Newstream vydává magazín Realitní Club

Zpravodajský server zaměřený na byznys newstream.cz vydává tento týden svůj první tištěný magazín. Jmenuje se Realitní Club a bude vycházet dvakrát ročně.

„Budeme vždy řešit nové trendy ve výstavbě rezidenčních i komerčních nemovitostí. První číslo se věnuje přelomu roku 2022 a 2023. A ten se nese ve znamení nájemního bydlení,” vysvětluje Petra Jansová z newstream.cz, která stojí za projektem magazínu Realitní Club.

„První číslo má titulek Změna hry. Trh s bydlením se totiž přetáčí a kvůli aktuální situaci na trhu s nemovitostmi i hypotečním trhu jsou to právě nájmy, které budou klíčové pro trh s bydlením,” dodává další autor Dalibor Martínek.

V magazínu se na změně trendů na trhu shodli všichni významní hráči z developmentu včetně vlastníka největší developerské společnosti a jedno z nejbohatších Čechů Dušana Kunovského. O kvalitě nové výstavby v magazínu promlouvá architektka Eva Jiřičná, které se přezdívá královna české architektury. O výstavbě a cenách bytů mimo velká města zase mluvil Vít Soural ze startupu Flat Zone. Velkým trendem poslední doby je, že Češi kupují nemovitosti v zahraničí, v magazínu se dočtete kde a za kolik.

„Magazín Realitní Club rozjíždíme jako součást úspěšného stejnojmenného projektu na newstream.cz. Vedle eventů, webového obsahu a podcastu tak Realitní Club je nově také v papírovém světě,” vysvětluje vydavatelka newstream.cz Tereza Zavadilová.

Magazín je možné zakoupit v síti novinových stánků PNS nebo si jej předplatit zde. Další číslo magazínu Realitní Club vyjde v dubnu 2023.

Pod hlavičkou klubu bude redakce pořádat společenská a networkingová setkání a další eventy. „Záměrem projektu je sdružovat a propojovat významné hráče na realitním trhu a tím přispívat k jeho zkvalitňování i ke vzniku nových business příležitostí. To, že jde o aktuální potřebu trhu, potvrzuje již nyní velký zájem partnerů o členství v klubu,” uvedla obchodní manažerka Katarína Krajčovičová.

