Natland pokračuje v expanzi. Získává kancelářský objekt v Bratislavě
Investiční skupina získala stoprocentní podíl v budově Bajkalská Office Centre a chystá její revitalizaci. Slovensko označuje za jeden z klíčových trhů.
Investiční skupina Natland upevňuje své postavení v oblasti komerčních nemovitostí a dále posiluje své aktivity na slovenském trhu. Nově se stává 100procentním vlastníkem kancelářské budovy Bajkalská Office Centre v Bratislavě, kterou získala od společnosti Prvá stavebná sporiteľňa. Výši kupní ceny se strany rozhodly nezveřejnit.
Kancelářský objekt nabízí přibližně 11 tisíc metrů čtverečních užitných ploch a v současnosti dosahuje více než 60procentní obsazenosti na základě platných nájemních smluv. Budova se nachází v lokalitě Mlýnské nivy – Bajkalská, která patří k nejrychleji se rozvíjejícím částem slovenského hlavního města a postupně se stává přirozeným rozšířením bratislavského Central Business Districtu.
11 tisíc metrů čtverečních v rychle rostoucí části Bratislavy
Podle PSS je prodej budovy součástí dlouhodobé strategie banky. „Objekt na Bajkalské ulici sloužil bance více než třicet let, avšak již neodpovídá současným požadavkům na moderní pracovní prostředí. V rámci výběrového řízení jsme zohledňovali nejen finanční parametry, ale i specifické potřeby banky,“ uvedl Redouane Sedrati, člen představenstva Prvej stavebnej sporiteľně.
Akvizice zapadá do strategie skupiny Natland zaměřené na budování výnosového portfolia a vyhledávání aktiv s potenciálem dalšího zhodnocení. „Transakce pro nás představuje kombinaci stabilního výnosu a významného rozvojového potenciálu. Budovu plánujeme postupně revitalizovat, optimalizovat nájemní mix a investovat do zvýšení energetické efektivity tak, aby odpovídala současným nárokům na moderní kancelářské prostory,“ říká Tomáš Balvín, Investment Manager skupiny Natland odpovědný za realitní investice.
Slovensko jako jeden z pilířů další expanze Natlandu
Slovensko vnímá Natland jako strategický trh s dlouhodobým investičním potenciálem. Skupina zde aktuálně analyzuje více než deset dalších investičních příležitostí napříč realitním sektorem i oblastí private equity.
V posledním období Natland na Slovensku realizoval několik významných investic. Na jaře roku 2025 vstoupil do joint venture se společností Wood & Company při akvizici obchodního centra VIVO! Bratislava a administrativních budov myhive, které dohromady nabízejí přibližně 70 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch. Součástí projektu je také pozemek o rozloze 3 200 metrů čtverečních s potenciálem rezidenčního developmentu.
Další investice zahrnují nákup a konsolidaci pozemků o celkové rozloze více než 326 hektarů na západním Slovensku v lokalitě s dobrou dopravní dostupností a napojením na Rakousko i Českou republiku, stejně jako rezidenční projekt s platným územním rozhodnutím ve středním Slovensku.
V souvislosti s posilováním aktivit na slovenském trhu rozšiřuje Natland také svůj lokální tým. Novým Country Managerem pro Slovensko se stal Andrej Čietek, který přináší více než 20 let zkušeností z poradenské společnosti Colliers v oblasti oceňování, kapitálových trhů a investičních transakcí v regionu CEE. Ve své nové roli bude odpovědný za řízení investičních aktivit, rozvoj partnerských vztahů a další růst skupiny na slovenském trhu.
