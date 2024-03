ČNB snížila hlavní sazbu na 5,75 procenta. Koruna mírně posiluje

Česká národní banka snížila hlavní sazbu na 5,75 procenta. Pokles o půl procentního bodu byl očekávaný. Inflační tlaky v ekonomice slábnou. V únoru se inflace vrátila na dvouprocentní cíl ČNB. V neprospěch argumentu výraznějšího poklesu sazeb hovoří slábnoucí koruna i rychlejší růst cen služeb. Tato proinflační rizika museli centrální bankéři ve svém dnešním rozhodnutí zohlednit.

Bankovní rada ČNB na svém středečním jednání snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 0,5 procentního bodu na 5,75 procenta. Základní úroková sazba se tak dostala na úroveň, na které byla naposledy v polovině června 2022.

Bankovní rada současně rozhodla o snížení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 4,75 procenta a lombardní sazby na 6,75 procenta. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 21. března 2024, doplnil ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas.

„Samotný vývoj inflace nabízí argumenty i pro výraznější snížení sazeb než o půl procentního bodu v jednom kroku, k určité zdrženlivosti v tomto ohledu naopak vybízí oslabení koruny, pozorované po únorovém snížení úroků,“ komentuje rozhodnutí ČNB hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

„Nacházíme se v situaci, kdy jsme spolu s předchozím zasedáním rady v horizontu několika týdnů zažili snížení o celý procentní bod, což je například v porovnání s ECB, která v březnu sazby vůbec neměnila, poměrné divoká monetární politika, která bude tlačit na další oslabení koruny,“ uvedl Jan Brázda, expert na financování v PwC Česká republika.

Přesto koruna bezprostředně po oznámení měnového rozhodnutí mírně posilovala, vůči euru se podle serveru Patria obchoduje za 25,27 koruny za euro.

Důvody dnešního rozhodnutí vysvětlí guvernér ČNB Aleš Michl na tiskové konferenci v 15:45. Michl na ní zveřejní také poměr, jak členové bankovní rady o nastavení sazeb hlasovali.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.

Pokles úrokových sazeb zahájila ČNB loni v prosinci, kdy v prvním kroku snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta. Předtím byly sazby rok a půl v neměnné výši sedmi procent. Letos v únoru ČNB snižování sazeb zrychlila, když sáhla k poklesu o půl procentního bodu. Viceguvernér Jan Frait navrhoval v únoru snížení o 0,75 procentního bodu, se svým názorem ale zůstal v radě osamocen.

