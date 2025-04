Prodej bytů v Praze je letos rekordní, ceny rychle rostou

Prodej bytů v Praze rychle roste. Za první čtvrtletí se prodalo 2550 bytů, což je šedesát procent víc než ve stejném období loňského roku. Jde o prodejně nejúspěšnější první čtvrtletí za dlouhou dobu. Vše nasvědčuje tomu, že letošní rok bude v prodeji bytů rekordní.

Nabídka volných bytů však postupně klesá, což vede k dalšímu růstu cen, vyplývá z aktuální analýzy společností Trigema, Central Group a Skanska Residential.

Hypoteční trh od minulého roku zaznamenává výrazné oživení a letos v březnu poskytly banky a stavební spořitelny úvěry za téměř 33 miliard korun, tedy o 29 procent více než v únoru a o 80 procent více než ve stejném měsíci loňského roku.

„Bytový trh v Praze zaznamenal prodejně nejúspěšnější začátek nového roku za posledních minimálně 15 let. Poptávku přiživují klesající sazby hypoték i obava z dalšího růstu cen bytů. A očekáváme, že vzhledem k turbulencím na akciových trzích poroste zájem o nemovitosti i ze strany investorů. Celkem by se letos v Praze mohlo prodat přes osm tisíc nových bytů, což by byl absolutní rekord,“ tvrdí Dušan Kunovský, majitel Central Group.

S tím, jak roste zájem o byty, roste i jejich cena. V prvním čtvrtletí dosáhla u nových bytů nabídková cena 168 tisíc korun za metr čtvereční, což je o deset procent víc než před rokem. Prodejní potom 160 tisíc korun, což je meziroční růst o víc než dvanáct procent. Podobně rychlý růst cen se čeká po celý letošní rok.

Nejnižší průměrné ceny jsou v Praze 9, a to zhruba 147 tisíc za metr čtvereční. Nejvyšší ceny jsou na Praze jedna, dvě a sedm, kde přesahují 200 tisíc korun za metr.

Menší byty jdou na dračku

Největší zájem je o menší byty, 1+kk a 2+kk, které dohromady tvoří již více než tři čtvrtiny všech prodejů. „Problémem nedostupnosti bydlení je zdlouhavé povolování staveb, a právě tam by měl stát napřít všechny síly. Pokud by se stavělo více a rychleji, dostupnost bydlení by se výrazně zlepšila,“ uvedl Marcel Soural, majitel společnosti Trigema. „Letos očekávám růst cen nových nemovitostí v rozmezí 5 až 10 procent, což se pak

zprostředkovaně promítne také do cen nájmů,“ říká.

Podle Kunovského vzrostlo nájemné v Praze meziročně o sedm procent. A také došlo k fenoménu transformace nabídky do nájemního bydlení.

Nabídka nových bytů v Praze klesá. Proti konci loňského roku klesla o více než šest procent na 5 350. Zásoby dříve postavených bytů se postupně vyčerpávají, bytový deficit dále roste. „Přestože se do nabídky kvartálně dostává více nových bytů než v minulých letech, když developeři uvádějí na trh co nejvíce projektů předpřipravených z období v let 2022 a 2023, stále to nestačí na uspokojení enormního zájmu,“ tvrdí Petr Michálek, šéf Skanska Residential.

