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newstream.cz Reality Autoři arény v Jihlavě i vítězové soutěže na Vítězné náměstí. O podobu Nových Holešovic bojují známá studia

Autoři arény v Jihlavě i vítězové soutěže na Vítězné náměstí. O podobu Nových Holešovic bojují známá studia

Okolí nádraží Holešovice se může proměnit.
Nové Holešovice Development, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Okolí Nádraží Holešovice patří k nejrušnějším, ale také nejzanedbanějším místům širšího centra Prahy. Teď se jeho proměna posouvá dál. Do finále mezinárodního workshopu postoupilo pět architektonických studií, mezi nimi CHYBIK + KRISTOF, OVA i silná zahraniční jména.

Místo, kterým denně projdou desetitisíce lidí, dnes většina z nich bere hlavně jako přestupní bod. Metro, vlak, tramvaje, autobusy a rychlý přesun dál. Okolí Nádraží Holešovice má ale v budoucnu fungovat jinak. Z dopravního uzlu se má stát živá část města s náměstími, byty, službami, lepší prostupností a kvalitním veřejným prostorem.

Porota nyní vybrala pět finalistů mezinárodního urbanisticko-architektonického workshopu pro projekt Nové Holešovice. Z osmi pozvaných týmů postoupily dánské studio Adept, rakouský ateliér Baumschlager Eberle Architekten, německé studio Behnisch Architekten a česká studia Chybik + Kristof a OVA.

10 fotografií v galerii

Z přestupního uzlu má být čtvrť

Dnes území kolem stanice plní hlavně tranzitní funkci. Cílem projektu je vytvořit městské prostředí, kde lidé nebudou jen přestupovat, ale také se zastavovat, bydlet, pracovat a využívat služby. Zadání počítá mimo jiné se dvěma novými městskými náměstími oddělenými ulicí Vrbenského, která mají fungovat jako jeden propojený celek. Důležitým požadavkem je také pohodlný a chráněný přestup mezi vlakem a metrem takzvaně „suchou nohou“. V území se počítá i s mateřskou školou.

„Nové Holešovice jsou jednou z bran do Prahy a zároveň vstupem do rozsáhlého rozvojového území Bubny-Zátory. Jsou také významným dopravním uzlem, kde se potkávají tramvaje, vlaky, metro i autobusy. Neměly by ale být vnímány jen touto optikou,“ říká místostarostka Prahy 7 pro územní rozvoj a členka poroty Lenka Burgerová.

Právě vazba na Bubny-Zátory je důležitá. Projekt Nové Holešovice se netýká celého brownfieldu, kde má v budoucnu vzniknout velká nová čtvrť, ale hlavně okolí metra a vlakového nádraží. Má tak fungovat jako jeden z jejích vstupních bodů.

Územní studie čtvrti Bubny-Zátory

Praha za desítky miliard. Bubny přitahují nejsilnější investory v zemi

Reality

Nová železnice, filharmonie a tisíce bytů mění zanedbané kolejiště v největší investiční příležitost v metropoli. Do proměny Bubnů-Zátor vstupují nejsilnější finanční a developerské skupiny v zemi a severní část Prahy se během příštích dekád může proměnit v nové centrum města.

Petra Nehasilová

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Složité území, velká očekávání

Porota bude hodnotit nejen podobu nové zástavby, ale i to, jak si návrhy poradí s dopravou, pěšími vazbami a veřejným prostorem. Okolí nádraží musí dál zvládat roli významného přestupního uzlu, zároveň se ale nemá stát jen technickým zázemím dopravy.

„Hlavní výzvou je vytvořit kvalitní návrh, který se dokáže vyrovnat s množstvím omezení kolem železniční stanice a zároveň nabídne přívětivý vstup do rozsáhlé městské čtvrti, jež tu v budoucnu vznikne,“ říká předseda poroty Jörn Walter, urbanista a bývalý vrchní stavební ředitel Hamburku.

