Volební model: ANO zůstává bez konkurence. Motoristé posílili, Naše Česko oslabilo
Volby do Poslanecké sněmovny by podle březnového průzkumu agentury NMS pro deník Právo jasně vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 31,5 procenta hlasů a s výrazným odstupem by tak porazilo ostatní strany.
Na druhém místě by skončila ODS s podporou 14,1 procenta voličů, těsně za ní by bylo hnutí STAN, které by získalo 13,6 procenta.
Do Sněmovny by se podle volebního modelu dostalo ještě Piráti (8,3 procenta), SPD (7,8 procenta) a Motoristé (7,1 procenta). Poslední jmenovaná strana si oproti únorovému průzkumu polepšila – tehdy zůstala pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do dolní komory.
Motoristé posílili, Naše Česko naopak oslabilo
Naopak hnutí Naše Česko, které vede jihočeský hejtman Martin Kuba, v březnovém modelu oslabilo. Zatímco v únoru mu průzkum přisoudil 4,7 procenta hlasů, nyní by získalo jen 2,6 procenta.
Podle autorů průzkumu si hnutí ANO stále drží výrazný náskok před konkurencí.
„ANO je stále bez konkurence. Pomáhá mu jak opozice, která zatím nevystupuje jednotně, tak nezkušenost menších vládních partnerů,“ uvedli autoři analýzy.
Podpora Motoristů je nestálá
Motoristy v posledních týdnech zaměstnával spor s prezidentem Petrem Pavlem kvůli nejmenování jejich poslance Filipa Turka ministrem. Podle analytiků NMS však jejich voličská podpora není stabilní.
„Motoristé jsou strana bez jasně vyprofilovaného voliče, která získává podporu napříč politickou scénou. Jejich preference se proto mohou často měnit podle toho, jak jsou vidět a jaká témata otevírají,“ uvedla politická analytička NMS Tereza Friedrichová.
Spor s prezidentem podle některých politologů Motoristům spíše uškodil. Situace se uzavřela 23. února, kdy se ministrem životního prostředí stal Igor Červený, zatímco Filip Turek zůstal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal.
Další strany by zůstaly mimo Sněmovnu
Do Poslanecké sněmovny by se podle průzkumu nedostali lidovci, kteří by získali tři procenta hlasů, ani TOP 09 a Naše Česko se shodnými 2,6 procenta. Pod pětiprocentní hranicí by zůstali také komunisté s podporou 2,5 procenta voličů.
Podle analytičky Friedrichové navíc opoziční scéně chybí výrazná osobnost, která by ji dokázala sjednotit.
„Opozice o lídra přišla rozpadem koalice Spolu. Z nejasné situace zatím nejvíce těží Starostové, kteří jsou pro mnoho opozičních voličů druhou volbou,“ uvedla.
Průzkum agentury NMS se uskutečnil 5. až 10. března a zúčastnilo se ho 1048 respondentů.