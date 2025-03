V Praze se letos prodá rekordní množství nových bytů

Poptávka po nových bytech je zhruba o třetinu vyšší než před pandemií covid a blíží se rekordním hodnotám. To je jedno ze sdělení analýzy, kterou vypracovala společnost Central Group Dušana Kunovského a kterou majitel firmy prezentoval na pravidelném setkání v pražském Obecním domě.

V Praze se loni prodalo asi 7 200 nových bytů, což je meziroční nárůst o osmdesát procent. Šlo o druhé nejvyšší prodeje za více než 15 let. Podobná situace je i v regionech, kde se prodalo meziročně o 60 procent bytů více.

Podobný trend, tedy růst prodejů, se očekává i v letošním roce. Poptávka je dána zejména klesajícími sazbami hypoték.

Nicméně nabídka nových bytů vzhledem k vysoké poptávce a transformaci řady projektů na nájemní bydlení výrazněji neroste. Například v Praze dlouhodobě stagnuje na úrovni kolem pěti a půl tisíce nových bytů. V Česku bylo loni dokončeno 30 tisíc bytů, meziročně o 20 procent méně a nejméně od roku 2017.

Rychlejší než očekávaný růst cen bytů

Kvůli výraznému převisu poptávky nad nabídkou ceny bytů rostou rychleji, než se očekávalo. V metropoli nové byty meziročně zdražily o sedm procent na průměrných 163 tisíc korun za metr čtvereční (m2), starší byty dokonce o 12 procent na 135 tisíc korun za m2.

Výše nájemného kvůli vysoké poptávce nadále roste tempem o přibližně deset procent ročně. V hlavním městě již přesáhla 470 korun za metr čtvereční. V projektech nájemního bydlení od institucionálních investorů jsou nájmy v průměru ještě asi o patnáct procent vyšší.

Hypoteční trh loni meziročně vzrostl o více než 80 procent. Podle údajů ČSOB Hypoteční banky, lídra trhu s hypotékami, byl loni objem půjček na bydlení 303 miliardy korun. V letošním roce se tento objem čeká kolem 380 miliard korun. Což by bylo druhé nejvyšší číslo za posledních patnáct let. Jen v rekordním roce 2021 to bylo více, celkem půjčky ve výši 560 miliard korun. „Očekáváme, že počet klientů v letošním roce naroste o patnáct procent,“ říká Martin Vašek, šéf Hypoteční banky ČSOB.

Stavět jako Baťa

„Pro zlepšení dostupnosti bydlení je kromě zrychlení povolovacích procesů nutné rozběhnout masivní výstavbu dostupných nájemních bytů ze strany měst a obcí. Těch by podle odborných analýz mělo vznikat alespoň 25 tisíc ročně,“ tvrdí Dušan Kunovský, majitel Central Group. Podle něj je proto důležité vytvořit, jak říká, „baťovskou mašinu“. To znamená stavět typizované bytové domy. Pro tento účel jeho firma vyvinula pod označením Design-Build sadu asi deseti typizovaných bytovek, které by se jako přes kopírák mohly stavět v jednotlivých městech a obcích.

Podle Kunovského je pro rozvoj bytové výstavby a zajištění dostupnosti bydlení nutné přehodnotit Green Deal, protože jinak se prý stavebnictví stane po automobilovém průmyslu další obětí nepřiměřené přeregulace. „Stát by měl vytvořit dlouhodobou surovinovou strategii a také zajistit dostatek pracovníků pro stavebnictví,“ apeluje Kunovský.

České stavební normy jsou podle něj v mnoha případech zbytečně striktnější než ty v Německu nebo Rakousku. A také problémový náběh nového stavebního zákona a nepovedená digitalizace s mnohaletým zpožděním přinášejí obrovský chaos a zhoršení už tak tristní situace nefunkčního povolování. „Stát něco slíbil, pět let platíme daně, a stát za tu dobu nic nedodal,“ uzavírá majitel Central Group.

