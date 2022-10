Praha už je mimo realitu. Bydlení v regionech se stane žádanou variantou

Průměrná cena přes 150 tisíc korun za metr čtvereční nového bytu v Praze už nevypadá jako optimální řešení vlastnického bydlení. Naskýtá se několik variant. Nájemní bydlení nebo co-living. Ten je spíš pro mladší, kteří se snáze snesou, a možná i navážou nové vztahy. Ale kdo ví, možná to bude brzo i trend bydlení pro starší generaci.

Tam by byl ovšem problém s tím, že starší lidé se již těžko mění a přizpůsobují. Přestože společným bydlením lze ušetřit spoustu peněz, na jeden byt se složí dva nebo i tři lidé, pro starší lidi už budou spíše módní Alzheimer centra, která se množí jako houby po dešti. Děti svým starým rodičům jistě rádi něco na ubytování přispějí.

Je tu však ještě jedna varianta, které si už pozorovatelé situace a investoři všimli. Takže kontrolní otázka. Kde v Česku nejrychleji rostou ceny nemovitostí? Bingo. V Ústí nad Labem. Je to skoro o polovinu ročně. Ale také v Ostravě loni rostly ceny nových bytů téměř o polovinu, v Hradci

Králové o víc než třicet procent, stejně tak v Českých Budějovicích. To už začíná být zajímavé i pro velké české developery. Ti se v poslední

době rozhoupali stavět nové byty na místech, o kterých by si to dříve nikdo nepomyslel.

Kraje? Zadní vrátka developerů

Odchod developerů do krajů, nebo jinak řečeno, jejich rozkročení z Prahy a z Brna, má více důvodů. A několik společných jmenovatelů. Z nichž lze vyčíst budoucí trend.

Takže za prvé, Praha pořád nemá nový územní plán. To je klíčové. Schvalování nového plánu trvá už téměř deset let, vedení magistrátu se pořád mění a tisíce připomínek k jednotlivým územím pořád nejsou vypořádány.

Bude to trvat ještě minimálně rok, než definitivní návrh spatří světlo světa. A optimisté tvrdí, že by během působení nově uspořádaného zastupitelstva mohl být v následujícím funkčním období, tedy během příštích čtyř let, dokonce schválen. Ale věřte optimistům. Deveopeři jsou spíše realisté.

Ale aby developeři vyrazili do krajů, byla k tomu potřeba ještě jedna okolnost. A tady jsme zpátky u cen. Dokud se nový byt v Ústí nebo v Mostě prodával za dvacet tisíc korun metr, nebyl zájem investovat tam prostředky. Teď nastává okamžik, kdy se všechno mění. Ceny jsou tam dvojnásobné, někde dva a půl násobné než před pár lety. Oproti Praze je průměrná cena padesát tisíc za metr v Ústí stále směšná, ale dá se tam čekat další růst. To je pro investory velké lákadlo.

Developeři utíkají do krajů. Více o rodícím se trendu se dočtete v našem novém magazínu Realitní Club. Časopis je k dostání na stáncích PNS.