Maria Gaľ Tkáčová

Urbanistka ze slavného studia Gehl: Praha má obrovskou kvalitu života. Teď ji musí promítnout i do nových čtvrtí

Reality

Praha má řeku, kopce, výbornou veřejnou dopravu i živou kulturu ulic. Přesto se v ní podle Marii Gaľ Tkáčové z dánského studia Gehl Architects pořád vede zásadní otázka: plánujeme město podle mapy, nebo podle toho, jak v něm lidé skutečně žijí? „Nejdřív pozorujeme a sbíráme data. Až potom začínáme skicovat,“ říká.

Petra Nehasilová

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Podle krajinářského architekta Marka Johnsona ze studia Civitas bude důležité, aby nová čtvrť nepůsobila jako anonymní developerský celek. „Po celé Evropě dnes vzniká mnoho podobných brownfieldových přestaveb a ty mají často tendenci vypadat stejně. Snadno vytvoříte něco efektního, co se ale brzy stane fádním,“ uvedl.

Projekt s majetkovým pozadím

Nové Holešovice jsou zároveň složitým majetkovým a developerským projektem. V území se potkávají pozemky města, dopravního podniku i soukromých investorů. Projekt se v minulosti zdržel kvůli politickým a právním sporům, nyní se ale posouvá do fáze konkrétního urbanistického řešení.

V projektu původně figurovala Karlín Group, která svůj podíl ve společném podniku prodala společnosti EP Real Estate Daniela Křetínského. Dalšími aktéry jsou Dopravní podnik hlavního města Prahy a CPI Property Group. Scelení vlastnických vztahů má být pro budoucí podobu území důležité.

ZigZag Haus

Karlín Group se vrací do Holešovic, staví unikátní ZigZag Haus

Reality

Developerská společnost Karlín Group na přelomu roku zahájila výstavbu rezidenčního projektu ZigZag Haus, který nedaleko Výstaviště Praha nabídne celkem 75 bytů a stane se součástí zcela nové klidné ulice s cyklostezkou a malým parkem.

Komerční spolupráce

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Kdo je ve finále

Dánské studio Adept přináší zkušenost s veřejnými budovami a městskými prostory, které propojují architekturu, krajinu a každodenní život. Rakouský ateliér Baumschlager Eberle Architekten je známý důrazem na dlouhou životnost staveb a v Praze uspěl v soutěži na nový kampus České spořitelny na Smíchově.

Německé studio Behnisch Architekten má mezinárodní reputaci v oblasti veřejného prostoru, vzdělávacích kampusů a udržitelné architektury. Jeho zakladatel Stefan Behnisch navíc předsedal porotě soutěže Florenc21, která řešila jednu z dalších velkých transformací centra Prahy.

Vítězné náměstí se promění.

Víme, jak se promění Kulaťák. Auta nahradí chodci a tramvaje

Reality

Svojí rozlohou je sice Kulaťák čtyřnásobně větší, než Staromák, ale k podobě náměstí má hodně daleko. To se má brzy změnit. Individuální automobilovou dopravu „nahradí“ tramvaje.

Petra Nehasilová

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České studio Chybik + Kristof má zkušenost s proměnami veřejných prostranství, brownfieldů i větších městských projektů. Stojí například za revitalizací Mendelova náměstí v Brně, Manifesto Marketem na Smíchově nebo multifunkční arénou v Jihlavě. Druhým českým finalistou je OVA, Opočenský Valouch architekti. Pražské studio zvítězilo v soutěži na 4. kvadrant Vítězného náměstí v Dejvicích, tedy další významnou pražskou lokalitu, o jejíž podobě se dlouho diskutuje.

Workshop je dvoukolový a neanonymní, porota tedy ví, který návrh patří kterému studiu. V prvním kole představila pozvaná studia základní urbanistické koncepty. Pět finalistů je nyní dopracuje z hlediska architektury, dopravy i ekonomické proveditelnosti. Závěrečné prezentace jsou naplánované na podzim 2026. 

