Do chátrající zahrady dali 15 milionů. Dnes ukazuje budoucnost českých měst

Krafferova zahrada v Jindřichově Hradci
Petra Nehasilová

Není to jen rekonstrukce zahrady. Je to ukázka, jak se z brownfieldu může stát veřejný prostor s kulturní, komunitní i ekonomickou hodnotou.

Na půdorysu původní barokní zahrady Černínů, založené v 18. století tvůrcem krumlovských zámeckých zahrad Janem Antonínem Zinnerem, vznikl projekt, který nesází na nostalgickou rekonstrukci, ale na nový život historického místa.

Za proměnou stojí spolupráce studia Matěj Šebek architekti a krajinářského Ateliéru Za Mák, které od roku 2021 postupně obnovovaly areál poslední velké zahrady v centru Jindřichova Hradce. „Na základech barokní zahrady a prvorepublikového zahradnictví se brownfield mění na místo, kde se prolíná zahradnické řemeslo s kulturou a příběhy lidí,“ popisují autoři koncept.

Barokní geometrie, divokost a biodiverzita

Projekt pracuje s historickou stopou zahrady, ale interpretuje ji současným architektonickým a krajinářským jazykem. Rekonstrukce vychází z nově objevené, více než 200 let staré konfigurace terénu. Přísně geometrická kompozice odkazuje na barokní tvarosloví, v detailu je však zahrada zcela soudobá.

„Do jasných linií vstupuje přirozená divokost rostlin, která s nimi kontrastuje,“ říkají krajinářští architekti z Ateliéru Za Mák.

Důraz tu nepadl jen na estetiku, ale i ekologii. Autoři vsadili na recyklované materiály, hospodaření s dešťovou vodou, podporu biodiverzity i produkční květinové záhony, kde se rostliny nejen prodávají, ale i pěstují.

Reality

Architektura, která otevírá

Klíčový zásah se odehrál ve vstupu do areálu. Blok historických skladů a skleníků „rozřízla“ nová betonová rampa, která se stala hlavním motivem celého projektu. „Hlavní motiv otevření, jasný, prostý a sebevědomý, především usnadňuje přístup s kočárky a hendikepovaným,“ popisuje architekt Matěj Šebek.

Rampa vede mezi renovovaným domem se zelenými okny a novou přístavbou květinářství a ateliéru. Nízký objekt se zelenou střechou přirozeně navazuje na historické skleníky a doslova splývá se zahradou. Novostavba o zastavěné ploše 120 metrů čtverečních je ukázkou civilní, přesné architektury. Betonový sokl, pohledové cihly, březová překližka, vápnem bílené kamenné zdi i vegetační střecha tvoří materiálově střídmý, ale silný celek.

Silný moment vzniká v interiéru, kde původní barokní opěrná zeď prostupuje novou stavbou. „Zahrada ovlivňovala dům a dům ovlivňoval zahradu,“ říkají autoři o mimořádně těsné spolupráci architektů a krajinářů.

Investice 15 milionů do místa, které vydělává jinak

Obnova areálu vyšla na 15 milionů korun, ale návratnost se tu neměří jen ekonomicky. Hodnota investice spočívá v kvalitě veřejného prostoru, péči o krajinu i komunitním dopadu.

Krafferova zahrada dnes funguje jako zahradnictví se specializací na trvalky a stínomilné druhy, krajinářský ateliér i kulturní platforma.

Za cenu pražského bytu kus architektonické historie. U UNESCO zahrady v Kroměříži se prodává výjimečná vila

Petra Nehasilová

Secesní vila vedle kroměřížské Květné zahrady není jen luxusní adresa. Je to autenticky dochovaná rezidence s příběhem, architektonickým rodokmenem a cenovkou 16,5 milionu korun. Na trhu, kde podobné domy běžně stojí násobně víc, působí skoro jako anomálie.

