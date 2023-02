Ruská odveta za cenové stropy, v březnu sníží těžbu ropy o půl milionu barelů denně

Rusko sníží příští měsíc těžbu ropy o 500 tisíc barelů denně, což je zhruba o pět procent. Oznámil to ruský vicepremiér Alexandr Novak. Snížení těžby přichází poté, co západní státy zavedly embarga a cenové stropy na ruskou ropu a ropné produkty v reakci na loňský útok ruských sil na Ukrajinu.

Ceny ropy na světovém trhu na Novakovo prohlášení zareagovaly růstem. Severomořská ropa Brent si připisovala více než dvě procenta a pohybovala se nad 86 dolary za barel. Rusko je druhým největším vývozcem ropy na světě za Saúdskou Arábií.

„Prodáváme nyní veškerou svou produkci ropy. Jak jsme ale už sdělili dříve, nebudeme prodávat ropu těm, kdo budou přímo či nepřímo uplatňovat mechanismus cenového stropu,” uvedl v pátek Novak. „V této souvislosti Rusko v březnu dobrovolně sníží těžbu o 500 tisíc barelů denně,” dodal podle agentury Reuters.

Evropská unie spolu se skupinou ekonomicky vyspělých zemí G7 a s Austrálií od 5. prosince zavedla maximální cenu 60 dolarů za barel ruské ropy přepravované po moři. V případě překročení tohoto limitu je zakázáno ropu převážet a pojišťovat její přepravu. V neděli 5. února vstoupily v platnost i cenové stropy na ruské ropné produkty. Evropská unie také zavedla embarga na dovoz ruské ropy a ropných produktů.

„Rusko se domnívá, že mechanismus cenového stropu u ruské ropy a ropných produktu představuje zásah do tržních vztahů a pokračování destruktivní energetické politiky západních zemí,” uvedl Novak.

V celém loňském roce se těžba ropy v Rusku zvýšila o dvě procenta na 535 milionů tun, což je zhruba 10,7 milionu barelů denně, uvedl Reuters. Důvodem byl nárůst prodeje do asijských zemí, hlavně do Indie a Číny.