Projekt PDS v Počernicích

Nová čtvrť, 800 bytů a město jako investor. Dolní Počernice mají první velké povolení

Reality

Praha posouvá jeden z největších projektů městského nájemního bydlení. V Dolních Počernicích získala první etapa nové čtvrti územní rozhodnutí, vzniknout má 269 bytů. Celkem město v lokalitě plánuje nejméně 800 bytů, školu, školku i novou infrastrukturu.

pej

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Tohle měl být obyčejný panelák na odpis. Dnes je z něj 507 bytů a návod, jak zachránit města

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Nová etapa výstavby Žižkova

Ještě nedávno brownfield, dnes obří jáma. Výstavba nového Žižkova za miliardy začala

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Někdejší mlýn v Boršově se proměnil na rezidenční čtvrť.

Ze starého mlýna luxusní bydlení. Industriální památka u Vltavy prošla radikální proměnou

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Petra Nehasilová

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Češi si plánují brát vyšší hypotéky. Stále častěji počítají i s pomocí rodiny

Stavba rodinného domu
iStock
nst
nst

Hypotéky v Česku dál rostou a vlastní bydlení se pro mnoho domácností mění v rodinný projekt. Zájemci počítají s vyššími úvěry, většími splátkami i pomocí rodičů, zatímco ceny bytů a domů dál stoupají.

Hypotéku má v současnosti 18 procent Čechů. Dalších 19 procent lidí si ji plánuje vzít nejdříve za dva roky, což je podobný podíl jako loni. Nejčastěji slouží úvěr k pořízení vlastního bydlení – uvedlo to 84 procent lidí s hypotékou. Dalších devět procent ji využilo na koupi investiční nemovitosti nebo bydlení pro své děti.

Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos, který dnes jejich zástupci představili novinářům. Zapojilo se do něj 1001 respondentů ve věku od 18 do 79 let.

Oproti loňsku mírně ubylo lidí, kteří museli plány na vlastní bydlení odložit. Zatímco v roce 2025 šlo o 47 procent dotázaných, letos je to 43 procent. Přesto zůstává pořízení nemovitosti pro velkou část domácností obtížné, mimo jiné kvůli rostoucím cenám a vyšším potřebným úvěrům.

Lukáš Kovanda: Proč přijetí eura může zasadit české porodnosti další ránu

Lukáš Kovanda: Proč přijetí eura může zasadit české porodnosti další ránu

Názory

Přijetí eura bývá často líčeno jako cesta k levnějším hypotékám. A tedy jako možná úleva pro mladé domácnosti, které dnes jen obtížně dosahují na vlastní bydlení. Jenže právě zde se skrývá podstatné riziko. V českých podmínkách může euro porodnosti nikoli pomoci, ale naopak ji dále srazit.

Lukáš Kovanda

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Výše hypotéky vzrostla

Průměrná plánovaná výše hypotéky meziročně vzrostla o více než půl milionu korun na 3,16 milionu korun. Více než čtvrtina zájemců počítá s úvěrem vyšším než čtyři miliony korun. Reálně poskytnuté hypotéky jsou ale už nyní výrazně vyšší. Podle ČBA Hypomonitoru činila v květnu průměrná velikost nové hypotéky 4,84 milionu korun.

Rostoucí úvěry znamenají i větší zátěž pro rodinné rozpočty. Čtyři z deseti domácností s hypotékou vydávají na měsíční splátku více než čtvrtinu čistých příjmů. U 29 procent domácností splátka dosahuje nejméně 30 procent příjmů. Třetina budoucích žadatelů dokonce očekává, že bude na hypotéku dávat více než 40 procent čistých příjmů domácnosti.

„Čtyřicetiprocentní poměr je dnes průměrem,“ uvedl ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.

Většina zájemců o hypotéku přitom nečeká, že by se situace na trhu s bydlením výrazně zlepšila. Sedm z deseti lidí, kteří o hypotéce uvažují, předpokládá, že nemovitosti budou v příštích dvou letech dál zdražovat. Podle ředitele hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milana Voldřicha lidé často plánují hypotéku kolem tří milionů korun, zatímco skutečně poskytované úvěry jsou už podstatně vyšší. To podle něj ukazuje, že domácnosti zatím plně nedoceňují tempo růstu cen nemovitostí.

Šest z deseti Čechů dnes bydlí ve vlastním. Více než polovina z nich žije v rodinném domě. Čtvrtina lidí bydlí v nájmu a sedm procent u rodičů. Právě pomoc rodiny přitom hraje při pořizování bydlení stále důležitější roli. Třetina budoucích žadatelů o hypotéku počítá se spolufinancováním s partnerem či rodiči nebo s půjčkou od příbuzných.

