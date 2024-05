Dušan Kunovský: Byty se začnou prodávat, jen to bude dražší

Po dvou letech půstu Dušan Kunovský, největší český stavitel bytů, opět vyráží s jarním oživením na trh, aby potvrdil svou pozici jedničky v bytové výstavbě v Praze. Pro letošní rok má plán prodat tisíc bytů. A jak říká, nevidí důvod, aby tento cíl nebyl naplněn.

Vloni jeho firma Central Group prodala 650 bytů. Což je hodně vysoké číslo, větší, než mají jeho konkurenti. Pro Kunovského to však byly „horší časy“. V současnosti pustil do prodeje obří projekt Tesla Hloubětín, kde nabízí veřejnosti 400 nových bytů. Na trh dává byty i v dalších projektech. Do karet mu hraje snižování úrokových sazeb, což má jediný důsledek. Češi se po dvou letech vyčkávání probrali a znovu se vydali na nákup nemovitostí. Kunovský bude první, kdo jim nabídne variantu. Jak ovšem přiznává, letos to bude o trochu dražší než vloni.

Bude rok 2024 rokem růstu, nebo se bude trh s bydlením vzpamatovávat po dvou letech stagnace pomaleji?

Pro nás, z hlediska trhu nových bytů, vidíme letošní rok jako jakési odražení se ode dna. Mělo by to nastat, signály k tomu máme. Největší propad byl ve druhé polovině roku 2022, kdy se zejména z důvodu třikrát dražších hypoték prodeje nových bytů téměř úplně zastavily. To se potkalo s tím, že neuvěřitelně letěly nahoru ceny stavebních prací a materiálů. Byl to kvůli geopolitické situaci úplný rozklad stavebního trhu. Byla to doba nejtěžší, největší propad. Vzhledem k tomuto propadu už byl v loňském roce šedesátiprocentní nárůst.

Před rokem jste říkal, že se byty vůbec neprodávají. Z jakého základu tedy mluvíte o růstu o šedesát procent?

V roce 2022 se prodeje skoro úplně zastavily. V současnosti vidíme dva faktory, které by měly vést k oživení a už k němu vedou. První měsíce letošního roku potvrzují růst poptávky. Jednak ČNB zrušila dva nejvíce omezující faktory z hlediska regulace hypoték. Už zůstává pouze povinnost mít deset až dvacet procent vlastních zdrojů. Postupně klesají úrokové sazby. Očekávání je, že by se v průběhu letošního roku měla průměrná úroková sazba hypoték posunout ke čtyřem procentům. Což znamená, že budou levnější úvěry pro klienty.

Bytový trh a hypoteční trh, to jsou spojené nádoby. U nás asi šedesát procent lidí ve standardní době čerpá hypotéky. Druhou věcí je, že když se zastavily prodeje a nyní ožívají, tak to neznamená, že by lidé nechtěli kupovat byty, že by nechtěli bydlet. Poptávka je obrovská. Lidé procházejí webové stránky, situaci sledují. Akorát je šok trojnásobného zvýšení úrokových sazeb spolu se špatnou náladou z ekonomického vývoje přivedl k odložení nákupního rozhodnutí. Odložená poptávka, která trvá už skoro dva roky, spolu s poklesem sazeb, to jsou dva zásadní impulsy, proč trh oživuje.

Takže ještě jednou, bude letošní rok pro vaši firmu úspěšný, bude to rok růstu?

Bude to specifický, přechodový rok. Jsem přesvědčený, že to zároveň bude růstový rok. Právě z důvodů, které jsem jmenoval, zejména kvůli dvěma letům odložené poptávky a snižujícím se hypotečním sazbám. Trh s půjčkami na bydlení je u nás vysoce konkurenční, banky budou mít zájem utrhnout si své sousto.

Něco jiného bude situace pro jednotlivce a jiná pro nás, kdy v momentě, když dokončujeme nějaký projekt a zajišťujeme lidem hypotéky, přineseme do banky půlmiliardový nebo miliardový balíček předjednaných hypoték. Jsme si jisti, že bychom se tak měli dostat na úrokové sazby ještě velmi výrazně nižší, než jsou ty běžné na trhu. Očekáváme,

že letos budeme mířit k tisícovce prodaných bytů. V loňském roce jsme prodali asi 650 bytů. Poslední dva roky byly zkrátka slabší, ale k tisícovce jsem si celkem jist, že se dostaneme. Příští rok si myslíme, že bychom se s poklesem sazeb a oživováním trhu mohli dostat na nějakých patnáct set prodaných bytů. Od roku 2026 máme plán, vizi, prodávat minimálně dva tisíce bytů ročně. Je to zcela reálný odhad.

Přišlo jarní oživení? To je v developerských kruzích vždy vnímáno jako jakýsi přelom, spolu s podzimem. Jako jedno ze dvou hlavních prodejních období.

Naše prodeje byly v prvních letošních měsících mimořádné. Což bylo částečně dáno i doběhem marketingových bonusů, které jsme měli pro zimní období. Jaro, březen až červen, a podzimní období, což je září až listopad, jsou dva hlavní cykly z hlediska prodeje nových bytů. Jaro je nejsilnější. U nás nyní vypadá jaro velmi dobře, dali jsme do prodeje velikánskou lokalitu, čtyři sta bytů v Tesle Hloubětín. A plánujeme v průběhu letošního roku zahájit dva a půl tisíce bytů ve čtrnácti lokalitách, které postupně půjdou do výstavby. Po určitém propadu jsme nyní optimisté, prodejní čísla a poptávka klientů nám to potvrzují. Zároveň se nám podařilo v objemech výstavby, které máme, dosáhnout v jednání se stavebními firmami příznivějších cen, které jsou níže, než byly v nervózním období let 2022 a 2023.

