace opět zvýší směrem k úrovni kolem tří procent. Ve světle těchto očekávání mi připadá adekvátní, že bankovní rada je opatrná ve snižování úrokových sazeb.

Trh možná očekával rychlejší snižování sazeb…

Podle průzkumu agentury Bloomberg ne. Je to otázka strategie. Tato bankovní rada se přiklání k tomu, že dělá pozvolné kroky, než aby dělala razantní kroky na tu, nebo onu stranu. Strategie zní, raději snižovat sazby o něco déle, postupně, než udělat chybu nadměrným pohybem sazeb tím či oním směrem.

Na jaké úrovni očekáváte sazby ČNB na konci letošního roku?

Kolem čtyř procent.

Hypotéka za dvě procenta se už nevrátí

Realitní trh se upíná k rychlému snižování sazeb, aby se opět rozběhnul trh s hypotékami a tím ožil zájem o byty. Je pro tento trh snížení sazeb o půl procentního bodu dostatečným impulsem?

Restrikce z pohledu úrokových sazeb tady byla výrazná, ale ne dramatická. Ceny nemovitostí mírně poklesly, přechodně se snížila aktivita. Ale že by došlo k nějaké hluboké korekci na nemovitostním trhu, čehož se někdo obával, to nenastalo. Co vidíme je postupné oživování hypotečního trhu. Na cenách nemovitostí bylo už na konci roku vidět drobné oživení. Narostla aktivita, začaly růst ceny starších bytů. U novostaveb je ještě jakýsi smíšený vývoj. Ale není tam vidět dramatický pohyb ani jedním směrem. Je jasné, že úrokové sazby u hypoték půjdou někam pod pět procent, to už se děje. Na druhou stranu nic nenasvědčuje tomu, že bychom tady měli mít zpátky hypoteční sazby začínající dvojkou.

Když bych přemýšlel jako potenciální zájemce o hypotéku, jestli si ji v současnosti vzít, nebo ještě vyčkávat na další pokles sazeb, co byste mi doporučil?

Trh si snížení sazeb ČNB již do svých cen započítal. Když dnes ČNB snížila sazby na 5,75, tak dlouhodobé úrokové sazby jsou někde kolem 3,5 až 4 procenta. To znamená, že trh očekává, že toto je úroveň, kam se ČNB postupně dostane. Aktuální snižování úrokových sazeb nehraje pro úroky na hypotékách tak značnou roli. Z hlediska sazeb hraje roli pouze to, až snižování sazeb „probublá“ bankovním sektorem. To není jen o aktuálních krocích ČNB, ale spíše o tom, jak rychle banky zareagují na změny, ke kterým nyní dochází. Jediná věc, která by stála za spekulaci je, že by ČNB šla se sazbami výrazně níž, než je nyní očekávání trhu. To znamená, že by šla se sazbami třeba na 2,5 procenta.

Myslíte, že se to stane?

Nemyslím. Ale říkám, že je to jediný případ, kdy má smysl čekat na další kroky ČNB. Trh očekává, že neutrální sazba bude někde kolem 3,5 procenta. A tím nastavuje i dlouhodobé úrokové sazby. Pokud bych měl křišťálovou kouli, která by mi ukazovala, že během následujícího roku půjde ČNB se sazbami výrazně níže, tak má smysl spekulovat. Ale jinak je to jenom otázka, kdy se sazbám ČNB přizpůsobí bankovní sektor. Některé banky už rychleji snižují úrokové sazby, některé to dělají postupněji.

Čeká se, že i Evropská centrální banka začne brzo snižovat úrokové sazby. Zatím vyčkává. Jak se na tento okamžik připravit?

Evropa vyčkává. Ale vzhledem k tomu, že i tam inflace velmi rychle zpomaluje a ekonomika balancuje na hraně stagnace, tak je otázka snižování sazeb jen otázkou času. Zdá se, že nejpravděpodobnějším termínem je červnové zasedání ECB. Je očekávání, že ECB začne snižovat úrokové sazby, a bude je snižovat i ve druhém pololetí letošního roku. Toto očekávání je již zahrnuto v tržních cenách. A je to jeden z aspektů, který by mohl pomoci evropskému nemovitostnímu trhu k oživení. Ale nečekejme, že by v eurozóně klesaly sazby někam na nulu. Sazby tam směřují někam na dvě a půl procenta.