Roste také význam dědictví. Podíl lidí, kteří získali vlastní bydlení tímto způsobem, se během dvou let zvýšil z 11 na 16 procent.

Hypotéky jedou, ale levné nejsou a nebudou

Money

Banky v květnu poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun, což je o polovinu víc než loni. V meziměsíčním srovnání ale trh hypoték mírně ochladl, proti dubnu se jejich objem snížil o 14,5 procenta. Úvěry na bydlení zdražily. Průměrná hypoteční úroková sazba se podle Hypomonitoru meziměsíčně zvýšila o 0,15 procentního bodu na 4,67 procenta.

ČTK

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Hypoteční trh zůstává aktivní. Banky a stavební spořitelny podle květnového ČBA Hypomonitoru poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun. Meziročně to bylo o 54 procent více, meziměsíčně ale objem klesl o 14,5 procenta. Nové úvěry bez refinancování se proti dubnu snížily o 14 procent na 38,1 miliardy korun.

Průměrná úroková sazba v květnu vzrostla na 4,67 procenta z dubnových 4,52 procenta. Průměrná nově poskytnutá hypotéka dosáhla 4,84 milionu korun. Proti dubnu byla o procento nižší, meziročně ale vzrostla o 17 procent.

Ceny nemovitostí dál rostou. Podle ČSOB Indexu bydlení zdražily byty v prvním čtvrtletí meziročně o 12,5 procenta a rodinné domy o 9,1 procenta. Tempo růstu sice zpomalilo oproti roku 2025, bydlení však pro domácnosti zůstává stále dražší.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Hypotéky zlevňují

Letos mi končí fixace. Experti radí, jak dál naložit s hypotékou, aby se rodinný rozpočet nehroutil

Money

Věra Tůmová

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Kaple, hřbitov i nádraží. Tyhle stavby hýbou Českem

Jednou z 20 nominovaných realizací je rozšíření hřbitova v Hostivaři.
Matěj Hakár, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Česká cena za architekturu má letošní nominace. Z 301 přihlášených staveb vybrala mezinárodní porota 25 projektů, které ukazují, co dnes hýbe českou architekturou: veřejný prostor, rekonstrukce, dřevostavby, dostupné bydlení i velké městské proměny.

Současná česká architektura není jen o luxusních vilách a efektních solitérech. Letošní nominace na Českou cenu za architekturu ukazují mnohem širší obraz. Mezi vybranými stavbami jsou nádraží, školky, parky, náplavky, hasičárna, kaple, dostupné bydlení i hokejová aréna.

Do 11. ročníku soutěže, kterou pořádá Česká komora architektů, se přihlásilo 301 realizací dokončených v posledních pěti letech. Mezinárodní porota z nich vybrala 25 nominovaných. Vítěz hlavní ceny bude znám 12. listopadu.

Studio Perspektiv navrhlo BudexHUB jako jednu z nejvyšších administrativních dřevostaveb v Česku, která propojuje pohledové dřevo, moderní technologie a udržitelný provoz. Jakub Janošík proměnil bývalou halu ve Valašských Příkazech v centrálu a showroom firmy Janošík, který propojuje architekturu, krajinu, velkorysá okna, bílé interiéry a zahradu pod hřebenem Bílých Karpat. Ateliér Kopecký citlivě zrenovoval rodinný dům v brněnských Kohoutovicích, doplnil chybějící nároží a propojil jednoduché materiály s drobným odkazem na historii místa. 25 fotografií v galerii

Veřejný prostor táhne

Silně zastoupené jsou projekty, které vracejí lidem místa dříve přehlížená nebo zanedbaná. Park U Vody od ateliéru YYYY pracuje s divokostí Trojské kotliny, řekou i industriálními stopami. Oživení radbuzské náplavky od ateliéru Jsme k světu proměnilo plzeňský břeh v živou promenádu. Pilotní oblouk 036 od CCEA MOBA zase ukazuje, jak se prostor pod Negrelliho viaduktem může stát komunitním a kreativním místem.