Na realitním trhu se občas objeví dům, který se vymyká běžným kategoriím. Nejde ho poměřovat jen cenou za metr čtvereční ani standardy luxusního bydlení. Taková je i vila U Kovářů v Kroměříži.

Rezidence z roku 1909 stojící v bezprostředním sousedství Květné zahrady, památky UNESCO, se nově prodává za 16,5 milionu korun. A v segmentu historických vil jde o nabídku, která budí pozornost.

Secesní dům s rukopisem architekta i duší doby

Samostatně stojící vila na pozemku o rozloze 1 287 metrů čtverečních spojuje secesi s ranou modernou a nese podpis Jaroslava Kováře staršího, jedné z výrazných osobností moravské architektury první poloviny 20. století.

Uvnitř se dochovaly původní kazetové dveře, parkety, štukové stropy i historická kachlová kamna. Vysoké stropy a velká okna dávají domu noblesu, kterou dnešní novostavby často jen napodobují. U podobných rezidencí nebývá rozhodující jen samotný dům, ale i adresa. „Bezprostřední sousedství Květné zahrady znamená nejen prestiž, ale i urbanistickou stabilitu místa,“ říká makléřka Veronika Kalousková z Century 21 Style Happy. A právě to dělá z domu spíš sběratelskou nemovitost než běžné luxusní bydlení.

V kontextu trhu je 16,5 milionu téměř překvapivě nízká částka. Prvorepublikové vily v pražské Ořechovce či Střešovicích běžně startují na desítkách milionů. Výjimečné funkcionalistické domy v Brně nebo památkově cenné rezidence poblíž ikonických lokalit se prodávají i za více než 100 milionů. Kroměříž tak historickou vilu s výjimečným příběhem za cenu luxusního městského bytu.

nst

Oblíbený zákaznický program Ikea Family prochází zásadní změnou. Řetězec přidá body za aktivitu, ale chce nahnat zákazníky zpět do kamenných prodejen.

Švédský maloobchodní řetězec Ikea po letech mění svůj zákaznický program Ikea Family. Firma dnes oznámila v tiskové zprávě, že bude nově odměňovat zákazníky za aktivitu.

„Ikea Family dlouhodobě patří mezi největší zákaznické programy na světě a v České republice má více než 2,1 milionu členů. Přesto se ukazuje, že velká část z nich nevyužívá všechny výhody naplno. Právě proto přichází Ikea s novým konceptem, který bude dávat členství ještě větší smysl – a především dělat členům radost,“ uvedla firma, která prý chce odměnňovat zákazníky nejen za to, co si koupí, ale i za to, jak se „věnují vylepšování svého domova.“

Je to vcelku zásadní změna strategie – dosud byl program založen primárně na okamžitých výhodách typu sleva na místě, káva zdarma. Nově se zavádí systém věrnostních bodů.

„Členové Ikea Family budou nově sbírat věrnostní body. Ty získají nejen za své nákupy, ale také za aktivity, které jim pomáhají plánovat a zlepšovat bydlení – například za přihlášení do účtu, vytvoření seznamu přání, využití plánovacích nástrojů nebo účast na akcích, které v Ikea pořádáme,“ říká Klára Mašková, customer engagement and loyalty manager. Za každých utracených 125 korun získají členové jeden věrnostní bod. Další body pak budou moci sbírat i za různé další interakce s Ikea.

Jenom v obchodě

Zatímco dříve byly slevy pevně dané aktuální nabídkou, nově si členové nasbírané body vyměňují za kupony podle vlastního výběru za slevové kupony na konkrétní výrobky, či slevy na jídlo v restauraci.

To ale není vše. Firma naznačuje, že určité benefity, které dříve fungovaly i on-line, budou nyní vázány na osobní návštěvu. „Jedinou změnou je, že výhody bude možné využívat pouze fyzicky v obchodních domech,“ uvádí firma v textu tiskové zprávy.