Velké stavby mění města

Mezi nominacemi nechybí ani výrazné veřejné investice. Nové nádraží Praha-Bubny od Jakub Cigler Architekti je jednou z prvních staveb vznikající čtvrti Bubny-Zátory. Horácká multifunkční aréna od CHYBIK + KRISTOF v Jihlavě má být nejen stadionem Dukly, ale i kulturním a společenským centrem Vysočiny. Kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou od Atelieru 99 proměnilo bývalý pivovar v místo pro knihovnu, muzeum, ZUŠ, restauraci, sál i minipivovar.

Takto vypadá Horácká aréna v Jihlavě.

Jihlava ukázala cestu i Praze. Nová aréna za 2,2 miliardy mění pravidla českých stadionů

Reality

Kde dřív stál starý zimák, vyrostla moderní stavba. Nová Horácká aréna v Jihlavě spojuje sport, kulturu i byznys, protože moderní haly už nejsou jen stadiony pro utkání, stávají se multifunkčními centry městského života.

Petra Nehasilová

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Školka, hasičárna i bydlení ze dřeva

Výběr připomíná, že kvalitní architektura má vliv i na každodenní život obcí. Mateřská škola Fulnek od XTOPIX architektů a Simony Ledvinkové propojuje třídy se zahradou a výhledy na zámek. Hasičárna pro Psáry a Dolní Jirčany od SOA Architektů kombinuje technické zázemí s komunitní rolí. Dostupné bydlení ve Žďáru nad Sázavou od Kuba & Pilař architektů patří k prvním vícepodlažním bytovým dřevostavbám v Česku.

Staré stavby dostávají nový život

Nominace ukazují i sílu rekonstrukcí a konverzí. Lesní koupaliště v Liberci od Mjölk architektů vrací život oblíbenému místu u vody mezi smrky. Centrála a showroom Janošík ve Valašských Příkazech proměňuje bývalou halu v sídlo firmy otevřené krajině Bílých Karpat. BudexHUB od Studia Perspektiv zase ukazuje současné firemní sídlo založené na dřevě, technologiích a udržitelném provozu.

Přírodní koupaliště

V Liberci mají novou a krásnou plovárnu. Přispěli na ni i místní, vyšla na 10 milionů

Enjoy

Liberečtí architekti ze studia Mjölk postavili plovárnu. Nejenom že ji navrhli a sehnali peníze, zároveň přiložili ruku k dílu. Jednoduchá dřevostavba vyšla na 10 milionů korun.

Petra Nehasilová

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Malé stavby, silný příběh

Vedle velkých projektů se do výběru dostaly i komornější realizace. Rodinný dům Minimální maximum od Stempel Tesař architektů ukazuje, jak se dá na extrémně malém pozemku vytvořit plnohodnotné bydlení. Brněnský dům 18.DESÁTKOVÁ od Ateliéru Kopecký doplňuje chybějící nároží v Kohoutovicích. Kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce od RCNKSK propojuje kámen, hlínu, dřevo, světlo a jihomoravskou krajinu.

Kaple Panny Marie Bolestné

Zázrak z dřeva: Kaple v poli u Brna ohromila svět a získala architektonického Oskara

Reality

Když se víra spojí s architekturou, vznikne ticho, které mluví. A také dřevěná kaple v polích u Brna, která letos porazila velké projekty i slavné ateliéry. Stavěli ji ručně, z darů věřících. Teď je z ní nejkrásnější novostavba v Česku.

Petra Nehasilová

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Realizace doc. Matouše Jebavého představuje komplexní revitalizaci parku Riegrovy sady v Praze – Vinohradech s výhledem na Pražský hrad.

Architektura už není jen pro fajnšmekry. V Česku se z ní stává byznys

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Architektura v Česku přestává být debatou o hezkých fasádách. Stává se otázkou bydlení, veřejných peněz, hodnoty nemovitostí, kvality měst i schopnosti obcí dotáhnout dobré projekty do reality. Letošní čísla z České ceny za architekturu ukazují zemi, která umí stavět kvalitně, ale pořád příliš pomalu.

Petra Nehasilová

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